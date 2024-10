Ministr Kupka: Příhraniční úsek dálnice D11 k polským hranicím má zelenou, stavba může začít

„Začínáme s jedním z nejočekávanějších projektů, u kterého se podařilo překonat všechny překážky a konečně můžeme kopnout do země. Stavba dálnice D11 v úseku Trutnov – státní hranice s Polskem je historicky největší dálniční zakázka, vybíraná ve veřejné soutěži v historii ŘSD. Hotovo bude nejpozději začátkem roku 2028, ale hraniční část v délce 3 km už o 2 roky dříve,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uzavřelo ŘSD smlouvu se zhotovitelem stavby “D11 1109 Trutnov - st. hr. ČR/PR”, kterým je sdružení MI Roads a.s.; Doprastav a.s.; Metrostav TBR a.s.; Subterra a.s. a Duna Aszfalt za cenu 11,7 mld. Kč bez DPH. Realizace stavby byla zahájena dne 11. října 2024 (více ZDE).

„Nový úsek dálnice D11 bude zahrnovat 21 km nové dálnice, 28 mostů, dva tunely, tři mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn. Zprovoznění celého úseku by se řidiči měli dočkat za 3,5 roku,“ říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V současnosti čeká D11 na dostavbu zbývajících zhruba 41 km na polské hranice. Dálnice D11 je v současné době ukončena na MÚK Jaroměř-sever. Realizace poslední části dálnice v úseku D11 Jaroměř–Trutnov v délce 19,6 km má začít v příštím roce. Celá dálnice D11 má být hotová koncem roku 2028.

