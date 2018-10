Ministr Metnar: Podpora domácího obranného průmyslu je jednou z mých priorit

Future Forces Forum představilo novou koncepci akcí a aktivit, zaměřených na dlouhodobou podporu domácího průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Jde o soubor aktivit, které mají za cíl podpořit konkurenceschopnost a obchodní potenciál českého průmyslu a výsledků vědy a výzkumu. Tyto aktivity probíhají kontinuálně a vrcholí ve dvouletém cyklu sérií autonomních odborných akcí s různou tematikou společně se statickými a dynamickými ukázkami na jednom místě.

Podpora domácího průmyslu

Ve svém zahajovacím projevu ministr Lubomír Metnar uvedl zejména důležitost podpory domácího obranného průmyslu. „Podpora domácího obranného průmyslu je jednou z mých priorit, proto se dnes účastním mezinárodního veletrhu Future Forces Forum. České firmy zapojujeme do armádních akvizic v maximální možné míře. Dělá mi i radost míra zapojení do tohoto veletrhu, jelikož zde je 130 domácích firem. K tomu, co naše armáda potřebuje, ovšem vede dlouhá cesta, které předchází dobrá znalost a rozvoj technologického prostředí,“ uvedl ministr Metnar.

Jeho slova podpořil i náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Aleš Opata. „Future Forces Forum je jedna z příležitostí ukázat, jak na tom technologicky jsme a kam směřujeme. Je to i pro nás zpětná vazba, jak být v kontaktu s nejnovějším vývojem a s aktuálními trendy. Jsem rád, že vyjma řady expozic je součástí i spousta seminářů s bezpečnostní problematikou. Já jsem za armádu velice rád, že se tohoto veletrhu účastníme,“ uvedl generál.

Vnitřní i venkovní expozice

Stánek Ministerstva obrany České republiky připomínal zejména stoleté výročí. Pro zájemce zde byla připravena řada publikací o rezortu, ale i o doprovodných aktivitách.

Armádní část se prezentovala v oblasti zdravotnictví např. vozidlem biologického průzkumu, polní laboratoří nebo zdravotnickým kolovým obrněným transportérem Pandur II. Součástí armádní prezentace byl také nejnovější vůz Tatra-815 v konfiguraci dílenského vozidla. Dále tu vojáci představili i řadu odminovací techniky, včetně průzkumných a pyrotechnických robotů.

Ve spojení s celou škálou státních podniků, mimo jiné LOM Praha, s.p., byla k vidění i ukázka letecké techniky v podobě modernizovaného vrtulníku Mi-171š a dále technika, výstroj i výzbroj průzkumných a speciálních jednotek nebo speciální technika pro předsunuté letecké návodčí. Další podnik VOP CZ prezentoval například exponáty z oblasti ochrany osob a kritické infrastruktury, systémy KERBEROS a ORTHOS v čele s robotickým systémem UGV TAROS V2.

Mezi 150 vystavovateli z 26 zemí světa se představil také Vojenský technický ústav, s. p., kde se mohli návštěvníci seznámit se širokou platformou unikátního zkušebnictví nebo s činností specializovaného pracoviště, zaměřeného na tribologickou diagnostiku.

