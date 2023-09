reklama

Silná a nezávislá média veřejné služby jsou jednou z podmínek fungování demokracie. Připlatit si za ně měsíčně pár desetikorun je to nejmenší, co můžeme udělat pro větší odolnost naší společnosti. Jejich zestátnění, po kterém někteří volají, je naopak cestou k orbánovskému okleštění demokracie. Koncesionáři by sice ušetřili pár stovek ročně, škody pro naši společnost by ale byly nevyčíslitelné.

