Ministr Rakušan: Statečný Petr Fiala, který předvedl, že je premiérem pro těžkou dobu

Vážený pane místopředsedo, senátorky, senátoři, já děkuji za osvěžující debatu v Senátu. Nechci porovnávat ty dvě komory, ale je to osvěžující, konstruktivní a příjemná. Tak za to vám určitě děkuji.

Jen velmi rychlou reakci na pana senátora Lásku, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je to samozřejmě argument, který svoji váhu má. Na druhou stranu my chceme připravovat kompletní novelizaci zákona o pobytu cizinců. A v tomto zákoně chceme akcentovat možnost soudního přezkumu. Chceme ji zakotvit v celém tom konstruktu zákona, který stanoví pravidla pro lidi žijící v České republice a pocházející z ciziny.

Já se domnívám, že tady explicitně je skutečně řečeno, v kterém případě je žádost nepřijatelná. Ale i v tomto případě, v případě neudělení dočasné ochrany, je soudní přezkum možný. Je to věc nějakého právního výkladu, pohledu na tu věc, uznávám ty argumenty, ale na druhou stranu je to explicitně mířeno na tu situaci příchozích z Ukrajiny. Je to prostě a jednoduše lex Ukrajina a ty procesy jsou tam nastaveny co nejjednodušším způsobem, aby se dalo rozhodovat na místě. Proto ty 4 momenty, kdy není vydáno, není podáno osobně, žádost podal cizinec, který nespadá do okruhu oprávněných osob podle dikce zákona, žádost podá cizinec, který již požádal o dočasnou ochranu, žádost podal cizinec s udělenou dočasnou ochranou v jiném členském státě, tedy je to úkol nadbytečný.

Já se domnívám, že je to jasně taxativně vymezeno a žádným zásadním způsobem tady nejsou krácena práva těch, kteří přicházejí do České republiky. Za další, mockrát děkuji za součinnost starostkám a starostům. A vím, že dělají bez toho, abychom jim cokoliv k tomu říkali. Vím, že to regiony zvládají skvěle, já sám jsem stále řadovým zastupitelstvem v Kolíně a vidím, jak ta města v okolí jsou na to připravena. Nečekají na to, co jim Vláda ČR poručí, co jim někdo nakáže a podobné věci. Ty výkony jsou fantastické a nezvládali bychom to bez nich.

Stejně jako bez neziskového sektoru. To, že my vytvoříme jako stát nějaký systém, tak jsou tady ti dobrovolníci na Hlavním nádraží v Praze. A nejenom tam, v Brně a všude možně po republice. To jsou ti lidé, kteří teď tvoří základ té pomoci. Oni si zaslouží obrovské poděkování. Obrovské poděkování si zaslouží občané České republiky, protože ta míra solidarity, která se tady projevila, je úžasná. Je úžasná, je skvělá.

Já chápu, že atmosféra ve společnosti se může měnit, ale udržme prosím tu myšlenku, že my nepřijímáme žádné ekonomické migranty. Ti lidé by sem nepřišli, my přijímáme maminky s dětmi. 80 % z celkové dospělé populace jsou ženy a z toho celkového čísla příchozích je téměř 50 % dětí. Takže pokud potom populisty slyšíme říkat o tom, že přichází bezpečnostní riziko, já se dětí nebojím. Já si myslím, že dětem se má pomoci. Že jim máme pomoci se adaptovat na život v České republice, seč nám síly mohou stačit. Protože ve chvíli, když vedle Ukrajinců z objektivních důvodů asi nemůžeme bojovat po boku, co se naší armády týče, tak se přece musíme postarat o ženy a děti těch, kteří tam bojují. A to je to, co my teď děláme.

A samozřejmě, že máme udělat všechno pro to, aby nebyli nikde vyčleněni někde na perifériích v nějakých táborech, ghettech, ale aby se tady cítili dobře. A zaplaťpánbůh za to, že nám s tím pomáháte. Zaplaťpánbůh za názor senátorek, Senátu jako celku a obecně české politické reprezentace v této chvíli v čele se statečným Petrem Fialou, který předvedl, že je premiérem pro těžkou dobu. A teď nějaká stranická příslušnost není důležitá.

Konkrétní dotazy, které tady byly, ministerstvo pro místní rozvoj chystá speciální program na adaptaci lokálních nemovitostí na nějaký typ minimálně dočasného ubytování. Ta podpora obcím a městům by měla být téměř stoprocentní, žádáme i na evropské úrovni o to, abychom tady mohli čerpat dotační prostředky. Takže toto by pomoci mělo, řeší se.

Jinak včera Vláda ČR schválila 200 Kč pro ubytování v nějakých tělocvičnách, nebo v nemovitostech, které patří městům, obcím. 250 Kč v ubytování komerčního typu, přičemž je dohoda s kraji, že jednu třetinu k tomu oni ještě přidávají. I předseda Asociace krajů řekl, že to už odpovídá té poptávce, která v regionech je, a naráží na to, co jsou ochotni a za jakých podmínek poskytnout komerční majitelé ubytovacích kapacit.

A samozřejmě MPSV, ale nechci fušovat do řemesla jinému resortu, chystá na příští týden na vládu, pokud vy schválíte všechny zákony lex Ukrajina, tak chystáme podporu pro rodiny, které ubytovávají Ukrajince. A to výraznou finanční podporu, protože si myslíme, že to je ten nejlepší možný způsob adaptace žen a dětí přicházejících z Ukrajiny na život v České republice.

Ještě jednou děkuji za konstruktivní debatu, kdykoliv jsem připraven ji zopakovat. Samozřejmě, pokud bude kterýkoliv senátorský klub mít pocit, že bych měl vystoupit ještě před plénem, stačí mě pozvat, rád přijdu. Takže děkuji vám a doufám v podporu tohoto návrhu zákona.

