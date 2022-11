Ministr Stanjura: Bezradnost dobrovolné EET je dokumentována v pozměňujícím návrhu

reklama

Tak já tady poslouchám dojemné příběhy o tom, kolik desítek miliard to přineslo do státního rozpočtu. Není to pravda. A za druhé zeptejme se: Kdo vypnul DPH v březnu 2020? (Poslankyně Schillerová opravuje z místa.) DPH, omlouvám se, EET. Čí vláda navrhla? My jsme to samozřejmě podpořili, jsme v tom konzistentní, i pro rok 2022? Vaše vláda, milí členové poslaneckého klubu hnutí ANO! To za prvé.

Za druhé bezradnost systému dobrovolné EET je dokumentována v tom pozměňujícím návrhu, který, říká. Finanční správa, teď pominu ty stamiliony nákladů umožní, aby někdo posílal někam data. A co dál? Jaký benefit má ten podnikatel z toho, že to pošle? Nevíme. Co jsme mu navrhli, abychom ho motivovali? Nic!

K 31. říjnu letošního roku neposílá hlášení paní poslankyně Schillerová, prostřednictvím pana místopředsedy, 60 % podnikatelů, jak chybně použiji toto mírné slovo, chybně uvádíte ve svém pozměňovacím návrhu, je jich 38 123. Kdybyste se zeptala na Ministerstvu financí, tak vám řekneme 38 123. Kdybych vycházel z toho, že je to 60 % poplatníků EET, tak nám z toho vyjde velmi nízký počet poplatníků EET, který neodpovídá realitě. Tak proč píšete 60 % dobrovolně používá, když je to zhruba třetina? A třetina není 60 %, alespoň pokud si vzpomínám na matematiku.

Já ten pozměňovací návrh nemůžu podpořit, protože nedává žádný smysl. Za stovky milionů korun vybudujeme prostředí, kde nějací podnikatelé budou posílat nějaká data a oni z toho žádný efekt nemají. A ty příběhy, jak investovali, ty to nemohou využívat, jsou lživé. (Předsedající: Čas, pane ministře!) Lživé.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



