Ministr Stanjura: Důvodem jsou dopady pokračujícího konfliktu na Ukrajině

Tak já předpokládám, že to je i k tomu tisku jako celku, nejenom ke stanovisku prezidenta republiky. (Ano.) Ano. Tak já myslím, že jsme o tomto návrhu novely debatovali hodně podrobně ve všech třech čteních. Nakonec to Poslanecká sněmovna schválila. Tak já možná jenom ta tři základní čísla připomenu.

Ty základní důvody jsou dopady pokračujícího konfliktu na Ukrajině a dopady ruské agrese na Ukrajině, já bych tu nazýval věci pravými jmény, dopady vysoké inflace, vysokých cen energií, to jsou základní důvody, proč vláda přistoupila k této novele. Mimo jiné v okamžiku, kdy jsme schvalovali státní rozpočet na 2022, tak nebyly známy některé skutečnosti, jako například druhá mimořádná valorizace penzí. A teď bych mohl pokračovat v jednotlivých opatřeních, které schválila Poslanecká sněmovna i Senát, ať už to bylo dočasné snížení spotřební daně na pohonné hmoty, ať už to bylo zrušení podstatné části silniční daně, ať už to byl příspěvek pět tisíc na dítě do 18 let a takhle bych mohl pokračovat.

Když se podívám na vyjádření pana prezidenta, tak popravdě řečeno, já jsem to někde komentoval, že si prezidentská kancelář spletla rok.

Nevím, proč bychom měli my jako vláda nést důsledky slibu, které kdysi nejmenovaný předseda nejmenovaného hnutí učinil panu prezidentovi o dočasnosti snížení daní na dva roky. Ale i kdyby ten slib byl naplněn, tak by se to netýkalo zdaňovacího období roku 2022, protože tento kalendářní rok je druhý rok, kdy mají zaměstnanci zvýšené své příjmy v průměru o sedm procent díky nižší dani z příjmů ze závislé činnosti. Je třeba připomenout, že vlastně ty náklady šly na vrub pouze státního rozpočtu a ne na vrub ani krajských ani městských či obecních rozpočtů.

Takže ten důvod se vlastně míjí s tím materiálem. Nemohu ho brát vážně, protože za prvé my jsme ten slib neučinili. Říkám ale, i kdyby ten slib byl splněn, tak by se týkal materiálu, který budeme projednávat zítra, a to je státní rozpočet na rok 2023. Takže z mnoha důvodů provozních i rozpočtových chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby potvrdila své rozhodnutí a přehlasovala veto prezidenta republiky. Předpokládám, že v pátek by potom zákon mohl jít ve Sbírce zákonů tak, aby příští týden mohly být bez problémů uskutečněné potřebné výdaje zejména v sociální oblasti. Děkuji za úvodní slovo, pane místopředsedo.

