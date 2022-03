Ministr Stanjura: Jsme v ekonomické válce s Ruskem

reklama

Hezký den. Trpělivě jsem poslouchal vystoupení jednotlivých řečníků. Rozhodl jsem se, že nebudu reagovat, protože abych vyvracel ty polopravdy a lži, bych potřeboval mnoho desítek minut. Takže já se omezím pouze na technické zhodnocení stavu, ve kterém jsme. Jsme ve třetím čtení, už od prvního čtení máme dány a schváleny základní parametry státního rozpočtu, základní deficit 280 miliard korun. Budeme hlasovat celkem o 86 pozměňovacích návrzích, z toho čtyři prošly rozpočtovým výborem. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou klasifikovány jako pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. 82 pozměňovacích návrhů zaznělo v průběhu rozpravy ve druhém čtení. Podle navržené procedury budeme o nich hlasovat ve stejném pořadí, v jakém zazněly na plénu, nedělali jsme v tom žádné změny.

Chci jenom upozornit, já vím, že to mnozí víte, ale chci upozornit, že vládní rozpočtová rezerva musí ze zákona obsahovat minimálně 0,3 % celkových výdajů. To znamená v této chvíli před hlasováním o pozměňovacích návrzích je k dispozici k eventuálním změnám a čerpání z této kapitoly necelé 3 miliardy, přesně 2 miliardy 994 milionů a několik tisíc, což je maximum. Připomenu ty tři velké pozměňovací návrhy, které směřují do vládní rozpočtové rezervy, a to 1,5 milionu na zajištění programu pomoci občanům, kteří utíkají před Putinovou válkou, 300 milionů humanitární pomoci pro Ukrajinu a 1 miliarda pro Ministerstvo obrany na nákup zbraní.

Jsme v ekonomické válce s Ruskem. Jsou mezi námi poslanci, kteří roky vystupovali s proruskými stanovisky. Jsou mezi námi poslanci, kteří do poslední chvíle hájili účast Rosatomu v tendru na Dukovany. Na to jsme nezapomněli. Dneska ale není den vhodný k tomu, abychom to připomínali. Já bych chtěl požádat všechny - já vím, že to je těžké v tom politickém souboji - nestavte naše občany proti uprchlíkům před válkou, nestavte je proti nim, nepoužívejte to, vydržte to. Popišme si situaci těch ukrajinských rodin. Muži bojují a my se musíme postarat a chceme se postarat ne jako vláda, ale jako společnost, jako občané České republiky, o jejich ženy a děti, o jejich rodiče. (Potlesk.) Tak jednoduché to je. Jsme v hybridní válce, mnozí z vás o tom mluvili a mnozí vědí, o čem mluvím, a jsme taky v ekonomické válce. A to všechno musíme zohledňovat v těchto dnech, týdnech a měsících.

Co opravdu potřebujeme dle názoru vlády, je klid, rozvahu, dostatek dat a kvalifikované rozhodování. Nebudu připravovat novelu státního rozpočtu v příštích dnech a týdnech. Dneska, pokud to projde a pevně věřím, že ano, tak máme zajištěno financování na dvanáct měsíců. Nedojdou peníze ani v dubnu, ani v květnu, ani v červnu. Nebudu tady chodit s naslepo nastřeleným rozpočtem. Skutečně ne. Ale jsem připraven, já i všichni členové vlády, debatovat i s naší opozicí o tom, jak případně změnit rozpočet, co společně vnímáme jako nejdůležitější priority. A já myslím, že se shodneme, minimálně s tou větší částí opozice. Humanitární pomoc těm, kteří utíkají před tím nelidským Putinovým režimem, výdaje na bezpečnost a výdaje na obranu. A budeme o tom komunikovat, budeme o tom s vámi debatovat a věřím, že najdeme rozumná, ale taky efektivní opatření. Ostatní otázky, které tady byly dneska hojně diskutovány, nechme na některou z příštích schůzí. Myslím si, že to stojí za debatu, myslím si, že máme dobré argumenty k tomu, jak vláda postupuje v těchto dnech, ale nechci tím zatěžovat debatu ve třetím čtení státního rozpočtu. Proto jsem ani bezprostředně nereagoval na jednotlivá vystoupení.

Úplně na závěr chci požádat Poslaneckou sněmovnu jménem vlády České republiky, aby podpořila návrh státního rozpočtu na rok 2022.

Děkuji.

