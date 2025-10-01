Ministr Stanjura: Naši bezpečnost posilujeme nad rámec slibů NATO

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 286 mld. Kč.
- Rekordní kapitálové výdaje: 186,2 mld. Kč z národních zdrojů, celkově i s evropskými prostředky pak 272,4 mld. Kč, což je více než 11 % všech rozpočtovaných výdajů.Tyto investice směřují do infrastruktury a modernizace země. Oproti srpnovému technickému návrhu rozpočtu přidáváme dalších 22 mld. na dopravní infrastrukturu.
- Rekordních 55 mld. Kč do vědy, výzkumu a inovací.
- Výdaje na obranu ve výši 2,35 % HDP: nejen že plníme spojenecký závazek vůči NATO, ale nad jeho rámec posilujeme naši bezpečnost v době, kdy čelíme agresi Ruska na Ukrajině.
- Energetická nezávislost: 18 mld. Kč na přípravné práce výstavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech.
Tento rozpočet je důkazem, že si nepůjčujeme na běžný provoz státu, ale na investice do bezpečnosti a budoucnosti.
„Rozpočtová odpovědnost je základní podmínkou silného a stabilního státu.“
Zároveň jako rozpočtově odpovědná vláda jsme dokázali snížit deficit veřejných financí z více než 5 % HDP po vládě hnutí ANO na letošních 1,9 % HDP. Tento trend chceme udržet i příští rok.
autor: PV