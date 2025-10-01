Ministr Stanjura: Naši bezpečnost posilujeme nad rámec slibů NATO

01.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke schválení návrhu rozpočtu na rok 2026.

Ministr Stanjura: Naši bezpečnost posilujeme nad rámec slibů NATO
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 286 mld. Kč.

  • Rekordní kapitálové výdaje: 186,2 mld. Kč z národních zdrojů, celkově i s evropskými prostředky pak 272,4 mld. Kč, což je více než 11 % všech rozpočtovaných výdajů.Tyto investice směřují do infrastruktury a modernizace země. Oproti srpnovému technickému návrhu rozpočtu přidáváme dalších 22 mld. na dopravní infrastrukturu.
  • Rekordních 55 mld. Kč do vědy, výzkumu a inovací.
  • Výdaje na obranu ve výši 2,35 % HDP: nejen že plníme spojenecký závazek vůči NATO, ale nad jeho rámec posilujeme naši bezpečnost v době, kdy čelíme agresi Ruska na Ukrajině.
  • Energetická nezávislost: 18 mld. Kč na přípravné práce výstavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech.

Tento rozpočet je důkazem, že si nepůjčujeme na běžný provoz státu, ale na investice do bezpečnosti a budoucnosti.

„Rozpočtová odpovědnost je základní podmínkou silného a stabilního státu.“

Zároveň jako rozpočtově odpovědná vláda jsme dokázali snížit deficit veřejných financí z více než 5 % HDP po vládě hnutí ANO na letošních 1,9 % HDP. Tento trend chceme udržet i příští rok.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
autor: PV

Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Svoboda názoru

Nemyslíte, že je to paradoxně ODS a celá tato vláda, která neuznává jiné názory a lidé se bojí říci, co si myslí, aby nebyli škatulkováni a nelichotivě nálepkováni? A můžu se zeptat, proč vy jste v ODS? Nějak mi do strany neštimulujete - v dobrém.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

