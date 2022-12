Ministr Stanjura: Nic vám nebrání, abyste vyzkoušeli, jak těžké je podnikat

reklama

Děkuji za slovo, děkuji za tu zajímavou rozpravu. Dovolte, abych nejdřív odpověděl na otázky, které zazněly, pak komentoval z mého pohledu to, co tady zaznělo. Musíme se na to podívat realisticky. Ústavní soud konstatoval, že je protiústavní systémem EET evidovat bezhotovostní platby.

Bez šance, aby stát tím pádem někomu připravil daňové přiznání. Bez šance. Protože stát to nesmí evidovat z ústavně-právních důvodů. Jak má stát spočítat příjmy toho podnikatele, připravím mu daňové přiznání, když z ústavně-právního hlediska není možné evidovat bezhotovostní platby. Musíme si odpovědět úplně jednoduše. Není to možné. Je to fikce, která by byla možná hezká, ale za jakou cenu? Za nepřijatelnou cenu podle mého názoru.

Neříkejme, že ten systém funguje. Je tři roky vypnutý. A co se stalo? Co se stalo v ČR, když od 27. března 2020 je vypnutý systém EET? Zhoršilo se podnikatelské prostředí? Zhoršila se rovnost podnikání? Nezhoršila. Ti, kteří to hájili, si sami odpověděli. Zaprvé děkuji panu senátorovi Goláňovi. Přečtěte si důvodovou zprávu, když se to vypínalo. Všechny výhrady tehdejší opozice, dnešní vládní většiny, přiznali. Proč to vypnuli? Protože je to byrokraticky náročné, do té doby to nebylo byrokraticky náročné, protože je to drahé pro ty podnikatele, do té doby to nebylo. Tři roky to nefunguje. Neříkejme si, že systém funguje.

Kromě Chorvatska neznám zemi, kde by se online posílala data, navíc data, se kterými si ten stát neví rady. On si s nimi neví rady! Úplně něco jiného je kontrolní hlášení, to říkal pan senátor Wagenknecht, tam my jsme zmírnili i s vaším souhlasem nesmyslně krátké termíny, např. pro opravné, ale ten systém funguje, protože mám co porovnávat. Museli by se potkat podvodníci na obou stranách. Tam se výrazně snižuje pravděpodobnost toho, že na obou stranách té faktury jsou podvodníci. Neříkejme, že to funguje. Neříkejme, že to funguje jinde. Není to pravda. To je jenom propaganda. Nemůžeme posouvat systémy v jiných zemích podle nových titulků, ať už v českých médiích nebo v zahraničních médiích.

Je to tady pozdě, souhlasím. Ale vláda to poslala do Poslanecké sněmovny 9. března. Zažívali jsme, je to v parlamentní demokracii běžné, já jsem to dělal, když se ten zákon přijímal, když máme historické okénko, podal jsem více než 700 pozměňovacích návrhů k tomu návrhu zákona. Já sám. Hlasovali jsme asi dvě středy a dva pátky o tom. Na hlasování jsem chtěl ukázat absurditu toho systému, protože máme rozklíčované, rozdělené podnikatelské činnosti podle číselníků. Je jich více než 700. U každé zvlášť jsem navrhoval vyjmutí, dvě prošly, sociální služby a něco podobného. Už si nevzpomínám. Ale například tehdejší zastánci EET, to jsou i dnešní zastánci EET, odmítli vyřadit z EET živnost chovatel velbloudů. I takovou máme. Ptal jsem se tehdy napůl žertovně, napůl vážně, kolik znají chovatelů velbloudů v ČR, kteří krátí hotovostní příjmy. Já nikoho takového neznám.

Myslím si, že historie ukázala, že všechny výhrady byly oprávněné. Přiznávali to ve svých dokumentech, ne ve svých politických vyjádřeních na mikrofon v Poslanecké sněmovně, ti, kteří ten systém prosazovali.

Říkám, je to pozdě, ale jsme to schopni zvládnout tak, aby statisíce živnostníků nemusely systém zavádět a ty desetitisíce nebo těch 140 tisíc, kteří byli v první a druhé vlně, aby to nemuseli obnovovat.

Nerušíme vnitřní systém EET, pana senátora Čunka bohužel nevidím. Jediné, co v tom systému děláme, že takhle přestřihneme obrazně to online spojení mezi tou firmou a státem. Pokud podnikatel uzná za vhodné z mnoha důvodů, skladových, fakturačních, kontroly tržeb, kontroly zaměstnanců, že nějaký systém má, je to jeho svobodné rozhodnutí, nikdo mu to nebere, nikdo mu to nezakazuje, nikdo neznehodnocuje tuto investici do jeho podnikání. Tak to prostě je. Je to na něm. Mnozí to dělají, ne kvůli tomu, že stát jim nařizoval někam naslepo posílat data, ale protože to zlepšuje kvalitu jejich podnikání a jejich služeb, které nabízejí svým zákazníkům.

Myslím, že je fakt zajímavá debata, ideologické že to je. Ideologie není sprosté slovo. Můžeme říkat ideově, když ne ideologicky. Podle mě to není úplně synonymum, ale je to hodně podobné. Ano, politika má být o střetu idejí a hodnot. Jestli chceme, aby občané věřili v instituce státu, to je pilíř demokratického státu, přece jako první musí stát důvěřovat svým občanům. To v tomto systému prostě nebylo. Pak se divíme, že ta důvěra v demokratický institut státu není tak vysoká, jak bychom si přáli.

Je to o tom přístupu. Každý z nás má tu kultivaci podnikatelského prostředí v rukou. Už před EET platilo, platí a bude platit, že na vyžádání každý musí vydat účtenku i na 5 korun. Když ten zákazník chce, náhodou ji nedostane, požádá, ze zákona ji musí dostat. To je velmi jednoduché. Musím říct, že patřím mezi ty, kteří se setkali s nabídkou, ne s dokladem, bez dokladu, to by bylo ještě docela dobré, kdyby byla stejná cena. Bez dokladu, když je to bez DPH, je to levnější. Stačí odolat. Příště si takového člověka nepozvat.

Proto říkám, že to každý z nás má ve svých rukou. Každý zákazník. Je to na něm. Protože u každého podvodu daňového, v tomto případě například že je to bez účtu, musí být dvě strany. Nemám slitování, pochopení ani pro jednu stranu toho obchodu. Jak říkal pan senátor, neplatit daně je zločin. Zastánci EET tvrdí, že EET tento zločin vymýtilo. Není to pravda. Naopak, říkám, budeme velmi tvrdě postupovat vůči těm, kteří zákony nebudou dodržovat a nebudou platit daně. Ale ne těm, kteří se spletou, udělají drobnou chybu. Finanční úřad umí poznat, jestli to byla jenom nešikovnost, administrativní chyba, pochybení účetního či účetní, nebo systematická činnost, jak okrádat poctivé daňové poplatníky.

Myslím, že právě proto je ta debata důležitá, nejenom o těch ekonomických dopadech, ale i o tom, jak stát působí, jak komunikuje se svými občany. Nemám rád a odmítám takové to sebemrskačství, my Češi, na rozdíl od těch jiných Evropanů... My jsme středně velká evropská země, jsme středně bohatá evropská země. Je to zásluha jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Správně tady někteří členové horní komory říkali, že pracovat sám na sebe není nic jednoduchého. Všem těm, kteří říkají, to jsou ti podvodníci, říkám: Tak si to zkuste.

Nic vám nebrání, abyste vyzkoušeli, jak těžké to je podnikat. Klíčové pro stát je, že tito lidé v podstatě po státu nic nechtějí, jenom nějakou základní důvěru. Jinak se postarají o sebe a svou rodinu sami. To jsou lidé, kteří nikdy neodejdou z ČR kvůli investiční pobídce z jiného státu. Neodejdou kvůli tomu, že někde sníží daň. Ti tady zůstanou. Ti jsou páteří české ekonomiky. Každý krok, kterým ulehčí podnikání, je krok správným směrem. Jestli to budete nazývat ideologické nebo ideové, já se tomu nebráním. K tomuto přístupu se hlásím. Myslím si, že těmto lidem máme ulehčovat a zbavovat je byrokratické zátěže.

Nic jiného než EET nebyla než byrokratická zátěž. Co horšího? Přijali jsme stovky úředníků, ta místa jsem už zrušil, kteří ne že jenom kontrolovali EET, ale prováděli tzv. fiktivní nákupy, v podstatě nabádali nezákonné činnosti: Já nechci účtenku. Dobře. Buch. Patnáct tisíc pokuta. Takhle stát podle mě nemá přistupovat. Zastánci 3. a 4. vlny, a že jich hnutí ANO bylo, je a bude, nám tvrdili, že to bude taky efektivní. Myslím, že to říkal pan senátor Goláň. Tak si představte klasické malíře pokojů. Jeden na jednoho. Je to na tom, kdo si to objednal, zda bude chtít fakturu, bude chtít doklad, nebo ne. Ptal jsem se jich: Budeme dělat i fiktivní výmalbu těch pokojů? Že si úředníci Finanční správy objednají výmalbu svého bytu, pak podle toho, zda ten doklad dostanou, budou sankcionováni? Omlouvám se malířům, použil jsem je jako příklad. Takových profesí bych mohl vyjmenovat desítky. Nic takového nedává rozum.

Když jsem mluvil o těch přímých nákladech 500 milionů, to jsou přímé náklady z EET. Ale opravdu takřka 600 úředníků na kontrolní činnost.

Každý z vás si umí představit, kolik stojí jedno pracovní místo ročně. A to není jenom za odvody, to jsou další výdaje. Takže když to trochu zaokrouhlíme, tak je to milion na jedno pracovní místo. 600 ročně, dalších 600 milionů výdajů k těm 500, které stálo. Opravdu nebudu mluvit o směšných věcech, kolik nás stála slavná účtenková loterie. Na jedné straně se tváří, že bude s hazardem, a sám zavádí loterii. To nejde dohromady. Přesně tak, stát říká, ti podnikatelé jsou nepoctiví, ale současně není schopen zajistit férový průběh soutěží v případě nasazení systému EET. Závěrem chci říct, že když člen vlády předkládá návrh zákona, tak někdy to děláte z povinnosti, někdy osobně nejste úplně spokojený s tím obsahem zákona, ale v rámci koaliční jednoty a té vládní většiny to obhajujete, a někdy to opravdu je návrh zákona, který předkládáte s radostí, a to je tento návrh zákona.

Závěrem vás poprosím jménem vlády ČR, aby hlasovali pro – zrušili tento zbytečný zákon. Děkuji.

