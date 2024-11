Ministr Stanjura: Považuji Navrátilova slova za lež, faul a snahu o zisk laciných politických bodů

Odmítám kritiku primátora Opavy Tomáše Navrátila, že stát pro obnovu poškozených oblastí nic nedělá. Považuji jeho slova za lež, faul a snahu o zisk laciných politických bodů. Vláda na povodňovou obnovu vyčlenila dohromady 40 miliard korun a obnově postižených území se věnuje už od prvního dne. Prioritní pro nás byla obnova dodávek pitné vody a energií, ale stejně tak okamžitá finanční pomoc občanům, kteří se z minuty na minutu ocitli bez střechy nad hlavou. Pro ty je určena okamžitá finanční pomoc v průměrné výši 40 tisíc korun na domácnost, kterou rozdělují města a obce.

Podle mých informací o tuto pomoc zažádalo již bezmála 50 obecních reprezentací, ale Opava mezi nimi chybí. Pan primátor kritizuje vládu, ale přitom on sám a jeho lidé z magistrátu o pomoc pro své obyvatele zatím vůbec nepožádali a opavské domácnosti tak kvůli nim nemohou tuto formu okamžité pomoci čerpat. Stát už přitom na účty obcí vyplatil přes 300 milionů korun. Opavané z nich ale zatím kvůli panu Navrátilovi a jeho podřízeným neviděli ani korunu.

Zapomněl asi i na to, že již pár týdnů po záplavách byl obnoven provoz na trati Opava - Ostrava, anebo že ihned začaly přípravy na stavbu provizorního mostu na Ratibořské ulici, který už od začátku listopadu slouží veřejné dopravě a občanům. Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic půjde na opravy státních silnic přes 60 milionů, a to hlavně na výstavbu nového mostu na Ratibořské ulici. Jsou situace, zejména ty krizové, kdy by měli lidé táhnout za jeden provaz, nehledě na to, zda jsou součástí vládní koalice či opozice. Mrzí mě, že primátor Navrátil dělá pravý opak. Měl by si hlavně zamést před svým vlastním prahem, než začne kritizovat druhé.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



