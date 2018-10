Ministr Ťok: Na stavby nových dálnic a železnic půjde 86,3 miliardy

„Rozpočet na příští rok zajistí pokračování staveb nových dálnic a železnic. Z národních zdrojů půjde do staveb 65,5 miliardy korun a 20,8 miliard z evropských prostředků. Čtyři miliardy korun pak budeme s ministryní financí hledat v prvním kvartálu příštího roku z nespotřebovaných výdajů a v rozpočtu SFDI pro silnice II. a III. tříd,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok s tím, že za čtyři roky vláda poskytla mimořádně krajům 15 miliard korun na opravy silnic a mostů.

Schválený rozpočet umožní nejen pokračovat v rozestavěných 185 kilometrech dálnic a silnic I. třídy, ale i zahajovat nové dopravní stavby. Začátkem letošního prosince tak může začít 14,7 kilometrů dlouhá stavba pokračování dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov. V příštím roce na ní naváže dalších 12,6 kilometrů D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy. K pokračování se chystá také v následujících měsících obchvat Českých Budějovic na D3, což budou dva úseky v délce skoro 20 kilometrů.

Pokračovat bude také výstavba celkem 22,6 kilometrů dlouhých dvou úseků dostavby D11 z Hradce Králové přes Smiřice až do Jaroměře. Pokračovat bude také modernizace D1 na sedmi úsecích v celkové délce 70 kilometrů. Pokračovat bude v příštím roce také rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze. Na tento úsek pak naváže další modernizace trati z Prahy směrem do Kladna s odbočkou na letiště Václava Havla Praha. Zároveň probíhá modernizace železniční trati mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří. Práce budou pokračovat i na dalším úseku čtvrtého tranzitního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Modernizace trati Sudoměřice – Votice přinese zdvojkolejnění v uvedeném úseku, dva tunely a vznik nové železniční stanice Červený Újezd. Rychlost vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní zkrátit jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem na jednu hodinu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2021.

Dan Ťok BPP



