Ministr Ťok: Odpovědností politické reprezentace je, aby se po roce 2019 vybíralo mýto

Tendr na výběr mýta probíhá v parametrech, na kterých se shodla minulá vládní koalice. Svaz průmyslu a obchodu včele s Jaroslavem Hanákem se domnívá, že když koalice skončila, může skončit i tendr. Dopravcům ani hejtmanům se nelíbí rozšíření mýta o dalších 900 kilometrů na silnicích 1. třídy. Nikdy jsem se netajil tím, že ani já nebyl jeho zastáncem a rozhodně nejsem duchovním otcem této myšlenky, jak jsem si někde přečetl. Konec volebního období ale neznamená, že všechno končí a začíná se z bodu nula.

Kdokoli se dnes posadí do křesla ministra dopravy, rychle zjistí, že vypsat nový tendr na mýto je mimořádně složitý a zdlouhavý proces. Nejprve by bylo nutné znovu vysoutěžit projektového manažera. S tím stávajícím nelze pokračovat a kdo tvrdí opak, nezná zákon o zadávání veřejných zakázek. Následuje vypsání samotné soutěže se vším, co k obřímu tendru patří. Ani tím to nekončí. Nový provozovatel musí dostat čas na převzetí stávajícího systému nebo vybudování vlastního, a to v každém případě vyžaduje čas.

Dodatek ke smlouvě s Kaschem nám dal tři roky na výběr nového provozovatele, z nichž nyní zbývají necelé dva. Kdo požaduje tendr zrušit a zahájit nový, neví, o čem mluví. Anebo ví a je mu to jedno. Rozumím tomu, že dopravcům jsou rizika lhostejná. Když se mýto po roce 2020 vybírat nebude, tím lépe pro ně. Teď jenom najít hejla, co uvěří, že vypsat nový tendr je přece tak snadné. V nouzi nejvyšší ať uzavře další dodatek, za což si nejspíš vyslouží policejní obsílku, ale to už není problém pánů Hanáka a Dlouhého.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

Kapsch, za kterého mocně lobbují, se možná obává, že podmínky, které si „nesoutěží“ v roce 2007 nastavil, nebudou konkurenceschopné ani po třetinové slevě vyjednané dodatkem. Pak by pro něj bylo výhodnější sbalit kufry a prodat nám zdejší pobočku, jak doporučují dopravci. Jenže, to je pár zaměstnanců a jejich know-how. Zbytek už státu patří a co ne, dělají subdovatelé. A ty by bylo nutné, jak jinak, přesoutěžit. Nemluvě o tom, že bychom zřejmě museli s Kapschem uzavřít servisní smlouvu a zapomenout na jiné technologie.

Ze všech špatných variant proto vychází pokračování v tendru jako jediná, která přináší státu jistotu, že se po roce 2020 bude vybírat mýto.

