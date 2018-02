Ministr Ťok: Protesty taxikářů jim lepší pověst nepřinesou

Moderní aplikace a služby nechceme v žádném případě zakazovat, jenom musí všichni dodržovat stejná pravidla. Platí to pro běžnou taxislužbu, tak i například pro Uber nebo Taxify. Jedni mají pošramocenou pověst svými někdy nesmyslně předraženými cenami a zároveň se obávají konkurence. Druzí nedodržují zákon a označují se za spolujízdu nebo sdílenou ekonomiku, přitom normálně podnikají, ale nemají koncesi a pojištěné auto jako taxi. Dokončujeme proto návrh, kdy alternativní možností k taxametrům bude mobilní aplikace. Změny pravidelně projednáváme i se zástupci taxislužeb. Moc proto nerozumím důvodům, proč místo dalších jednání musí taxikáři protestovat a brát si běžné lidi jako svoje rukojmí. Obávám se, že jim to lepší pověst nepřinese a projednání změn to neurychlí.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

