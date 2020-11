Ministr Toman: Nespoléhejte na řetězce, že budou brát a podporovat české zboží

reklama

Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji za tu dlouhou, neskutečně dlouhou debatu. Dělal jsem si poznámky a pokusím se ještě na některé věci zareagovat. Než vůbec začnu, tady zazněly věci, které mě jako člověka, který se celý život pohybuje v zemědělství a potravinářství, skoro urazily. Padla slova, že zemědělci zneužívají, že zemědělci něco falšují, že zemědělci něco neumí. Opravdu jsem vás chtěl poprosit, važte slova, protože práce v zemědělství není opravdu vůbec lehká. Važte slova, protože v průběhu covidové krize zemědělci nemají home office, ani potravináři. Zemědělci zajišťují potraviny pro tento národ každý den, i v době, kdy byly zavřeny hranice. Prosím, kritiku ano, ale prosím bez urážek, prosím. V tuto dobu jsou na to zemědělci velmi citliví, jedou 12hodinové směny, protože tam je nákaza pandemie, tzn. spousta lidí je v karanténě, oni nemohou říct té krávě, té slepici, dnes nebudeš žrát, dnes nebudeš dojit, my pro to mléko nepřijedeme. My to musíme zpracovat, my se musíme o zvířata postarat. O to jsem vás chtěl opravdu poprosit.

Co se týká jednotlivých vystoupení atd., pokusím se to nějak shrnout, ale znova, omlouvám se. Prakticky souhlasím s panem senátorem Canovem, co tady vystoupil, myslím si, že... a ono se to pak prolínalo dál. Víte, my to můžeme zakázat od roku 2027 a neskrývám, že jsem od začátku proti tomu. Ze všech důvodů, které zazněly a které jsem i navrhoval v EU. My to zakážeme, ale přiveze se to opravdu zvenku. Země, která je na sever od nás, dodneška nemá obohacené klece, dodneška. Ministr, který odstoupil kvůli tomu, že byl proti zákazu kožešinových zvířat, tak to bránil, ale to bylo naprosto jednoznačné. A víte, proč ty chovy tam měli? Protože krmili kadávery kožešinová zvířata, norky. To tady také padlo. Že z norků se přenáší něco na člověka. Prosím, není to prokázáno. Naposled včera jsem o tom mluvil s veterinární správou a s dánským ministrem zemědělství. Denně jsem s nimi v kontaktu. Neříkej mi, prosím, nepravdy, které pak někdo šíří. Pak se bude bojovat proti fake news a sami je šíříme. Není prokázán přenos z norka, z kožešinových zvířat, na člověka. Ten, kdo to tady řekl, ať si to zpytuje sám ve svém vlastním svědomí. Milá dáma.

Vezměte si, jakou oni mají proti nám výhodu. Budou to sem vozit. Mluvil jsem s rakouskou ministryní, má problémy v tom, že k nim se vozí vejce z jedné země, nebudu jmenovat, stejně jako od nás z té severní země se sem vozí. Ty vejce nejsou z Polska, ty vejce jsou z Ukrajiny, akorát jsou přeznačené. Mají kvóty, normálně to běží. Stejně jako s kuřecím masem. Ty vejce opravdu nezdraží, levná vejce zničí české chovatele, české producenty, to je celý příběh. Pokud to chceme, tak to pojďme udělat.

Ing. Miroslav Toman BPP



Já jsem jako jediný ministr zvedl návrh z důvodu ochrany našich zemědělců, zákaz v celé Evropě. Ať je to vyrovnané, ať je to fér. Přál bych vám vidět tu debatu. To, že jsem byl u zemí naposledy přijatých zločinec, na to jsem zvyklý. Myslíte si, že to podpořily všechny západní země? Nepodpořily. Podpořilo jich to osm, osm řeklo že OK, ty řekly, že to EU zpracuje. Tlačíme na to, aby to bylo od roku 2030, protože dřív to odmítly. Proto jsou tam ty tři roky jako rezerva. Nejlepší by bylo nechat to být, až komise řekne zakážeme to, uděláme to.

V Rakousku, já to znovu použiji, protože tady se mluvilo o rakouských, německých věcech. Ono se to dává pro spotřebitele. Není to o tom, že by se neprodukovala vejce pro průmysl, že by se tam nevozila. Tady to někdo řekl, že je to pokrytectví. Všichni říkáme, řetězce od roku 2025 budou prodávat pouze z lepších chovů. Nesmrdíte to trošku kartelem? Nevím. Je to můj osobní názor, mohu se mýlit. S těmi řetězci jsem v kontaktu pravidelně. Kde máme jistotu, že budou brát česká vejce? Budou brát ta, odkud to nakoupí nejlevněji, resp. ta, která budou označena, tak jak oni chtějí. To je celý příběh, jestli si někdo myslí, že to není pravda, ať si to jde na ty řetězce vyzkoušet. Byl jsem tam pravidelně, omlouvám se za to.

Další věc, kterou tady říkal pan senátor Chaloupek, velmi si ho vážím, chci poděkovat za jeho projev, nicméně pane senátore, vy jste potkal toho jaguára v bedně, že ano? Ten jaguár byl v bedně, jste říkal, nebo v kleci nebo v čem? Super. Mě mrzí, že jste to neřekl na mikrofon. Týrání zvířat, to je... Doufejme, že to nějaký orgán činný v trestním řízení... Nechci to rozebírat.

Já bych byl opatrný, já vás mám strašně rád, komunikujeme o myslivosti a o těch věcech, ale dobře. Já bych ho oznámil možná. Ale to je jedno.

Já to takhle jenom projedu. Já zase musím zmínit kauzy vejce. Podívejte se, kolik bylo kauz v zahraničí. Fipronil. Nizozemí. To je taková ta země, která vozí ty vejce do toho Rakouska z té Ukrajiny. Pořád říkáme, bezpečnost potravin je prioritou. Opravdu je to pro nás prioritou? Nebo to děláme tak, abychom byli hezcí, aby nás neprudily ty maily, aby to bylo všechno? Nevím. Připadá mi to zvláštní, protože pro mě je bezpečnost potravin pro české lidi na prvním místě. Už se nebavím vůbec o té soběstačnosti.

Jsem přesvědčen, kdybychom se dostali k tomu materiálu farm to fork, který bude ve čtvrtek, za což chci poděkovat, budeme se bavit o té soběstačnosti. Tady pan kolega říkal, prasata necelých 50 %, vejce 67, 70 % atd. To je to, čeho já se obávám. To je to samé, jako s kožešinovými zvířaty. Taky to tady zaznělo, já jsem to předtím zapomněl říct. Prosím pěkně, nás aktivisti ctihodní tady drezurovali, zavírali se do klecí, říkali, co a jak. Víte, my jsme tady měli 24 tisíc norků, v ČR. Vykřikovali jako protržení. V Polsku 8,5 milionu, v Dánsku 17 milionů, v Itálii 6 milionů. Takhle můžu pokračovat. Tak si vybrali ty, kde to měli nejsnazší... Jenom říkám, co to znamená z hlediska Evropy, z hlediska světa, z hlediska všeho. Dánský ministr mi poděkoval, že jsme to zakázali, hurá, konečně, máme o 24 tisíc kusů víc. K těm 17 milionům. Dobře. Musíme jít vzorem, jsem si toho vědom.

Co říkal pan senátor Drahoš, chci říci, že v tom našem zákoně, taky to tady zaznělo, velmi korektně, my jsme tam neměli žádný zákaz klecí. To bylo naprosto jednoduché, bylo to na ochranu zvířat atd. To znamená, nebylo to tak košaté. S tím já souhlasím, s tím jsme nepočítali. Nicméně v průběhu legislativního procesu se k tomu dospělo. Chápu, že ten legislativní proces u klecí... Je to hezká věc, ale musíme dávat návrhy v zájmu občanů, ne zakazovat klece a dělat tyto věci. Já se musím ptát, co bude za 5, 10 let?

Tady padla spousta věcí. Mě to u vás mrzelo, že jste řekl, že čeští zemědělci to falšují. Mě to fakt mrzelo. Už jsem se k tomu vyjádřil. Nechci se k tomu vracet.

Co se týká cirkusů... U těch cirkusů jsme jednali na poměrně široké základně s cirkusy, s odborníky, s ústřední komisí na ochranu zvířat, s dalšími, atd. Bylo tam finále, že budou licence, které by byly kontrolovatelné, to samé by to bylo pro ty cvičitele zvířat pro ty filmy, aby měli licenci, v případě porušení se jim odebere, tím končí příběh. Bohužel to nedopadlo, takže se nám to nepovedlo, je to v té situaci, ve které to je.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo nějakým způsobem pojmenovat množírny, udělat ty věci, protože to nikdo před námi neudělal, myslím si, že jsme to poměrně zpřísnili, za to jsem rád. Ti, kdo to podpoří, tak jim chci poděkovat.

Jinak k těmto papouškům a k dalším věcem, chci říct, že souhlasím s panem senátorem, který říkal, že papoušci a tak dále, to proletění, to opravdu nepovažujeme za drezuru. To je normální, standardní výcvik, standardní pohyb. Tam vůbec není nic takového, co by mělo být. Tento pozměňovací návrh nemůžu podpořit.

Co se týká odškodnění, navýšení atd. Já se omlouvám panu senátoru Šilarovi a kolegům, já to nemůžu podpořit, protože to, co my máme, tu výši peněz, je děláno na základě úřadů o zemědělských, ekonomických informacích. Je to na základě analýz. Takže já ten pozměňovací návrh podpořit nemůžu, myslím si, že to nepodpořím.

Co se týká, jak říkal pan senátor Oberfalzer, zákaz klece od roku 2027... Že tam není kompenzace. My chceme kompenzaci, protože opravdu poslední klecové chovy, obohacené, zdůrazňuji, ne klecové, ale obohacené klecové chovy se dělaly v roce 2018. Tady to kolegové říkali. Já to můžu podepsat. Prosím ten odpis, jak někdo říkal, že to je dostatečně dlouhá doba, do roku 2027, tak se strašně omlouvám, ale mám obavy, že asi neví, o čem mluví ekonomicky. Ta odpisová doba je min. 15 let. Plus stavby. Stavby jsou ještě delší. To znamená, my mu řekneme, super, tak sis to postavil, my ti to teď sebereme v podstatě, zničíme ti byznys, ale když bude pokračovat v tomto, že uděláš volné chovy, nebo to, co my tam teď napíšeme, tak to zatím v těch halách můžeš dělat, ale nevíme, jestli za 5 let ti nezakážeme i ty haly. Ale ty prachy si do toho dej. Protože ty dotace nejsou tak velké, aby to pokrylo 100 procent. Prostě to nefunguje.

Kompenzace. Víte, že říkáme, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Já to jenom chci říct z mého pohledu, omlouvám se za ta silná slova, tohle je krádež za bílého dne, jestli tam nedáme kompenzace. Těm, kdo to udělali v roce 2018. To je čistokrevná krádež. Oni přijdou o svoje vlastní peníze vydělané. Nedívejte se jenom na to, že brali dotace. Spousta lidí to dělala i za své vlastní peníze, dávali do toho rodinné peníze, dělali ty věci, to nejsou jenom velcí zemědělci, to jsou i ti malí. Prosím, ty kompenzace budeme muset nějak řešit.

Co se týká kvality výrobků, já to tady nechci komentovat, ale kdyby byla někdy chvilka, velmi rád bych v Senátu uspořádal s kolegy ze SZPI přehlídku těch záchytů, které máme v potravinách. Chci říct, že české potraviny označené jakýmkoli logem kvality, ať to jsou biopotraviny, ať to je Klasa, ať to je Regionální potravina, ať to je Česká cechovní norma a další... Ten záchyt nekvalitních, prosím, jsou tři procenta. Tři procenta! U potravin z ostatních zemí EU se bavíme o 14 %. Ze třetích zemí se bavíme přes 20 %, to číslo teď z hlavy přesně nevím. Tak bych nechtěl lhát. Jenom říkám, že je to nějak postaveno.

Co se týká, prosím pěkně, šunky, to bychom se o tom museli bavit, definice čisté svalové bílkoviny, museli bychom se bavit o tom, co se do toho započítává nebo co se nezapočítává. Myslím si, že šunka, která má 90, 85, přes 90 % masa, tak vůbec není špatná. Bavíme se o šunce, nebavíme se o kýtě. Když se na to podívám, prosím pěkně, kýta, když ji vezmu podle definice, od toho odečtu kost, kůži, další věci, tak tam opravdu nikdy nebudete mít 100 %. U těch výrobků také ne. Jestli někdo žije v představě, že je v něčem 100 % masa, fakt to tak nefunguje. Já se omlouvám.

Co se týká, prosím pěkně, ještě Evropy, tady to šlo postupně, omlouvám se, na Radě ministrů se to projednávat bude, já bych jenom prosil o zvážení toho termínu, kdy vám máme dát informaci, ve čtvrtek vám to můžu upřesnit, mám pocit, že Evropská komise si na to vzala rok. To znamená, my v podstatě v tuto chvíli lobbujeme za novou společnou zemědělskou politiku, pro ČR děláme ty věci, ale pokud to tam bude, tak my samozřejmě s kolegy budeme ty věci tlačit na analýzy, aby to bylo zakázáno do roku 2030, ale nejsem si jistý, že se nám to povede.

Co se týká soběstačnosti, to jsem tady říkal, nicméně co se týká kvality vajec, jednoznačně... Paní profesorka Tůmová z České zemědělské univerzity, to je paní, která to dělá opravdu celý život, ta potvrzuje, že ve volných chovech je vyšší stres, že ve volných chovech funguje víc kanibalismus, protože tam je konkurenční chování zvířat, naprosto přirozeně, to není nic proti ničemu. Potvrzuje to celá řada lidí z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Co se týká úhynů, prosím pěkně, úhynů v klecích jsou 3 %, v halách 14 %, znova potvrzuji, ano, vejce z klecí jsou, co se týká bezpečnosti, lepší než na volné podestýlce. Bavme se z hlediska bezpečnosti.

Omlouvám se, u paní senátorky Chmelové jsem ty věci už popsal, už to nechci nějak říkat... Ale prosím pěkně, tady někdo říkal, myslím, že vy, jenom abych vám řekl přesná čísla, já to mám vždycky rád. U nás je v obohacených klecích 67 % nosnic a zbytek jsou voliéry, výběhy a bioochovy, tak jak jste o tom mluvila, tak jenom abychom si ta čísla upřesnili, protože mám pocit, že jste říkala něco jiného, ale nerad bych do toho vstupoval. Chtěl jsem se zeptat, chtěl bych se opravdu poučit, protože já to nevím. Můžete mi říct, jak poznám šťastnou slepici?

Nevím, já to neumím, jak poznám tyto věci. Šťastná slepice... Ale dobře. Říkám, tyto věci mi přijdou opravdu špatné.

O tom norkovi jsem mluvil, takže k tomu se vracet nebudu. Jenom chci říct jednu věc, je super, že to parlament zakáže, výborně, nějakým způsobem to projde, pak dá vládě za úkol to kompenzovat. Ty kompenzace, co máme spočítáno, někdo říká 3,6 miliardy, někdo říká 5 miliard. Jenom pro představu, veškeré národní dotace jsou 4,4 miliardy po navýšení v letošním roce. V rozpočtu je 3,8. Národní dotace, komplet do českého zemědělství. To znamená, mám ty peníze vzít, dát je někam jinam? Já jenom, že se o tom bavíme, kolik by se kam mělo dát peněz. Samozřejmě, pan senátor Wagenknecht se mě ptal, jestli to budeme podporovat. Jako v současné době podporujeme voliérové a zavádění klecových, předpokládám, že v novém programovacím období to bude také, jenom neumím teď říct přesnou částku, protože teď se to dojednává, do kterého kolik půjde sloupce. Ano, bude to naším zájmem, v tom pokračovat, jenom neumím říct tu přesnou částku. Omlouvám se.

O těch papoušcích jsem mluvil, pozměňovací návrh, tam to je, můžu vám to celé přečíst, ale ti papoušci, normálně se to dá, není to problém.

Ještě jednu věc, ještě jedno číslo. Prosím pěkně, na světě přes 90 % nosnic žije v těch malých klecích, které byly tady předtím, než jsme je začali zavádět. Bude se sem vozit melanž. Melanž, jak říkal pan senátor, můj odhad je velmi hrubý, omlouvám se, že 60 % vajec jde do průmyslové výroby. Tam se bavíme o ceně. Já opravdu, když se sem bude vozit ta melanž, tak jako se vozí do Rakouska, z Polska, z Estonska, z Litvy, všechno se to vozí do Rakouska... Já jedinou možnost, jak to mám zkontrolovat, je, že tam bude ten certifikát z té Ukrajiny, z Litvy, z Polska. To je všechno. Nemám jinou variantu. Třikrát si to přeprodají, tam to někdo vytluče, udělá, mám to tam. Říkám, 50, 60 % minimálně jde do průmyslu. Tam se bavíme o cenách. Tam se bavíme jenom o cenách. To, že tady budeme prodávat na krámě něco...

Mimochodem, ti lidé říkají, že to dnes chtějí kupovat. Já se jich ptám, proč to nekupují. Proč to nekupují dnes už, ta podestýlková? V každém krámě to tam je. Proč nenecháme zákazníka, aby si vybral? Jestli by ten zákazník si chtěl kupovat z podestýlkového chovu, z bioochovu, z obohaceného chovu, z jakéhokoli... Všude to je napsáno. Když tam budou ležet ta klecová vejce, nikdo to nebude produkovat. Dneska má každý možnost si koupit vejce, jaké chce. My jim nařídíme, jaká vejce budou jíst. My jim nařídíme, že snížíme spotřebu živočišných bílkovin, jak říkal pan senátor, minimálně o nějaké množství. Nebudeš jíst tolik masa, nebudeš jíst tolik vajec. Maso jíst, krávy chovat nebudeme, protože vypouští plyny. Slepice chovat nebudeme, protože nemáme tolik prostoru atd. Ale nebudeme jíst maso. Pak už těm lidem řekněte, že budeme dávat takové ty lístečky, nebo jim řekneme, 2 kilo masa hovězího, 2 kila toho, toho, a toho... Nevím. Já to dávám ke zvážení. Já nejsem příznivcem těchto věcí.

Jinak všechny vejce v řetězcích jsou označeny na všech platech. Já to nechci zdržovat.

Chci říct, prosím, nespoléhejte na řetězce, já s nimi obchoduji nebo jsem s nimi obchodovat a jsem s nimi v kontaktu celý život. To je nesmysl, že budou brát a podporovat české zboží. České zboží budou podporovat, když bude levnější než dovoz. Jestli české zboží od zemědělců bude trvale levnější, bude české zemědělství trvale podfinancované. Musíme dosahovat stejné ceny. Tady bych vás chtěl poprosit, abyste upřeli svoji pozornost na to, na rozdělování zisku v tom řetězci, od toho zemědělci, přes zpracovatele, až po toho obchodníka, kde ty peníze zůstávají, kam pak odcházejí. To si myslím, že je strašně důležité. Můžeme dávat dotace jakékoliv, ony pak skončí někde jinde. Přece není ten systém, abychom neustále dotace zvedali. Cílem je motivovat k lepšímu hospodaření na půdě, k šetrnějšímu, ale nebudeme jim říkat další věci. Prosím, važme si českých zemědělců a potravinářů, protože to jsou ti, kteří nás budou živit, kteří nás živili. V době pandemie jsem nezaregistroval, že by jakékoli české zboží vypadlo. Děkuji.

