Ministr Válek: Musím opatření stále držet pro seniory

Já děkuji. Možná bychom mohli, teď, když nemusím vaším prostřednictvím, tak si přímo dovolím oslovit kolegu Žaloudíka a udělat studii, co je více škodlivé. Jestli když se to nedezinfikuje, anebo dezinfikuje, a ty výpary dýcháme. To by mohla být zajímavá studie. Ale já se omlouvám. Ta situace není v žádném případě na odlehčení. Nejsme v situaci, kterou by mělo smysl zlehčovat. To omezení pro podnikatele, které je v pandemickém zákoně, tak samozřejmě vede k tomu, že nemohou podnikat a je potřeba ty věci kompenzovat. A je potřeba ty kompenzace odlišit.

Kompenzace, které stát musí udělat, ať chce, nebo nechce, a ty jsou v pandemickém zákoně. A Ústavní soud, alespoň podle toho, jak já mám ty informace, tak řekl, že z pohledu ochrany vlastnického práva jsou správné a dostačující ty povinnosti hradit skutečnou škodu. Naopak úhrady nad tento rámec by měly být pak definovány těmi jednotlivými kompenzačními programy. To znamená, ta kompenzace, tak jak je teď nastavená, v podstatě záleží na vládě. Buď se rozhodne, že navrhne kompenzaci a Poslanecká sněmovna ji schválí, nebo se nenavrhne.

Pokud bude schválený pandemický zákon, vláda musí, ať chce, nebo nechce, kompenzovat skutečnou škodu. A stále platí kompenzační programy, které mohou být, nebo nemohou být schválené. Ohledně toho mimořádného opatření. Tady to je požadavek Nejvyššího správního soudu, který v rámci meziresortního připomínkového řízení právě chtěl, aby se zrušilo to, že se musí přednostně projednávat opatření, která už neplatí. Chtěl, aby tam byly pouze opatření, která platí. Tak my jsme tomuto požadavku Nejvyššího správního soudu v meziresortním řízení vyhověli. Proto se to tam objevilo.

Co se týče samoizolace, tak tady je potřeba si říct, že je něco, co možná jsme neznali před dobou, než byl covid. A stalo se to známější v době covidu. Ale je to něco, co běžně existuje po návratu ze zahraničí, pokud se vracím ze rizikové země. Jak se stane země rizikovou? Tak Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, tedy ECDC, vydává pravidelně seznam rizikových zemí z hlediska epidemie infekčních onemocnění. Vy ten seznam rizikových zemí máte v certifikátu. Možná se na to nedíváte, kdybyste si otevřeli certifikát, tak snadno zjistíte, která země má jakou míru rizika. A já tyto informace dostávám jednou týdně cestou Ministerstva zahraničí, tuším, a podepisuji jaksi materiál, který je vydáván. A ty země jsou různě rizikové. I země Evropské unie byly podle toho, jak tam nákaza byla, omikronu, je to děláme systematicky, jak tam bylo velké promoření, kolik bylo pozitivních, hospitalizovaných a v různé míře rizika. Jednou bylo riziko v Rumunsko vyšší, menší. V době, kdy vrcholily ty vlny, tak ty informace se objevovaly běžně v médiích, o míře toho rizika.

Ta samoizolace, a já velmi děkuji paní senátorce za ten dotaz, v žádném případě neznamená – já vím, že to tak evokuje nějaké detenční ústavy nebo někam, kde se ti lidé zavírají. Je to opravdu zase spíš opatření, které apeluje na... „Personal responsibility“ – osobní odpovědnost každého člověka, které je, z mého pohledu, velmi demokratické. Které říká – vy jste se vrátil z rizikové země, měl byste být izolován, měl byste být buď doma, ale být jaksi... Izolace znamená, že se nestýkám s těmi, které mohu nakazit. Tedy kdekoliv, kde nenakazím to svoje okolí. Takhle je definována, alespoň v infekčním lékařství, izolace. Ale tento termín se běžně používá, ta samoizolace nebo sebeizolace, je běžnou součástí v řadě zemí nebo ve většině zemí. Měla by se používat jen v případě návratu ze zahraničí ze zemí s vysokým rizikem podle toho seznamu, který vydává ECDC. To je asi ten důvod té sebeizolace.

Ono dneska v podstatě to takhle funguje, pokud se sem vrací někdo z rizikových zemí. V některých zemích, které řekněme jsou demografické, to funguje daleko brutálněji, že ta sebeizolace musí být v hotelích. A ti lidé si platí za to ubytování. To v České republice není a nikdy nebylo a je to nesmysl. Prakticky neproveditelný. I když v určité době, pokud si vzpomenete, před rokem se o něm uvažovalo, před rokem a půl, kdy se uvažovalo, že stát se domluví s těmi hotely, kde vlastně v té chvíli nikdo nebyl. A bude jím tímto způsobem jaksi platit nějakou částku, aby ti lidé mohli být v hotelích v izolacích. Řada zemí tady toto pravidlo otevřela. Byla to jakási kompenzace, pokud si dobře vzpomínám, kompenzací pro ty podniky. A přitom se využívalo to ubytování.

Jsou země, kde ta sebeizolace je velmi brutálně vyžadována. Teď poslední řadu let je to Čína, kde dokonce si musí za to... V měsících, je to Čína, kde se rozhodli, ale nejenom v Číně, ale v některých dalších asijských zemích, kde se rozhodli v této fázi vlastně dosáhnout nulového šíření infekce. Je otázka, jestli je to vůbec reálné, ale jejich odborníci to doporučí. A nejsou to země jenom jako Čína, jsou to nějaké další asijské země, kde právě ten nástroj sebeizolace chtějí využít k tomu, aby ten člověk, který je pozitivní, a teď nejenom PCR pozitivní, protože PCR pozitivita znamená, že opravdu už ta nemoc probíhá, ale antigenně pozitivní, to znamená, že se zvyšuje virová nálož u toho člověka a ještě nemusí nakazit ty ostatní, tak aby tento člověk byl izolován a byla nulová šance, že nakazí ostatní. Tady tato metoda byla dovedena do naprosto absurdního extrému ve Wu-chanu. A to si myslím, že je něco, co absolutně nepatří do demokratické společnosti.

Sebeizolace tak, jak ji vnímají demokratické země, a v ČR je takto realizována, je to, že ten člověk je upozorněn na to, že má být sám, že nemá například jet domů hromadnou dopravou a tak dále. A má být chráněn. Je vždy potřeba chránit své okolí.

Ještě bych chtěl říct k opatřením nebo sebeizolaci a karanténě versus sebeizolace versus izolace jednu věc. Tady je opravdu problém v tom, že ta nemoc je definována jako nemoc laboratorně stanovená. Není definována tak, jak klasicky známe z ostatních nemocí. A to samozřejmě nějakým způsobem modifikuje nastavení opatření a modifikuje to i ty, kteří opatření nastavují. Já jsem měl před odjezdem na olympiádu na ministerstvu vedení naší výpravy, které zvolilo podle mě velmi dobrý tým odborníků, který mu radil. A informovali mě o opatření, která výprava bude mít před nástupem do letadla, v letadle, při příletu. A opatření, si myslím, že byla nastavena velmi dobře.

Musím říci, že předseda, bohužel si vůbec nepamatuji jména, a víceméně si je nepamatuji ani u svých kolegů a jsem rád, že si vzpomenu na svoje, ale šéf této výpravy to opravdu měl promyšlené do detailů. Ano, Kejval, děkuji. A měl to opravdu perfektní, je potřeba nesmírně pochválit. Nicméně já jsem mu přesto řekl, a rád to tady zopakuji, rozhodně nemůžete nikde říkat, že je nulová šance, že se někdo nakazí. Tomu prostě nezabráníte. To byste musel ty sportovce mít umístěné ve skleněném boxu, musel byste je jako v Choking Hazard nebo v Infect Hazard totálně izolovat od okolí, vypustit jen na závod a pak je zase zavřít. A to prostě nejde.

Vy jste udělal maximum možného. A to maximum možného plus určitá míra štěstí povede k tomu, že všichni ti sportovci, kteří čtyři roky se upínají k olympiádě, obětují tomu v podstatě všechno a člověk to obdivuje neskutečným způsobem, tak že ti sportovci budou mít šanci standardně a úspěšně soutěžit. A řekl jsem mu, že kdykoli budu rád, když náhodou to štěstí nebude a náhodou přes opatření, která byla perfektní jak v letadle, co mi řekl, tak to bylo opravdu výborným způsobem nastaveno, tak pokud se některý ze sportovců nakazí, což je osobní tragédie pro toho člověka, protože opatření v Číně, která jsou během olympiádě, jsou naprosto neskutečně tvrdá, tak pokud se nakazí, že já s ním rád půjdu do médií a budu říkat, že to v žádném případě nebyla vina této výpravy, organizátorů, protože ti udělali všechno pro to, a přesto se to může stát. Z toho důvodu všechna opatření, která tam jsou a která jsou v pandemickém zákonu, mají právě ten aspekt prevence, o které doufáme, že bude fungovat. Ale není 100% jistota, že bude fungovat.

A ano, některá opatření se velmi složitě vysvětlují a jsou chystána, připravována na katastrofickou variantu. Ale znovu opakuji, dvakrát už jsme se spletli. Možná třikrát jsme se spletli a doufali jsme, že katastrofická varianta nepřijde, a přišla. Já bych chtěl, abychom se tentokrát nespletli, věřím tomu, co odborníci – je jich stále víc – říkají, že snad by mohl být omikron finální velkou mutací a mohl by se teď už jen měnit v podmutacích nebo řekněme, že by mohl být jen velmi nakažlivý, ale nemít fatální následky pro obyvatelstvo.

Na druhé straně je víra silný nástroj, ale já jsem lékař, já jsem vědec a tady v tomto případě musíme mít něco víc než víru. A to něco víc je, byť tím někteří z vás nesouhlasí a já chápu jejich argumenty, v tomto případě je to buď pandemický zákon, nebo, alespoň na prvních 14 dnů, na první měsíc v březnu nouzový stav. A proč nouzový stav, proč pandemický zákon v březnu? To jsem vysvětlil a znovu to zopakuji. My jsme dostali pomocí opatření, myslím si, efektivně, pod kontrolu to, co se dělo ve školách. Jistě, že situace mohla být lepší. Ale stejně jsme dostali pod kontrolu to, co se dělo v závodech.

Testovali jsme, prováděli jsme to, co nám doporučovali odborníci v režimu. A oni se perfektně trefovali. A teď se ta vlna posune do seniorní populace. Proto mohu uvolňovat opatření prakticky na nulu postupně, do konce února pro všechny děti, pro mládež, pro studenty, pro pracující, pro tuto část obyvatelstva. Ale musím ta opatření stále držet pro seniory. Ne formou restrikce, ale formou ochrany. A to jsou jedno dvě mimořádná opatření, která přestanou platit, pokud nebude fungovat pandemický zákon. Ta opatření budou muset platit první týden, možná 14 dní, nějakou dobu po část března. A pokud nebude pandemický zákon, budu muset požádat vládu o nouzový stav.

A prosím, já se velmi omlouvám, to opravdu, ale ani omylem není, že bych někoho chtěl vydírat. Já jen vysvětluji, co musím udělat, protože žádnou třetí variantu, žádné třetí řešení nemám. A pokud to kdokoli z vás vnímá jinak, tak se za to velmi omlouvám, je to moje neobratnost to vysvětlit tak, aby to takto nebylo chápáno. Pak budu muset žádat vládu o nouzový stav, abych tato opatření mohl vyhlásit, aby mohla dál fungovat, protože bez nouzového stavu, bez pandemického zákona, bez jedné z těchto variant prostě nejde vydat mimořádná opatření. Krizový zákon to opravdu neumožňuje. Opakovaně se takto vyjádřila jak Legislativní rada vlády, tak odborníci minulé, ale i současné vlády. Opakovaně ty pokusy byly činěny a prostě to nejde. Nevím, co bych k tomu mohl více říci.

Děkuji.

