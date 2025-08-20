Ministr Válek: Očkování zachránilo stovky milionů životů

20.08.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k očkování.

Ministr Válek: Očkování zachránilo stovky milionů životů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Představte si svět, není to tak dávno, kde byly nemoci jako přenosná dětská obrna, tetanus či záškrt běžnou součástí života. Přinášely utrpení a tragické příběhy a braly rodičům děti v době, kdy měly celý život před sebou, nebo jim nechávaly doživotní následky.

Dnes je v České republice úmrtnost malých dětí na tato onemocnění nulová – a to díky plošnému očkování. V období Československa jsme dokonce byli první zemí na světě, která dětskou obrnu dokázala u populace vymýtit. Stejně tak zmizely z našich životů pravé neštovice, které většina lidí zná už jen z učebnic dějepisu.

Přesto se objevují lidé, kteří nás chtějí vrátit zpět do těchto časů. Útočí na očkování, vědu i zdravotníky, šíří dezinformace, požadují stažení vědeckých článků, vyhazují odborníky a nahrazují fakta ideologií.

To nesmíme dopustit! Očkování zachránilo v historii stovky milionů životů a vědecký výzkum musí zůstat svobodný – bez politického či ideologického tlaku. Ano, je správné klást otázky a podrobovat vědecká zjištění kritickému hodnocení, avšak musí jít o diskusi postavenou na datech, odbornosti a věcnosti – nikoli na strachu a manipulaci.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
