Ministr Válek: Očkování zachránilo stovky milionů životů

Představte si svět, není to tak dávno, kde byly nemoci jako přenosná dětská obrna, tetanus či záškrt běžnou součástí života. Přinášely utrpení a tragické příběhy a braly rodičům děti v době, kdy měly celý život před sebou, nebo jim nechávaly doživotní následky.
Dnes je v České republice úmrtnost malých dětí na tato onemocnění nulová – a to díky plošnému očkování. V období Československa jsme dokonce byli první zemí na světě, která dětskou obrnu dokázala u populace vymýtit. Stejně tak zmizely z našich životů pravé neštovice, které většina lidí zná už jen z učebnic dějepisu.
Přesto se objevují lidé, kteří nás chtějí vrátit zpět do těchto časů. Útočí na očkování, vědu i zdravotníky, šíří dezinformace, požadují stažení vědeckých článků, vyhazují odborníky a nahrazují fakta ideologií.
To nesmíme dopustit! Očkování zachránilo v historii stovky milionů životů a vědecký výzkum musí zůstat svobodný – bez politického či ideologického tlaku. Ano, je správné klást otázky a podrobovat vědecká zjištění kritickému hodnocení, avšak musí jít o diskusi postavenou na datech, odbornosti a věcnosti – nikoli na strachu a manipulaci.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
