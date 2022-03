Ministr Válek: Valorizace plateb za státní pojištěnce bude od prvního možného termínu

reklama

Děkuji, paní předsedající. Tak já jsem to tady říkal několikrát, ale opakování matka moudrosti a postupně si to takto každý zapamatuje a tak děkuju za tu příležitost, že to můžu už po sedmé znovu zopakovat a rád to činím.

Valorizace plateb za státní pojištěnce tak, jak je to v souladu s naším programovým prohlášením, bude od prvního možného termínu, což zřejmě každý v této Poslanecké sněmovně ví, že je leden 2023. Bohužel jsme se nestali vládou tak brzo, abychom mohli valorizovat úhrady za státní pojištěnce už od ledna 2022.

Co se týče peněz zdravotních pojišťoven, tak v letošním roce absolutně péče není ohrožená. Za ukrajinské uprchlíky bude vybráno pojištění, které bude platit stát. Ano, je to pravda, toto pojištění přibude pojišťovnám ve výši zhruba pět miliard, možná šest miliard, záleží na počtu uprchlíků. Část té péče navíc bude hrazena z Evropské unie, typicky očkovací látky. Dneska jsme vyjednali dodávku asi třiceti tisíc dávek očkovacích látek, které nejsou v České republice součástí schématu, ale jsou součástí schématu na Ukrajině.

To se týká i obav z tuberkulózy. Já rozumím těm obavám, ale ty obavy jsou liché. Protože u dětí tento problém v podstatě vůbec nehrozí. U mladých žen ten problém hrozí limitovaně. My máme nastavené schéma, které doporučuje WHO obecně u uprchlíků ze zemí, kde je větší výskyt tuberkulózy a toto schéma zavádíme jak v těch UA POINTech, tak jsme je poslali jako doporučení po dohodě s odbornými společnostmi, příslušnými odbornými společnostmi zdravotnickým zařízením, kde jsou schopné provádět vyšetření včetně snímků plic ve dvou projekcích u rizikových skupin pacientů. Navíc jsme se dohodli tento týden s komisařkou, která navštívila Českou republiku, na tom, že velmi pravděpodobně získáme přístup do dokumentace, zdravotnické dokumentace pacientů z Ukrajiny. Ale to už je jenom vedlejší bod.

Teď k těm penězům. V současné době víme, že příjmy pojišťoven budou v roce 2022 dosahovat 440 miliard. Příjmy, ty nejnovější predikce jsou, že ty příjmy se pravděpodobně sníží na 429 miliard a to i po započítání všech rizik spojených s uprchlickou krizí. To znamená celkový deficit systému v letošním roce by tedy měl být 11,4 miliardy. To vypadá jako velké číslo. Ale toto číslo se liší o dvě miliardy od toho, co předvídaly pojišťovny v loňském roce i po započítání těch úhrad za státní pojištěnce. Ty úhrady za státní pojištěnce, to navýšení v letošním roce vycházelo z toho, že zůstatek bude 11 miliard. My jsme dneska prakticky jistí, že ke konci roku 2022 budou dosahovat rezervní fondy nějakých 40 miliard. To znamená péče v letošním roce v žádném případě nemusí být, nemůže být ohrožena.

A máte pravdu z hlediska financování roku 2023 je potřeba nějakým způsobem pokračovat dál i kvůli dohodovacímu řízení. A proto, a tady naprosto souhlasím, je potřeba do konce června mít jasnou představu o tom, jak bude valorizována úhrada za státní pojištěnce. Takto jsem se dohodl s poskytovateli. Takto jsem se dohodl na dohodovacím řízení. V současné chvíli a to je vlastně odpověď a doufám, že to tak mohu udělat na interpelaci číslo 66, která je v tomto směru velmi podobná. Předpokládám, že se kolega Koten nedostane s touto interpelací k pultíku.

V současné době tedy probíhá dohodovací řízení s Ministerstvem financí o způsobu, jakým ta valorizace bude probíhat. Zda bude procentuální nebo bude vycházet z nějakého výpočtu. Já předpokládám, že to bude načteno jako pozměňovací návrh v prvním čtení toho zákona o úhradách za státní pojištěnce. A ta moje představa je, že to bude dlouhodobý systém valorizace úhrad za státní pojištěnce, který musí mít jednu zásadní podmínku, že systém státních pojištěnců je něco, co jinde v cizině není, tak musí mít tu zásadní podmínku, že ta úhrada nebude vyšší nebo že bude porovnatelná s úhradou, kterou platí ti, co mají minimální mzdu.

Současně ta úhrada musí predikovat pro pojišťovny nějaký vývoj, který ale nebude mít ten rizikový faktor, že kdyby se snižovala HDP nebo průměrná mzda nebo minimální mzda, že by došlo k snížení úhrad za státní pojištěnce. V takové fázi to musí být stabilní.

To znamená v letošním roce opravdu nemám žádné obavy. V příštím roce bych sdílel vaše obavy, kdyby nebyl tento pozměňovací návrh přijat. Ale já předpokládám, že o něm nebude diskuse, že spíš budeme debatovat o tom modelu, který je optimální.

