Ministr Vojtěch: Aktuálně je to bezmála 5 milionů aplikovaných dávek očkování proti COVID-19

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Pokud jde o tento bod, to znamená současný stav vakcinace proti onemocnění COVID-19, tak mohu sdělit asi na úvod základní data, která jsou ta nejaktuálnější, která máme na základě výkazu v systému k dispozici, jsou k včerejšímu dni k 20. hodině, kdy dochází k aktualizaci, kdy bylo vykázáno 4 924 951 dávek, to znamená bezmála 5 milionů aplikovaných dávek toho očkování proti nemoci COVID-19, s tím, že zhruba 3,5 milionu jsou unikátní osoby, které dostaly minimálně jednu dávku očkování, a u zhruba 1,3 milionu osob bylo již očkování dokončeno, to znamená jsou plně vakcinováni v rámci tedy těch dvou dávek, pokud je to dvoudávkové schéma vakcíny, nebo u té jedné vakcíny, od firmy Johnson je to jednodávkové schéma.

Pokud jde o ten celý proces, z mého pohledu očkování probíhá dobře. Myslím si, že očkovací centra dnes jedou skutečně na plnou kapacitu, kterou jsou schopny nabídnout v rámci jak tedy centrálního očkovacího centra, např. v rámci Prahy, tak i v rámci regionů. Ta situace funguje dobře, mohu tady minimálně říci zkušenost, byť už tedy jsem říkal, že jsem rezignoval na pozici předsedy představenstva, ale každopádně třeba v Ústeckém kraji, jakožto nějakém typické regionu, tak v tomto směru si myslím, že ta situace je dobrá, že skutečně lidé se dostávají postupně k termínům očkování, že tam nejsou nějaké zásadní prodlevy. Je pravdou, že došlo tedy k otevření těch skupin dalších věkových, to znamená 35+ v neděli, 30+ ve středu. Takže tam vlastně je nějaký nápad nových zájemců, byť je třeba si objektivně říci, že ten zájem není tak výrazný, jak bychom možná si všichni přáli.

Určitě bude pravdou, že budeme muset se na tuto generaci, mladší generaci, zaměřit více i v nějaké komunikaci. Bezesporu to bude spojeno i se zavedením covidpasů, což je nějaké téma, které nás určitě čeká. Vím, že tady byla debata o zavedení covidpasů v úterý v Poslanecké sněmovně. My ten zákon budeme ještě určitě upravovat. Myslím si, že tak, jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný. Ale každopádně budeme chtít, aby ty covidpasy byly samozřejmě začleněny do legislativy, protože být musí začleněny do legislativy zejména pro to přeshraniční cestování, tak aby lidé prokazovali, že jsou vakcinováni, potažmo samozřejmě testováni, nebo prodělali dané onemocnění. Vycházíme v tomto směru i z nařízení, které bylo přijato. Takže to jsou věci, které určitě budou vést, si myslím, i k motivaci pro tu možná mladší generaci, nechat se očkovat.

Ale jinak si myslím, že skutečně ty dodávky vakcín fungují zatím bez větších problémů. My očekáváme, že za květen dostaneme celkem 3 miliony dávek vakcín od výrobců, v tomto směru tedy jsou to dávky zejména od společnosti Pfizer, kdy máme nějaký výhled. Pokud jde o červen, očekáváme, že za celý červen se budou pohybovat okolo 600 tisíc týdně, pokud jde tedy o vakcínu Comirnaty, na kterou primárně tedy spoléháme v tom objemu. Pokud jde o červenec, zatím nemáme ty informace, ale u června ano. Pokud jde o Modernu, tam očekáváme v červnu, že bude docházet do České republiky zhruba 70 až 80 tisíc dávek týdně. V červenci budou dodávky téměř 95 tisíc týdně.

Dodávky zatím nejsou známé u společnosti AstraZeneca a u Janssenu, tedy to jsou zkrátka vakcíny, kde zatím bohužel neznáme dodávky více jak 14 dní dopředu. Víte, že bohužel s těmito vakcínami obecně v těch posledních měsících byly problémy z hlediska plnění objednaných objemů, tedy dodávek těchto vakcín, takže bohužel tady ty informace nemáme úplně přesné. U těch zbývajících je to jistější. Samozřejmě platí to, že byli zapojeni praktičtí lékaři, byť také s problémy v rámci jednotlivých regionů, které možná nejsou vždy dány pouze tím centrálním systémem, ale spíše možná i ochotou některých praktických lékařů třeba očkovat.

Je domluva na tom, že všeobecným praktickým lékařům bude napřímo zavážena vakcína Moderna. A do očkovacích míst bude alokováno jen množství potřebné na doočkování druhých dávek, to znamená u těch prvoočkovaných, tam by zkrátka měla být ta vakcína alokována primárně do sítě primární péče, tedy k všeobecným praktickým lékařům. A bude určitě nutné, aby zkrátka praktičtí lékaři maximálně tohoto využili a očkovali své pacienty, zvali je na očkování. Já bezesporu budu chtít se velmi brzy sejít se zástupci praktických lékařů, se kterými máme osobně velmi dobré vztahy, takže myslím si, že budu se snažit zkrátka na ně apelovat, aby praktičtí lékaři v tomto směru maximálně nám pomohli, protože bezesporu je část pacientů, kteří zkrátka čekají na vakcinaci u praktických lékařů, a nechtějí se z nějakých důvodů různých zkrátka očkovat v těch velkých velkokapacitních očkovacích centrech.

Myslím si, že to je asi úplně na ten úvod. Samozřejmě můžeme se bavit o proočkovanosti v jednotlivých věkových kategoriích. Mám tady ta čísla, ale myslím si, že ta jsou i případně k dispozici, takže určitě není nutné je zde číst, ať je to už od to nejvyšší kategorie 80+ až po tu současnou otevřenou kategorii 30+. Pozitivní zkrátka ale je, že máme proočkovánu tu rizikovou populaci poměrně dobře a že se to projevuje nesporně na otázce hospitalizovaných pacientů. Já si myslím, že dnes už můžeme s jistotou říci na základě té zkušenosti, že skutečně očkování brání zaplnění kapacit nemocnic, zejména u těch intenzivních lůžek. Je to bezesporu zcela jasné i u zdravotníků a sociálních pracovníků, že ta jejich nemocnost naprosto zásadně poklesla potom, jak byli proočkováni. Takže tady už skutečně není sporu o tom, že očkování v tomto směru brání rozvoji té nemoci zejména v tom těžším průběhu a vy všichni lékaři z nemocnic, myslím si, že to musíte velmi dobře cítit i v rámci jednotlivých vašich pracovišť, že skutečně počet těch pacientů z rizikových skupin, kteří skončí na lůžkách, ať už standardních nebo zejména tedy intenzivní péče, tak výrazně poklesl. Takže v tomto budeme dále pokračovat.

Určitě nás čekají přípravy na podzimní očkování. Nesporně bude nutné, abychom zahájili výběr distributora, respektive zdravotní pojišťovny, aby zahájily výběr distributora na vakcínu Comirnaty. Pokud jde o distributora na ostatní očkovací látky, tam probíhá dokončování zadávací dokumentace. My musíme být připraveni na to další období, kdy máme objednány další dodávky poměrně výrazné, a musíme zkrátka mít zajištěnou distribuci, jak pokud jde tedy o praktické lékaře dospělé, tak pravděpodobně i pokud jde o praktické lékaře pro děti a dorost, neboť, a to je věc, která už také řekněme probublává v rámci veřejného prostoru a debaty mediální, že probíhá posouzení ze strany EMA týkající se registrace a schválení tedy očkování dětí nad 12 let právě u vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech. Zatím nemáme tu finální informaci. Očekáváme, že to rozhodnutí by mělo přijít velmi brzy na přelomu měsíce a pak tedy vlastně by se snížila ta laťka z těch 16 let na 12 let, to znamená od 12 let výše by mohly být i tyto mladší osoby, děti očkovány jak v rámci tedy těch očkovacích center, tak do budoucna určitě v nějakém střednědobém výhledu počítáme se zapojením praktických lékařů pro děti a dorost, kteří mají zkrátka kontakt s tím svým dětským pacientem a s jeho rodinou, s jeho rodiči. Takže to by mohlo taktéž řekněme pomoci, zejména pokud jde o školy, protože víme, že děti nejsou primárně těmi, kteří by byli ohroženi nějakým těžkým průběhem onemocnění, ale mohou to být ti přenašeči do rodin. Myslím si, že tu zkušenost už tady máme poměrně bohatou, že skutečně v tomto směru může to vést k nějakému zhoršení situace tím, jak vlastně se infekce přenáší z toho dětského kolektivu do dospělého v rámci rodin. Tak proto si myslím, že je na místě uvažovat i o vakcinaci této mladší generace. Ale znovu říkám, čekáme na stanovisko Evropské lékové agentury, jak se k tomuto postaví.

To si myslím, že asi na úvod doufejme ta informace stačí a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví

