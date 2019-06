Ministr Vojtěch: Extrémně roste počet pacientů, hospitalizovaných kvůli nežádoucím účinkům léků

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

v prvé řadě moc děkuji za celou rozpravu a velmi zajímavou diskuzi. Zkusím odpovědět aspoň na některé z těch věcí, které tady zazněly a kde ta odpověď zatím úplně nebyla.

Ohledně vystoupení z toho systému a tady bylo několikrát řečeno, aby to bylo jednodušší. Já musím říct, že tak, jak ten návrh s tím počítá, tak z mého pohledu je to velmi jednoduché, protože ten návrh předpokládá několik cest. Jedna možnost je elektronicky skrze webovou aplikaci, skrze datovou schránku, nebo případně přímo u lékaře, pokud ten pacient bude mít elektronický občanský průkaz, tak i u lékaře s tímto elektronickým občanským průkazem může vystoupit z toho systému. To jsou elektronické cesty.

A pak tady máme cesty, řekněme, nechci někoho urazit, ale pro ty, kteří třeba nejsou úplně zdatní se technologiemi, internetem atd., a to je písemná cesta. Stačí napsat dopis rukou. Jediná věc je, že ten podpis musí být úředně ověřen. (Smích Pirátů.) A samozřejmě se musí buď na obecním úřadě, nebo na poště, nebo advokáta, nebo u notáře. To je samozřejmě jasné, že musíme mít nějakou garanci, že jde skutečně o toho daného člověka. Vy tady hovoříte o tom, že se bojíte zneužití, ale my přece nemůžeme dopustit to, že kdokoliv napíše někam dopis nebo nebude to jakkoliv ověřeno, že to je skutečně ten člověk, a někdo rozhodne o tom, že ten člověk z toho systému tedy dal souhlas vystoupit. Takže musí být nějaké ověření, a to minimální ověření je úředně ověřený podpis, který vám ověří na každém obecním úřadě, na každé poště, u advokáta, u notáře a ten dopis může být velmi jednoduchý, napsaný rukou.

Takže myslím si, že cest, jak z toho vystoupit, je poměrně hodně, je tam velká variabilita. A samozřejmě můžeme se bavit do budoucna o nějakém ještě dalším zjednodušení, my se tomu určitě nebráníme, té diskuzi to je, ale myslím si, že tak, jak je to nastaveno, tak těch cest je několik a umožňuje to poměrně snadné vystoupení z toho z toho systému tak ale na druhou stranu, aby to bylo skutečně ověřené, že jde o toho člověka, že skutečně ten člověk si přeje vystoupit.

Jinak bych řekl k té otázce vůbec smyslu toho lékového záznamu. Znovu, když se podíváme, a pan docent Svoboda tady hovořil o tom veřejném zájmu, já myslím, že tady skutečně ten veřejný zájem je, protože my tady máme problém s lékovými interakcemi, máme tady problém duplicitami. To jednoznačně dokladují data, která jsou nezpochybnitelná. Když se podíváme na to, jak extrémně roste počet hospitalizací pacientů, kteří jsou hospitalizováni právě z důvodu nežádoucích účinků léků, interakcí atd., za posledních 10 let zhruba 3,5krát. Z roku 2017 poslední data: 6200 hospitalizací.

To jsou všechny náklady, který ten systém nese na tyto hospitalizace. Máme tady nárůst úmrtí spojených s tímto, asi desetinásobný od roku 2007 do 2017. V roce 2017 252 úmrtí souvisejících s nežádoucími účinky léků s interakcemi apod. Takže já tady skutečně ten veřejný zájem vidím. Vidím tady veřejný zájem pro systém veřejného zdravotního pojištění pro veřejnost jako takovou.

A myslím si, že ten návrh, tak jak je koncipován, tak skutečně garantuje i osobní práva občanů. Garantuje, že skutečně kdokoliv kdykoliv se rozhodne, bude moci z toho systému vystoupit, a to je ten základ. Takže není to žádný příkaz, žádná direktiva, žádné vězení. Je velmi dobře možné z toho systému vystoupit. A v tomto směru si myslím, že ta práva všech jednotlivců jsou garantována při zachování toho veřejného zájmu a také při zachování toho, že skutečně potřebujeme, aby ten lékový záznam se používal.

Já bych tady ještě připomněl tu debatu, kterou jsme tady vedli zhruba na začátku roku 2018. Na přelomu roku 2017/2018, kdy jsme řešili tady ve Sněmovně této již otázku zavedení povinného elektronického receptu. A byly tady také názory, že by to mělo být dobrovolné, ať se lékaři rozhodnou apod. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby to bylo dobrovolné, tak dneska ten elektronický recept je naprosto nefunkční.

Vzhledem k tomu, že se podařilo tedy prosadit to, že je dnes povinnost s určitými výjimkami předepisovat elektronicky, tak máme za rok 2018 zhruba 60 mil. elektronických receptů předepsaných a takto to pokračuje, zhruba 6,5 mil. každý měsíc. Ten systém funguje, lidé si na něj zvykli, lékaři si na něj zvykli. A myslím si, že stejně to bude s tím lékovým záznamem, že byť teď jsou různé obavy, tak v té praxi se ukáže, že to má smysl, že to má smysl zejména pro ty pacienty, pro lékaře z hlediska garance bezpečnosti a kvality péče v českém zdravotnictví.

Děkuji.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví

