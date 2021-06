Ministr Vojtěch: My jsme v nenormální době, jsme v naprosto bezprecedentní době

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom bych tady chtěl reagovat na pár věcí, co tady zazněly, myslím, od pana předsedy Fialy. Ztotožnění jsem myslel tak, že skutečně člověk, který dostane certifikát, tak se musí ověřit, že to je skutečně ten člověk, o kterého jde, který ho žádá. Tzn., to je to ztotožnění, nikoli, a to zase jsou nějaké dezinformace, které bych nechtěl, aby tady zazněly, že někdo bude někoho ztotožňovat v terénu a bude zjišťovat, kde všude byl a na základě toho mapovat to, kde navštívil hospodu nebo něco podobného. To je naprostý nesmysl. Nic takového ten Covid pas nebo certifikát neobsahuje a neumí a není to vůbec něco, s čím se počítá. To ztotožnění je v tom směru, že skutečně musíme vědět, že to je Jan Novák, narozen v ten a ten den, který žádá o daný certifikát, a ten mu tedy může být vydán, to je vše. To je samozřejmě naprosto přece legitimní, abychom věděli, o kterého člověka konkrétně jde.

A tady se pořád hovoří o tom, že chceme nějaký návrat do normálního stavu, do normálního života. My jsme v nenormální době, jsme v naprosto bezprecedentní době. Myslím si, že si to snad každý rozumný člověk uvědomuje za ten poslední rok. Právě toto je nějaké řešení, a tady souhlasím i s panem profesorem Válkem, jak se navrátit do normálního stavu, jak volně cestovat, jak nemít žádné bariéry. Proto potřebujeme Covidové pasy, certifikáty, jak to budeme nazývat, které toto garantují, a to je skutečně návrat do normálního stavu. Ano, není úplně zcela normální, já to chápu, ale na druhou stranu nejsme v té běžné době předcovidové, a zkrátka ještě nějaký čas nebudeme. Myslím si, že každý rozumný člověk vnímá tu situaci, jaká je a jaká tady byla v tom posledním roce, a ti pacienti, kteří byli v nemocnicích, kteří zemřeli, tak skutečně nebyli vymyšlení. To je třeba říci. Toto garantuje, že skutečně se navracíme do nějakých normálních kolejí.

A pokud jde o to, co tady zaznělo, že máme to nařízení, já znovu říkám, že my máme nařízení, ano, ale nařízení vůbec neříká, jak se člověk k tomu certifikátu dostane, jak se vlastně zjistí, že byl očkovaný, nebo testovaný. To si musí zajistit každý stát sám. A Česká republika v tuto chvíli toto zajišťuje skrze mimořádná opatření, která vlastně stanoví, že se sbírají tato data o tom, že je někdo očkován, že je testován, že se někam reportují do ISINu. Není to pokryto v zákoně. Je to mimořádné opatření, z našeho pohledu to je něco, co se dá řešit na dočasnou dobu, ale určitě ne nějak dlouhodobě. A pokud skutečně tady dojde k tomu, že kdokoli toto napadne a soud zruší tato mimořádná opatření, tak v zásadě nebudou ta data vůbec sbírána. Tzn., certifikáty v zásadě nebude možné jakkoli vydávat, protože nebudeme vědět, kdo je očkován, kdo je testován, nebo kdo prodělal dané onemocnění. To je celý příběh. A proto potřebujeme toto mít v zákoně, tuto jednoduchou formuli, tak že skutečně ta data se sbírají o tom, že skutečně člověk je očkován, je testován, prodělal onemocnění a na základě toho mu je vydán daný certifikát. Nic víc, nic méně. Děkuji.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA



ministr zdravotnictví

