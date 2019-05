Ministr Vojtěch: Stomatologická péče bude zásadně dostupnější

Dohody významně zvyšují dostupnost stomatologické péče pro všech 10 miliónů pojištěnců v České republice, pozitivně motivují gynekology k péči o těhotné a praktiky k implementaci reformy primární péče. „Orientace péče na pacienta a důraz na kvalitu provází všechny nově uzavřené dohody v primární péči,“ zhodnotil dohody ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Omlouváme se, ale nebereme ‚na pojišťovnu’. Věta, kterou pacienti při příchodu do ordinace zubního lékaře dnes slýchají často. Nová dohoda o úhradách péče, kterou uzavřela Česká stomatologická komora se zdravotními pojišťovnami, však situaci zásadně mění. „Díky tomu, že pojišťovny navázaly úhradu na registrujícího stomatologa a navýšily základní výkony, které jsou používány ve stomatologické péči, podpořily tím poskytování péče takzvaně na pojišťovnu. Nové úhrady také motivují zubaře k péči o dětské pacienty. Dostupnost stomatologické péče, což je něco, co veřejnost dnes skutečně trápí, se tak zásadně zlepší,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Novou dohodu vnímám jako reformu stávajícího systému. Dlouhodobě jsme poukazovali na to, že se zubařům nevyplatí pracovat pro pojišťovnu a pečovat o dětské pacienty. Jsem rád, že se nám pro příští rok podařilo s pojišťovnami uzavřít dohodu, která toto mění. Těžit z ní budou nejen pacienti, ale i samotní lékaři,“ dodal prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Dohoda přináší navýšení ceny výkonů a několik nových výkonů u dětské stomatologické péče, jako například sedace (zklidnění) nezletilého pojištěnce při ambulantním stomatologickém ošetření. „Revolučním počinem je úhrada sedací, která umožní provést řadu ošetření u obtížně spolupracujících dětí přímo v ordinacích, bez nutnosti hospitalizace,“ dodal Šmucler. Pokud bude pojištěnec potřebovat akutní stomatologickou péči, může mu ji poskytnout i lékař, který není jeho registrujícím stomatologem, dohoda totiž počítá i s navýšením hodnoty výkonu extrakce zubu u neregistrujících lékařů. „Dohodu ve stomatologii považuji za zásadní průlom. Doposud jsme se potýkali s problémem zajištění zubařů pro naše pojištěnce. Tato dohoda nabízí smysluplné řešení. Byli jsme v ní schopni vyřešit to, co se tady dlouhé roky vyřešit nepodařilo. Maximum získali pacienti i lékaři,“ doplnil náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík. Pojišťovna také zohlední vyšší ceny materiálů tak, aby odpovídaly realitě. Dohoda představuje navýšení o 734 mil. Kč.

Na úhradách pro příští rok se dohodli také ambulantní gynekologové. „Cílem dohody je lépe ohodnotit ty lékaře, kteří poskytují péči správně a zároveň omezit vykazování těch výkonů, které nejsou spojeny se zlepšením zdravotního stavu. Posilujeme tedy pozitivní motivaci a demotivujeme ty, kteří vykazují něco, co ani nemělo být poskytnuto. Gynekologům musíme za takový revoluční krok poděkovat,“ uvedl náměstek David Šmehlík. Dohoda zavádí agregované/balíčkové platby za těhotné pojištěnky. „Po dohodě se zdravotními pojišťovnami zachováváme bonifikaci za dostupnost a kvalitu poskytované péče. Lékař, u kterého je těhotná registrována, dostane tři ‚balíčkové úhrady’ za jednotlivé trimestry – za první 1 500, za druhý 2 500 a za třetí 3 500 korun. Pojišťovna tak jednoznačně hradí péči za těhotné tomu, kdo ji řídí, tedy registrujícímu gynekologovi. Pro gynekology je tato změna výhodná a předvídatelná, stejně jako pro pojišťovny,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Dohoda představuje navýšení o 227 mil. Kč.

Uzavřená dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost reflektuje předpokládané nové výkony, které souvisejí s reformou primární péče. Je mezi nimi například časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře, péče o prediabetika, péče o pacienta po onkologické léčbě a management kolorektálního screeningu. „V zemi, kde čelíme epidemii diabetu, vnímám jako zásadní, že úplně poprvé dohoda obsahuje péči o prediabetiky. To je cesta, jak s touto epidemií bojovat. Cukrovku musíme řešit dřív, než propukne a prediabetes lze výrazně ovlivnit,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost bude nově možné zachytit a sledovat pacienta s obezitou. „Epidemie výskytu obezity u dětí a dospívajících patří mezi prioritní problémy nejen v ČR, ale i celosvětově,“ uvedla Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Mezi další nové výkony patří sledování novorozence s mimořádnými nároky na péči a edukační pohovor lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním. „Lékaři budou odměněni za větší časovou náročnost a opakované nároky na edukaci pacientů o prospěšnosti a smyslu očkování. Vnímáme to aktuálně jako klíčové opatření s ohledem na klesající proočkovanost. Světová zdravotnická organizace dokonce zařadila odmítání očkování mezi deset největších hrozeb pro lidské zdraví v roce 2019,“ dodala Hülleová.

Praktičtí lékaři budou bonifikováni i za delší ordinační dobu. Praktik pro dospělé, ale i praktik pro děti dostane 56 korun jako základní kapitační sazbu, pokud bude poskytovat hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu prodlouží ordinační hodiny do 18 hodin a umožní pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu. O trochu méně, 50 korun, dostane všeobecný praktický lékař, pokud bude poskytovat hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu má ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Praktici pro dospělé, kteří nenabídnou výše uvedený rozsah služeb, dostanou 48 korun, praktici pro děti ve stejném případě 50 korun.

„Za všechny zaměstnanecké pojišťovny bych chtěl poděkovat všem lékařům, protože se dohodami podařilo posílit vzájemnou důvěru. Je skvělé, že již koncem května máme představu o tom, jak budou vypadat úhrady v primární péči v příštím roce, vytváří nám to větší prostor pro přípravu,“ uzavřel prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

