Ministr Vojtěch: Výrazněji zasahovat do kontaktů mezi lidmi nelze jinak než v rámci nouzového stavu

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já si dovolím se vyjádřit nejen k vystoupení pana předsedy Okamury, ale samozřejmě k současné epidemiologické situaci a důvodům, které nás vedly jako vládu k vyhlášení nouzového stavu na území celé České republiky. V zásadě ta data, která se prezentují každý den, tak myslím, že každý velmi dobře zná.

Epidemiologická situace v České republice se kontinuálně vyvíjí nepříznivě v zásadě ve všech indikátorech, které sledujeme. Nejenom absolutní počet nově diagnostikovaných případů - což není úplně ten největší problém - ale jde o zásah rizikových skupin, jde o relativní pozitivitu testů, která se dnes pohybuje někde kolem 40-45 %, to znamená velmi vysoká virová nálož v populaci. Jde samozřejmě o počet hospitalizací, které kontinuálně rostou, byť naštěstí díky vakcinaci zejména na jednotkách intenzivní péče ten nárůst není tak výrazný, ale bohužel kontinuálně stále pozorujeme přírůstky i v této oblasti.

My jsme diskutovali tu situaci velmi pečlivě s hejtmany jednotlivých krajů. Týká se to v tuto chvíli samozřejmě zejména krajů moravských, ale ta situace je velmi dynamická a dnes už i Jihočeský kraj má velmi zatížené nemocnice. Například v Českých Budějovicích je nejvíce pacientů s covidem hospitalizovaných z celé České republiky. Je jasné, že epidemie se šíří velmi masivně díky variantě delta, potažmo delta+, která stále přetrvává na území České republiky.

Vnímáme to, že pokud skutečně v tuto chvíli neuděláme razantní opatření, tak situace do Vánoc by mohla být velmi kritická v rámci nemocnic v České republice. Už dnes musíme zajišťovat transporty pacientů z přetížených nemocnic, zejména z Jihomoravského kraje do Prahy. Myslím, že všichni jste viděli včerejší záběry, kdy sanitky a vrtulníky Armády České republiky převážely pacienty do pražských nemocnic, a velmi pravděpodobně bude nutné v těchto transportech pokračovat.

Česká republika skutečně je jednou ze zemí, která je nejvíce postižená, není to jenom případ České republiky, vidíte, že ta situace se zhoršuje v Německu, Rakousku, na Slovensku, v zásadě v celé Evropě, není to výjimkou. A ostatní státy postupují velmi podobným způsobem. My vlastně výrazně kopírujeme například německý model 2G, to znamená lidí, kteří jsou očkovaní a prodělali nemoc, kteří mají přístup do služeb, do gastra, na hromadné akce. A stejně tak tyto země přistupují k omezování hromadných akcí, k omezování kontaktů.

Ostatně německý Robert Koch Institut už před týdnem, deseti dny, varoval před tím, že ta nákaza skutečně se bude šířit a bez omezení kontaktů, sociálních kontaktů, a platí stále to pravidlo: Není kontakt, není přenos, tak není možné tu situaci zvládnout. V České republice máme v tuto chvíli několik právních norem, které případně může vláda použít. Víte, že existuje - a tady o tom hovořil pan předseda Okamura - zákon o ochraně veřejného zdraví, existuje ten tzv. pandemický zákon, a pak je tady krizový zákon, který teď jsme se rozhodli využít. Proč stav nouze? Je to zejména z toho důvodu, že tady máme poměrně bohatou judikaturu soudů. My už nejsme úplně v té fázi tabula rasa, to znamená, že bychom tady neměli vlastně žádné právní vodítko, jak postupovat.

A z těch judikátů soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, jednoznačně vyplývá, že pokud chceme výrazněji zasahovat právě do kontaktů mezi lidmi, pokud chceme omezovat provozy, které z našeho pohledu a z pohledu ekonomického jsou rizikové, tak to není možné dělat jinak, než v rámci nouzového stavu. Taková je situace právní a tady skutečně my si nemůžeme dovolit, abychom dělali opatření například podle pandemického zákona, která pak soudy budou rušit. Takže proto jsme v tuto chvíli přistoupili k vyhlášení nouzového stavu, tak abychom mohli jednak omezit provoz nočních klubů, nočních barů a podobně, diskoték, kde to považujeme skutečně za velmi rizikové, zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, razantní omezení hromadných akcí, plesů a tak dále, já to nechci tady všechno vypočítávat, určitě ta opatření velmi dobře znáte. Ale ten zásah skutečně je natolik razantní, že bez nouzového stavu není možné taková opatření přijmout.

Zákon o ochraně veřejného zdraví, víme, že už je nepoužitelný v tomto směru, protože soudy jednoznačně judikovaly, že ten je možné použít pouze v ohnisku nákazy. To znamená, pokud je někde nějaké ohnisko v rámci nějaké školy nebo restauračního zařízení a podobně, tam je možné přijmout protiepidemická opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale nikoliv na území celé České republiky. Takže tady, byť to určitě neděláme nějak s láskou a rádi, že bychom chtěli za každou cenu vyhlašovat nouzový stav, tak z toho právního hlediska nám nic nezbývá. Ta opatření nesporně jsou razantní, dotknou se celé řady oblastí, životu lidí, podnikatelů a mě to samozřejmě mrzí, že k tomu musíme přistoupit, ale musíme si uvědomit, že pokud nic neuděláme, hrozí reálně přetížení nemocnic, přetížení jednotek intenzivní péče, nebudou kapacity pro další pacienty.

Už dnes některé nemocnice musí omezovat elektivní péči, případně zcela zastavovat operace, a to je situace, kde skutečně nevidím jinou možnost, než přistoupit k takto razantním opatřením. Je jasné, že to je výrazně - a tady souhlasím i s budoucí vládou, která měla na toto téma tiskovou konferenci o individuální odpovědnosti každého. My děláme opatření, ale pokud lidé nebudou odpovědní, nebudou ta opatření dodržovat, a samozřejmě, což je základ všeho, nebudou se očkovat, tak ta situace bude velmi vážná. Ta opatření, která jsme zavedli v těch posledních týdnech, jednoznačně směřují k motivaci k očkování. Je pravdou, že počty očkovaných se v čase poměrně výrazně zvýšily proti tomu předchozímu období, což je dobrá zpráva, ale stále nejsme tam, kde potřebujeme.

Evropská ECDC hovoří o tom, že země, které nemají proočkovanost populace alespoň... respektive země, které nemají proočkovanost populace více než 80 %, tak v takovém případě riziko šíření nákazy je stále velmi výrazné. V České republice jsme dnes přes 60 % očkované populace jako celek. U dospělé populace jsme přes 70 %, 72, 73%. To stále není dost, abychom ochránili naše nemocnice. My jsme skutečně v těch zemí v rozmezí 60 až 80 % naočkované populace. A i podle ECDC tyto země mají přijímat protiepidemická opatření, neboť riziko šíření nákazy, riziko nárůstu hospitalizačních případů, je velmi výrazné.

Často se hovoří o tom, že i očkovaný se přece může nakazit, tak proč tady chceme diskriminovat v uvozovkách neočkované. Ano, očkovaný se nakazit může. Ale ta pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, že skončí na ventilátoru, že skončí na ECMU, je výrazně nižší. Stále platí to, že na jednotkách intenzivní péče jsou ze 70, 75 % hospitalizováni lidé, kteří jsou neočkovaní. Já myslím, že lékaři, kteří jsou zde přítomní a jsou z těch nemocnic, tak to velmi dobře ví, jaká je struktura pacientů, v jakém stavu jsou ti pacienti. A že to samozřejmě už často nejsou ani pacienti seniorního věku, protože ti jsou velmi výrazně naočkováni, dneska z 85, 88 %. Ale že jsou tam často lidé, čtyřicátníci, třicátníci, někde i lidé, kterým je přes dvacet let, kteří jsou připojeni na ventilátor, jsou ve velmi těžkém stavu a progrese toho onemocnění je velmi výrazná, zejména díky té delta variantě. A to už skutečně není žádná legrace, a ti lékaři, kteří starají o ty pacienty, tak jednoznačně potvrzují, že ty stavy těchto mladších ročníků jsou skutečně velmi vážné a že to v těch předchozích vlnách neviděli v té praxi takto.

Takže z tohoto důvodu se domníváme, že je naprosto nezbytné maximálně motivovat k očkování, v tuto chvíli maximálně omezit kontakty, omezit ta místa, kde se setkává velký počet lidí bez roušek, kde je velmi těžká kontrola toho režimu O-N, a proto jsme tedy přistoupili k těm opatřením, která vláda schválila. A já pevně věřím, že ta opatření budou účinná a že se nám podaří tu situaci minimálně stabilizovat, tak aby nedocházelo k dalšímu nárůstu počtu případů a k dalšímu nárůstu počtu hospitalizací v nemocnicích.

Děkuji za pozornost.

