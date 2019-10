Ministr Zaorálek: Když jsem nastoupil do úřadu, byl rozpočet hotový

„Když jsem nastoupil do úřadu, byl rozpočet hotový. Cením si, že přestože rozpočet byl už tzv. v obálce, tak že paní ministryně byla ochotna si sednout a začít jednat o prostředcích právě pro živé umění. Dokázali jsme se shodnout na tom, že je to oblast, která je potřebná. 150 milionů je určeno pro oblastní divadla, soubory, orchestry, které jsou roztroušené po celé republice. A pak je druhá oblast, kam půjde 100 milionů, a to je oblast festivalů. Tam spadají festivaly typu Smetanova Litomyšl nebo Pražské jaro, také například festival dokumentárních filmů Jihlava nebo Festival spisovatelů Praha. Týká se také překladů knih do zahraničí, veletrhů, které jsou obrovskou propagací naší země, jako je veletrh v Lipsku, ve Frankfurtu…. Je to obrovská šance, jak propagovat českou kulturu a bez těchto peněz by to nebylo možné,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

