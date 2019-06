Ministryně Benešová: Kdybych se nemohla zeptat, tak bychom na tom byli s demokracií špatně

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče,

dost se divím, že se na mě obracíte s touto otázkou vy, který jste tady za Piráty, kteří za každou cenu chtějí být transparentní a kteří tu transparentnost tak zdůrazňují. Já si myslím, že i do demokracie patří tato otázka, kdo to financuje, a v době, kdy jsem ty výroky řekla, tak to nebylo zcela jasné. Ten účet vznikl později, já jsem si ho také nahledala, tak ještě šikovná jsem, nebojte se, a skutečně tam ty dary přicházejí. Myslím si, že to je legitimní otázka, a skutečně kdybych se nemohla jako občanka a ministryně zeptat, tak bychom na tom byli s demokracií špatně.

A pokud jde o ten další výrok, který vás tak zajímá, ten nepříjemný pocit. Mám z toho nepříjemný pocit, protože jestliže tam demonstranti chodí s transparenty rudá Marie, a já jsem v životě ve straně nebyla a dvakrát jsem to dokonce odmítla, a vy jste tu dobu nezažil, ale já ji zažila, bylo nás pouze devět z celé prokuratury, kdo jsme si dovolili odmítnout vstup do strany, a určitě by bylo pro mě daleko příjemnější, kdybych ten vstup neodmítla. Ale prostě učinila jsem to, protože jsem měla určitý zásadový postoj, a když pak vidím na těch transparentech tyto nepravdivé a neseriózní údaje, tak se nedivte, že ten nepříjemný pocit mám.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Benešová: Mýtné bude možno hradit i prostřednictvím internetu či mobilních aplikací Ministryně Benešová: Slíbila jsem, že novelu zákona o státním zastupitelství předložím Ministryně Benešová: Zákon zavádí možnost vytvořit databázi digitálních podob osob Ministryně Benešová: Insolvenční zákon přináší řadu novinek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV