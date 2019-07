Ministryně Benešová: Věznici v Králíkách zřizovat nebudeme

O zdejším objektu bývalého Dětského výchovného ústavu se hovořilo v souvislosti se stavbou nové věznice. Ministryně spravedlnosti ale rozhodla, že v obci Králíky se nová věznice stavět nebude.

Po nástupu do funkce se ministryně spravedlnosti Marie Benešová zaměřila také mj. na oblast vězeňství. Zejména na přeplněnost věznic, která se pohybuje okolo 103 procent. „Už jsem o tomto fenoménu hovořila i s nejvyšším státním zástupcem, věřím, že kdyby byly lépe využívány peněžité tresty a více ukládán trest domácího vězení, mohlo by to českému vězeňství pomoci. Peněžité tresty nejsou podle mého názoru ukládány dostatečně. To by mohla změnit vládní novela, kterou projednává Sněmovna. Ta předpokládá jejich častější ukládání a možnost více nahrazovat právě krátkodobé tresty vězení,“ uvedla Marie Benešová.

Vzhledem k tomu, že se občané v místním referendu vyjádřili proti stavbě nové věznice, a navíc Ministerstvo spravedlnosti vyhodnotilo finanční náročnost celého projektu, který by zatížil státní rozpočet, k její stavbě přistoupeno nebude.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vězeňská služba se stále potýká s přeplněností v rámci českých a moravských vazebních věznic a věznic. Rozhodli jsme se, že pro nejbližší dobu budeme rozšiřovat kapacitu v rámci našich stávajících objektů. V dohledné době vznikne kolem 400 nových míst, a to konkrétně ve Světlé nad Sázavou a v Ostrově nad Ohří,” uvedl Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby.

„Stavba nové věznice by přeplněnosti věznic dočasně jistě pomohla, ale problém zcela nevyřešila. Zde je nezbytné, aby se Vězeňské služba ČR ve spolupráci s Probační a mediační službou zaměřily na systémové řešení tohoto problému. Pracovaly s vězni tak, aby se do vězení nevraceli, doplnila ministryně spravedlnosti.

Marie Benešová v této souvislosti zadala generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR Petru Dohnalovi, aby zastavil celý projekt, ukončil přípravné práce a vytipoval vhodné prostory pro zřízení nových ubytovacích kapacit na pozemcích stávajících vězeňských zařízení, například ve Věznicích Jiřice nebo Rapotice.

Psali jsme: Ministryně spravedlnosti rozhodla o předání Csaby D. do Maďarska Ministryně Benešová: Jedinou alternativou pro premiéra bylo prodat majetek, nebo odejít z politiky Ministryně Benešová k protestům: Musím s tím žít, příjemné to není, snažím se vyhovět požadavkům demonstrantů Ministryně Benešová: Kdybych se nemohla zeptat, tak bychom na tom byli s demokracií špatně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV