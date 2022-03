Ministryně Černochová: Finanční prostředky rozhodně nezůstanou ladem

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se ráda vyjádřila k těm pozměňovacím návrhům, které tady okomentoval bývalý ministr obrany, současný předseda výboru pro obranu, pan poslanec Lubomír Metnar.

Ten jeden pozměňovací návrh pod číslem 553 není možné podpořit z důvodů, že prostředky alokované v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na platy a související výdaje zaměstnanců odpovídají příslušným platným právním předpisům. Je to nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců státu, pane kolego Metnare, prostřednictvím pana místopředsedy, a rozhodnutí vlády o valorizaci od 1. 1. 2022. To je ta norma, podle které se toto řídí. A bez odpovídající úpravy těchto právních předpisů nelze ty finanční prostředky nikomu čerpat, takže vy byste je tam načetl, ale pokud ta norma neplatí, tak by tyto finanční prostředky stejně nikdo nemohl dostat, takže to je trošku návrh, který je mimo mísu.

Co se týče návrhu na zvýšení výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem, je to ten pozměňovací návrh pod číslem 551, tak tady mi dovolte, abych připomněla, že jsme se předevčírem na výboru pro obranu věnovali asi tak dvě hodiny diskusi na téma pořízení bojových vozidel pěchoty. Diskutovali jsme tam velmi detailně o zakázce i o vlastně třinácti měsících nečinnosti pana tehdejšího ministra obrany Metnara. Ta zakázka tady mohla být, mohla být podepsaná, mohla být uzavřená smlouva. Takže teď mě trošku dojímá, že pan bývalý ministr navrhuje vrátit finanční prostředky na pořízení bojových vozidel pěchoty do rozpočtu 2022, když ví, že on tu smlouvu nepodepsal, tudíž žádné čerpání v tomto rozpočtu roku 2022 nemůže nastat.

Tady bych chtěla opět všechny ubezpečit, že udělám všechno pro to, aby se nákup bojových vozidel pěchoty realizoval, aby se realizoval tak, aby to bylo transparentní a abychom skutečně splnili i ten náš závazek naplnění té těžké brigády, 7. mechanizované brigády, jak to máme i v Capability Targets.

Co se týče toho kroku, který budeme jako výbor pro obranu i jako Ministerstvo obrany činit, tak vás tímto informuji, že do konce měsíce března máme dostat právní posouzení na další možný postup a podle tohoto právního posouzení budeme dál postupovat. Navrhla jsem i výboru pro obranu, že jakmile toto právní posouzení dostanu do ruky, tak s tímto samozřejmě bezprostředně seznámím kolegy. Takže skutečně, i kdybychom od první vteřiny všichni činili všechno, co činit máme, tak je iluzorní se domnívat, že tuto částku v roce 2022 na pořízení bojových vozidel pěchoty vyčerpáme. A myslím si, že finanční prostředky jsou teď skutečně zapotřebí jinde.

To, že umím s tím rozpočtem pracovat, jsem snad dokázala tím, že jsem na vládu předložila návrh na navýšení rozpočtu o 1 miliardu na projekty, na smlouvy, které je skutečně možné realizovat. Tady bych chtěla všechny také ubezpečit, že pan náměstek pro akvizice Koudelka má již v tuto chvíli na stole smlouvu. V případě, že bude schválen rozpočet a to navýšení o miliardu, tak se hned posuneme k rychlejšímu čerpání jedné z mnoha rámcových smluv a rozhodně tam ty finanční prostředky nezůstanou ladem.

Děkuji za pozornost.

