Ministryně Černochová: Průběžná kontrola zapojení českého průmyslu je zajištěna smlouvou

Krásné dopoledne, kolegyně, kolegové.

Já bych v první řadě chtěla poděkovat panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Havlíčkovi za jeho konstruktivní přístup i za to - oceňuji velmi, že se trošičku začervenal, když hovořil o bojových vozidlech pěchoty a o tom, jaký byl přístup vaší předešlé vlády k nákupu této akvizice, protože opravdu je to něco, co asi na dlouhé roky zůstane takovým mementem, jak by se akviziční proces dělat neměl. Já bych jenom tady připomněla, že když jsem 18. prosince 2021 nastoupila na Ministerstvo obrany, tak jsem našla tuhle zakázku po panu Metnarovi ve stavu, kdy byly vyloučeny z tohoto výběrového řízení nabídky, ale nebyli vyloučeni uchazeči. Docela právní oříšek.

Několik měsíců trvalo, než jsme vůbec byli schopni se v té zakázce posunout dál. Do toho nám samozřejmě bušili na dveře vojáci, kteří také za vaší éry se dohodli v rámci Severoatlantické aliance, že Česká republika v rámci takzvaných capability targets bude mít na starosti těžkou brigádu s úkolem vybudování této těžké brigády do roku 2026. Vzhledem k tomu, že jste o té zakázce nerozhodli, respektive, že jste udělali kroky, kterými jste tu zakázku ještě zkomplikovali, tak bylo jasné, že jsme pod ohromným tlakem, časovým tlakem, protože pokud by těžká brigáda měla být v roce 2026, tak to rozhodnutí prakticky muselo nastat rok před tím, než jsem nastoupila do funkce. Nic. Nechci se vracet k minulosti.

Myslím si, že to moc dobře víte. Každopádně děkuju za to, že jste to tady řekl a že nepatříte vy mezi ty kolegy, kteří teď najednou mají pocit, že všichni trpí lobotomií a zapomněli na to, kdo tuhle zakázku nedotáhnul do konce, kdo ji musel rozseknout i za cenu toho, že možná prostě ji někdo v budoucnu bude zpochybňovat. Ale my jsme ten čas, čas osm let, kdy různí ministři za hnutí ANO vedli tento rezort a přešlapovali s touto zakázkou na místě, tak já jsem ten luxus toho dlouhého času, pane místopředsedo Havlíčku, neměla.

K těm firmám už tady hovořil pan premiér. Já bych možná jenom doplnila informaci k těm sankcím, k těm způsobům kontroly. Samozřejmě že české firmy do velkých vyzbrojovacích projektů zapojujeme všude, kde můžeme, nejenom na bevka, ale dokonce se nám podařilo vyjednat zapojení pro český průmysl i na F třicetpětky, což prakticky hraničí se zázrakem. Musíme ale vždycky počítat i s evropským právem. Jsme jim vázáni jako Česká republika. A musíme se tedy ujistit, že veškeré takové zapojení bude zajišťovat i bezpečnost dodávek. To je pro nás samozřejmě základní bezpečnostní zájem. Českým podnikům je zapojením do těchto projektů umožněno získávat know-how a další příležitosti pro ještě další podniky.

Průběžná kontrola zapojení českého průmyslu je zajištěna smlouvou, je zasmluvněno průběžné vyhodnocování, jsou tam dány samozřejmě i sankce. Řízení projektu průmyslové spolupráce na bojová vozidla pěchoty samozřejmě, pane místopředsedo Havlíčku, máme. Je tam popsaný důsledný kontrolní mechanismus, skutečně detailní a zajišťuje jej tým, který prověřuje jednotlivé transakce. Nejde tedy o žádnou abstraktní nebo nějakou občasnou kontrolu.

Asi pochopíme, že na plénu není možné sankce uveřejňovat, ale sankce jsou skutečně cílené. Samotná tato smluvní pokuta je, věřte mi, dostatečně motivační pro dodavatele, aby tu povinnost splnili. Ve smlouvě je například uvedeno, že pouhý přeprodej zboží nebude zahrnut do průmyslové spolupráce. A ta průmyslová spolupráce tam je na 40 %. Ujistili jsme se, že přidaná hodnota skutečně v průmyslové spolupráci bude. Takže v tomto ohledu bych chtěla ubezpečit i vás.

Vyhodnocení těch transakcí je na našem rezortu, máme nad tím tedy absolutní kontrolu. Tady bych chtěla říct, a vy jste to sám vlastně řekl, když jste zmiňoval, že jste byl ve vládě za troublemakera, tak že jste jako tehdejší ministr průmyslu a obchodu kritizoval svoje kolegy za to nastavení. Ale jak já jsem vám tady řekla, já jsem neměla čas předělávat to vaše nastavení. Nás tlačil čas, že do roku 2026 musíme mít alespoň jedno auto, které dojede, abychom plnili capability targets, které víme, že máme plnit víc než deset let. Takže ve většině, a tady to říkám zcela otevřeně, ve většině byla do stávající smlouvy přejata oblast průmyslové spolupráce v projektu BVP tak, jak byla nastavena za předchozích vedení Ministerstva obrany, tedy mimo jiné za ministra Metnara, ministryně Šlechtové a předtím ministra Stropnického. Takže vlastně je to trošku takové to stěžování si sami na sebe. My jsme tohleto zcela bez nějakých zásadních změn převzali, protože jsme neměli čas vymýšlet to jinak, než to bylo nastavené.

Další kolo smluv s českými poddodavateli je očekáváno někdy do konce května. Zbytek podle informací z BAE Systems bude do konce roku. Bojová vozidla pěchoty se budou převážně vyrábět v českém státním podniku VOP. Bude zapojeno cirka 30 podniků. Prakticky neustále dochází k jednání se zahraničními dodavateli ohledně plnění, realizace a kontroly průmyslové spolupráce. Sankce pro nedodržení závazku průmyslové spolupráce, jak jsem říkala, jsou součástí smlouvy. Smlouva také obsahuje jasné termíny pro naplňování konkrétních milníků pro plnění průmyslové spolupráce. A kdyby nebyly milníky naplněny, budou následovat sankce.

V úplném závěru mi ještě dovolte jedno povzdechnutí a možná i pozvání, pane Havlíčku, pro vás. My jsme jako rezort Ministerstva obrany společně s velvyslanectvím Švédského království a se společností BAE uspořádali pro členy výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13. listopadu 2023 v Praze prezentaci k detailním modalitám, aktuálnímu stavu a dalším plánům na zapojení českého obranného průmyslu do této zakázky. A zkuste si tipnout, pane Havlíčku, kolik poslanců z výboru pro obranu za hnutí ANO se toho účastnilo? Já vás nebudu napínat. Žádný! Nikdo z poslanců ANO se tohoto setkání, které organizovalo Švédské království, abychom to oddělili od té politiky, za přítomnosti BAE, tak se neúčastnil jediný poslanec za hnutí ANO. A pokud by vám to tedy nevadilo, my budeme na ta setkání zvát, pane Havlíčku, vás, protože je vidět, že vy o tu problematiku zájem máte, že vám záleží na stejných věcech, jako záleží nám, abychom opravdu český průmysl do toho zapojili. A já vám mileráda ty informace budu předávat.

Ještě bych tady chtěla doplnit, že v pondělí v tomto týdnu, když jsme si připomínali dvouleté výročí války na Ukrajině, tak jsem to udělala prakticky po dvou dnech stejně tak. 26. února 2024 jsme měli sezvaných 14 velkých zbrojních firem na rezort Ministerstva obrany, přizvali jsme k tomu i zástupce Asociace obranného průmyslu, přizvali jsme k tomu i zástupce Hospodářské komory té obranné sekce a všichni jsme téměř tři hodiny diskutovali o aktuálních věcech, které nás trápí, nejenom ohledně taxonomie, ke které se ještě také kratičce vrátím, ale diskutovali jsme právě i o zapojení našeho průmyslu do těch velkých zbrojních zakázek. Po tomto setkání všechny tyto firmy odešly na Hospodářskou komoru, kde měly v rámci zasedání sekce obranného průmyslu Hospodářské komory prezentaci společnosti BAE na téma způsob zajištění výroby nových BVP CV90, stav dohod o průmyslové spolupráci. V rámci tohoto jednání společnost BAE podrobně informovala subjekty českého obranného průmyslu o obsahu programu průmyslové spolupráce u tohoto projektu, aktuálním stavu naplňování požadavků na zmíněných minimálně 40 % českého zapojení a představila další kroky v této oblasti.

Společnost BAE i na tomto setkání potvrdila, že své závazky plní. Ta schůzka na tom rezortu byla, abyste měl úplné informace, svolávána s dostatečným předstihem a zdálo se mi za vhodné přizvat na tuto schůzku se zbrojním průmyslem předsedy obou výborů obou komor parlamentu. Přizvala jsem tam tedy pana Fischera jako předsedu výboru pro zahraničí, bezpečnost a obranu a přizvala jsem tam pana Metnara jako předsedu výboru pro obranu a ještě jsem tam přizvala pana předsedu podvýboru pro akvizice výboru pro obranu pana Karla Krejzu. Pane Havlíčku, jak myslíte, že to dopadlo? Já už vás také nebudu znovu podruhé napínat, dopadlo to jako vždycky - pan Metnar tam nedorazil. Dorazil pan Fischer, dorazil pan Krejza a je to něco, co si myslím, že je škoda, protože pokud bychom vám ty informace takto dávali, my vám je dáváme na stříbrném podnose a vy je neustále odmítáte. Já rozumím tomu, že tohle je půda Poslanecké sněmovny, tedy kolbiště, kde se střídáme u řečniště a u mikrofonů a že určitě je to i součást nějakého politického boje to říkat tady, ale já vám tímto chci opravdu demonstrovat a deklarovat, že ze strany našeho rezortu vůle bavit se s vámi, bavit se s vašimi lidmi, je.

A já si myslím, že ta pondělní schůzka měla ještě obrovský přesah nejenom do obranného průmyslu, ale i do toho, jak by se měl vyvíjet vůbec průmysl, zbrojní průmysl v naší zemi, protože na téma taxonomie tady toho už bylo řečeno poměrně hodně. Já bych také chtěla zmínit a poprosit vás, jestli i hnutí ANO a vy konkrétně byste v tomhle činili i kroky na nějaké jakoby zesílení tlaků na peněžní instituce, které stále v rámci taxonomie považují zbrojní průmysl za nějaký dirty byznys, které mu nechtějí půjčovat peníze, kterému nechtějí dávat úvěry, kterému dokonce nechtějí zakládat ani účty, některé účty byly v minulosti dokonce i zrušeny, a dělají i problémy s takovými standardními věcmi, jako jsou hladké platby, akreditivy do nějakých zemí. A tohle si myslím, že pokud se nám nepodaří společně překonat, tak budeme velmi složitě dělat další věci.

Tady je totiž, pane místopředsedo Havlíčku, začátek toho všeho. Pokud chceme podporovat český průmysl, zbrojní průmysl, ten zbrojní průmysl musí mít vytvořeny podmínky v naší zemi takové, aby tady mohl podnikat. A tady nastává i problém, že řada peněžních institucí sice podniká v České republice, ale na základě vlastně licencí těch zahraničních bank, jsou to matky, které jsou různě v Evropě a které třeba možná jsou i v zemích, kde zbrojní průmysl také mají, a možná to může být i nějaký záměr, že chtějí upřednostňovat svůj zbrojní průmysl. Proto mám informace, a to není výmysl Černochové, tohle jsme zjistili z ankety, kterou nám dělala Hospodářská komora a OBP, tak jsme vlastně zjistili, že řada našich průmyslových firem, členů vlastně zbrojního průmyslu, cítí prostě jistou diskriminaci na bankovním sektoru, protože jim prostě neposkytují třeba překlenovací úvěry, teď jsme řešili munici. Chceme tady vytvářet nějaké další možnosti výroby, firmy si na to chtějí půjčit finanční prostředky a oni ty úvěry nedostanou. Proč je nedostanou? Protože někde třeba nějaká matka v zahraničí má na území toho státu svoji zbrojařskou firmu a nechce, aby se tvořila na tom trhu konkurence? Bohužel i tohle na tom setkání, na kterém to mohl slyšet pan předseda Metnar na vlastní uši, tak na tomto setkání tyto výtky zaznívaly.

A tady bych chtěla poprosit, abychom se jako koalice i opozice všichni v tomto sále spojili a abychom společně se snažili tohle překonat, protože tam je začátek úplně všeho. A pokud tohle neprolomíme, můžeme si tady hrát se slovíčky a diskutovat o tom, jestli sankce taková, nebo maková, anebo jestli prostě je zapojení 40 % dost. My potřebujeme, abychom tady prokopali těm firmám podmínky, které mají být v Evropské unii stejně rovné, jako je mají jiné firmy, a ty naše je bohužel v roce 2024, dva roky od vpádu Ruska na Ukrajinu, stále nemají. To je velký handicap a ten prosím odstraňme všichni společně. Udělejme pro to maximum.

Já vám děkuju.

