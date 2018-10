Ministryně Dostálová: Národní dotace z oblasti bydlení - příjem žádostí se blíží

„V příštím roce bude možné získat dotaci na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních domů seniorů, výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Žádosti budeme přijímat také na zasíťování pozemků obcí z podprogramu Technická infrastruktura, který v posledních letech nebyl vyhlašován. Jedná se o dotace na místní komunikace, vodovod a kanalizaci,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Podprogram Technická infrastruktura nebyl v posledních letech vyhlašován, a to jednak z důvodu vysokých poplatků za vynětí stavebních pozemků z půdního fondu, které museli platit i fyzické osoby, a které často převyšovali cenu pozemku a dále z důvodu nízkého rozpočtu celého programu Podpora bydlení. Obě tato omezení byla odstraněna jednak novelou zákona, a také díky navýšení rozpočtu pro národní dotace. Podprogram tedy lze opět vyhlásit.

Předpokládaná alokace na Technickou infrastrukturu je 50 mil. Kč. Dále tedy bude možné podávat žádosti na pečovatelské byty, které jsou určeny pro osoby v starší 65 let nebo osoby fyzicky závislé na jiné osobě. Zde má ministerstvo připraveno na projekty 200 mil. Kč. Výzva bude otevřena podobně jako v minulých letech i na komunitní domy seniorů s rozpočtem 150 mil. Kč. Cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let a více. Na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a na samotnou výstavbu osobních výtahů v domech má ministerstvo v rámci podprogramu Bytové domy bez bariér připraveno 200 mil. Kč.

autor: PV