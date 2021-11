Ministryně Dostálová: Považuji za nešťastné, aby start nové Sněmovny probíhal tak, jak zatím probíhá

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych taky chtěla moc podpořit zařazení bodu týkajícího se zřízení poslaneckých klubů. Skutečně potvrzuji, že ta reakce lidí je poměrně velká a pokud se budeme bavit o tom, že lidé očekávají důvěru v politiku, důvěru v nás politiky, tak považuji opravdu za nešťastné, aby nový start této Sněmovny probíhal tak, jak zatím probíhá. Prostě jsou tady nejasnosti, už jsme to zažili na první schůzi, když jsme se bavili o vůbec možné kandidatuře a volbě pana místopředsedy vlády Havlíčka, no a zažíváme to teď, když se podíváme na zákon o jednacím řádu, na § 77.

Já jsem opravdu přesvědčena o tom, že je v zájmu nové Sněmovny, ale i v zájmu nových koalic, které takto kandidovaly do voleb, aby se tento paragraf objasnil. Znovu si dovolím ho připomenout. K ustanovení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců. Ergo z toho vyplývá, a tak jak samozřejmě píšou jednotliví občané, že oni jsou normální lidé, kteří čtou zákony a z toho prý jim jednoznačně vyplývá, a na to je potřeba znát odpověď, že poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN nemají dle tohoto paragrafu nárok na poslanecký klub, a to ani společně, protože koalice není politická strana. A ani každý zvlášť, protože žádná z jmenovaných stran nekandidovala samostatně. Jak tedy vyřešit tuto šlamastyku § 77 odstavce 5 jednacího řádu a umožnit Sněmovně normální fungování?

Mně vlastně píší lidé, kteří se dělí na dva tábory. Jedni lidé říkají, že je potřeba ten zákon ohnout, že to není nic jako poprvé v České republice, což samozřejmě není dobrý signál. No a pak jsou tady samozřejmě ti druzí, kteří žádají, aby to řešil Ústavní soud, abychom skutečně došli k nějakému závěru, a to nejenom u pana místopředsedy vlády Havlíčka, ale samozřejmě i ohledně § 77.

No a dokonce i někteří právníci, kteří se na nás obrací, vlastně říkají, že je tady řešení, je tady určité řešení, které se samozřejmě dá takto vykládat. A to tak, že politická strana je ta koalice. Ta koalice je politickou stranou, která kandidovala ve volbách.

Měli jsme tedy dvě politické strany, které kandidovaly ve volbách, a to je koalice SPOLU a koalice PirSTAN. A proto tedy i dle názoru právníků by tedy poslanecké kluby v nové Sněmovně měly být koalice SPOLU jako jeden poslanecký klub, koalice PirSTAN jako druhý poslanecký klub, pak samozřejmě třetí poslanecký klub hnutí ANO a čtvrtý SPD.

Věřím, že bod zařadíme, že to skutečně prodiskutujeme. Já sama nejsem právník. Je tady mnoho právníků. A skutečně by mě zajímal ten názor, který vlastně v rámci Sněmovny k tomuto paragrafu zaujmeme.

Děkuji.

