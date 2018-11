Ministryně Dostálová: Přes půl miliardy na infrastrukturu veřejné dopravy

„Výzva Výstavba a modernizace přestupních terminálů II je zaměřena na podporu infrastruktury veřejné dopravy. Jejím hlavním cílem je pomoci lidem pohodlně a rychle dojíždět za prací a službami a zároveň zvýšit podíl veřejné autobusové a drážní dopravy na úkor části individuální automobilové dopravy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podmínky výzvy úspěšně splnilo 34 projektů z celkem 55 předložených. Podpořeno bude 26 projektů za 544 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

V předchozí výzvě „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ bylo podpořeno 35 projektů za 722 milionů korun. Díky tomu již vzniklo pět terminálů a devět samostatných parkovacích systémů a další jsou před dokončením.

V rámci všech projektů schválených k financování ve výzvě Výstavba a modernizace přestupních terminálů II bude realizována výstavba nebo rekonstrukce 17 přestupních terminálů. V souvisejících záchytných parkovištích a parkovacích domech by mělo vzniknout 1143 parkovacích míst pro automobily v režimu P+R (Park and Ride) nebo K+R (Kiss and Ride) a 1094 parkovacích míst pro jízdní kola v režimu B+R (Bike and Ride).

„Ve specifickém cíli IROP je více než polovina prostředků vyčleněna pro takzvané integrované projekty v metropolitních oblastech ITI a aglomeracích IPRÚ. Zájemci o podporu se tedy ještě mohou pokusit žádat v příslušných integrovaných výzvách,“ doplňuje náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Přehled projektů v 73. výzvě IROP schválených k financování naleznete ZDE.

