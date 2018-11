Ministryně Dostálová: Pro regiony se nám letos podařilo získat dvě miliardy korun

„Na letošní rok se nám podařilo pro naše regiony získat dvě miliardy korun, což mě velice těší. Na základě diskuze s obcemi a zmapování takzvaných bílých míst otevíráme některé zcela nové dotační tituly jako například možnost obcí požádat o podporu na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití, obce do tisíce obyvatel mohou žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Novinek je však samozřejmě mnohem víc,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Na program Podpora rozvoje regionů 2019+ je připraveno 1,450 miliardy korun, na ostatní programy 545 milionů korun. Nově mohou o dotace žádat také obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních komunikací a na obnovu sportovní infrastruktury a obce nad deset tisíc obyvatel (vyjma statutárních měst) o finance na obnovu místních komunikací. Bude také vypsána výzva na rekonstrukci a přestavbu obecních budov, pro obce do tisíce obyvatel na dostupnost veřejných služeb jako je praktický lékař, zubař, obchod, případně Pošta Partner. Mezi nové programy patří i podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Tradičně zůstávají výzvy na obnovu aktivního a pasivního místa odpočinku, dětská hřiště, veřejná prostranství, obnovu drobných sakrálních staveb, obnovu majetku poškozeného živelnou pohromou nebo na podporu bezbariérovosti v obci a v neposlední řadě podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách a Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Míra spolufinancování ze strany obcí se liší dle velikostní kategorie, od 30 % u nejmenších obcí až po 50 % u měst nad deset tisíc obyvatel.

