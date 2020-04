Ministryně Dostálová: Zákon není bezzubý, jsou tam samozřejmě i pokuty

reklama

Děkuji moc za slovo. Opět moc děkuji za tu debatu. Je ale potřeba to dostat do toho, co nás k tomu vedlo, a tady naprosto podtrhuji slova, že je to vykročení, protože my jsme byli pořád pod tlakem toho, že ani neumíme vymáhat právo v ČR, protože prostě nevíme po kom. Nemáme vůbec žádné informace o ubytovatelích, proto jsme souhlasili s tím, že toto je první krok. Nešli jsme dál, protože samozřejmě vnímáme přesně to, co tu říkal pan senátor Drahoš, že požadavky obcí jdou dále, tzn. jaké zmocnění pro města, aby se snížil počet dnů na ubytování. Ale na tom není politická shoda, to jsme si netroufli sem vůbec dát. Pro nás je teď zcela zásadní mít informace o ubytovatelích. A říkám to proto, že zákon o cizinecké policii hovoří o tom, že všichni ubytovatelé v ČR a tudíž teď i nově přes digitální platformu mají povinnost vést si knihy o hostech, tzn. pokud si hygiena vyžádá informace o hostovi, tak se k nim dostane. A dále může trasovat i další osoby, které se mohly potenciálně dostat do problémů.

To, co říká pan senátor Horník, takto to není, zákon není bezzubý, jsou tam samozřejmě i pokuty. Na druhou stranu digitální platformy není klasická forma podnikatele na úrovni ČR, to je obrovský problém, to jsou zprostředkovatelé. Tzn. zprostředkovávají pro někoho, ale ten nemá charakter podnikatele, ten pronajímá svůj byt k těmto účelům, ale my o ubytovatelích nemáme informace. Takže já toto samozřejmě vnímám.

Určitě budeme pracovat s městy a zejména s Prahou, s Brnem, s Krumlovem na dalších věcech, jak jste o tom tady hovořili. Ale toto je skutečně ten první startovací, abychom vůbec ta data měli. Děkuji.

