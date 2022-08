Ministryně Hubáčková: Žádná pokuta není dostatečně výchovná

reklama

Vyjádřím se velmi krátce.

Byly tu vzneseny některé dotazy, na které cítím povinnost odpovědět. Jedním z prvních je, co zdravotnictví a plasty ve zdravotnictví. Prosím, to má úplně jiný režim, tady tohoto se to netýká. Samozřejmě plasty použité ve zdravotnictví jsou nebezpečným odpadem a likvidují se dle jiných předpisů. Další, co rybářství, mořský život? To zákon řeší. Řeší to zákon právě v úvodních ustanoveních předcházejících, která jsme tu schválili. Ten pod senátním tiskem 285, kde v úvodních ustanoveních říká, čeho všeho se to týká. A je to tedy i všeho, co se dotýká rybolovu a námořního rybolovu.

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 5% Nemají 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12141 lidí

Zaznělo tu několik poznámek k zákazům a k tomu, jak předcházet, než vydat zákaz. I já patřím k lidem, kteří neradi vydávají zákazy a neradi dávají pokuty. A pokud, tak by měly být pokud možno ze začátku výchovné, ne vždy to jde. Často se to týká, a hlavně teď po požáru v Českém Švýcarsku, zda jsou pokuty dostatečně vysoké. Žádná pokuta, a to má pan primátor Teplic zcela pravdu, není dostatečně výchovná. Pro někoho, kdo je slušný a pokutu dostane, smíří se s dvěma stovkami a chová se slušně. Pro ty, co jsou výdělečně mimořádně úspěšní, tomu jakákoli vysoká pokuta kolikrát nevadí.

Takže je nutné i zákazy přijímat, regulovat, ale současně oba zákony podporují a vyžadují osvětovou činnost. Osvětovou činnost vedeme v tomto oboru třídění velmi dlouho. Tady oblast odpadů také je velmi dobrou příležitostí pro další podnikání, pokud budeme umět ještě víc třídit a nabízet to k dalšímu zpracování. Tady vidím dokonce i mnoho příležitostí do budoucna.

Ještě se vyjádřím k víčkům. Víčka, také mě udivilo, proč se tím vůbec ten zákon zabývá, ale to mě udivilo před rokem dvěma, možná ještě dřív. A ČR je národ velmi chytrý a velmi v tomto úspěšný a vymysleli sběr s využitím, že peníze za to získané získají děti handicapované nebo handicapovaní občané, to platí u nás. Bohužel ne v ostatním světě. A jenom když jste na dovolené, vidíte pláže posypané víčky. Tam to prostě neplatí, tam se takovéto trendy neprojevují a platí toto, jak jsme říkali, transpozice pro celou EU. Takže to není jen pro ČR. Tak bych vás poprosila, abyste tomuto zákonu byli příznivě naklonění a schválili ho.

Děkuji.

Ing. Anna Hubáčková BPP



ministryně živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Hubáčková: Zákon obsahuje zákaz některých plastových výrobků Ministryně Hubáčková: Turisté překážejí v likvidaci požáru Ministryně Hubáčková: Hašení pokračuje. Jednám Ministryně Hubáčková se ozvala proti Babišovi. Není prý pravda, že to v Bruselu „totálně podělala“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama