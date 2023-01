Ministryně Langšádlová: Čína a demonstrace na podzim. Dezinformace jako vojenská operace

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Určitě každému z nás záleží na svobodě slova a svoboda slova, to, co kde zazní, je opravdu jeden ze vzácných prvků demokracie, ale je potřeba si uvědomit i to, co se děje na sociálních sítích, jak fungují algoritmy, jak jsou zneužívána data a jakým způsobem působí cílené šíření některých informací a co to dělá s naší společností. Proto tento problém je opravdu definován jako jedna z hybridních hrozeb. Když jsem tady před několika lety již hovořila o působení Ruska v této oblasti, tak opravdu je prokázáno, tam byly trollí farmy, které cíleně dobře cílily na naši společnost. A dneska když se podíváme na informace, jak byly podporovány i demonstrace, které byly na podzim, z čínské strany, tak lze hovořit o tom, že některé dezinformace a jejich šíření mohou mít charakter vojenských operací, nejenom v České republice, ale i v dalších demokratických zemích.

Já to nechci nijak démonizovat, ale pokud si neuvědomíme to, co se okolo nás děje a jaký vliv to má na naši společnost, tak to bude mít nesmírně destruktivní dopady. Ale samozřejmě prvním krokem musí být výchova k mediální gramotnosti, občanské vzdělávání, ale předpokladem pro řešení je vůbec o problému hovořit, popsat ho a být si vědomi, čemu dneska čelíme, protože to je realita, řeší se to i na úrovni nejenom Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance.

Děkuji.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



ministryně pro vědu a výzkum a inovace Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

