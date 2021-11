Ministryně Maláčová: Čím víc jsem bojovala za vaše platy, tím víc jsem byla Venezuela

reklama

Přeji všem hezký večer, jako ministryně navštěvuji také zaměstnance na pobočkách úřadu práce, zrovna dnes jsem byla na Praze 13. Poslouchám jejich příběhy, nápady, vize, radosti i strasti. A říkám si, že by si to měli poslechnout všichni.

Úřad práce ČR má kolem 12 000 zaměstnanců, z toho asi 8 300 přímo jedná s klienty, jsou tzv. v první linii. Kdybyste byli jedním z nich, co by vás čekalo? Nebudu vám to lakovat narůžovo. Jedná se převážně o práci s lidmi v tíživé sociální situaci, kteří mnohdy nejsou právě příjemně naladěni. Někdy se dostaví i pod vlivem omamných látek a neobejdete se bez asistence policie. Od ledna do konce října 2021 došlo ke 466 vyhroceným situacím, jen v říjnu jich bylo 67.

Jestliže pracujete na zprostředkování zaměstnání, můžete mít až 600 klientů najednou. Jako referent dávek státní sociální podpory zpracujete měsíčně asi 500 dávek. Sice je dnes část agendy elektronická, ale řada vašich klientů neumí pracovat s PC, nemá chytrý mobil a někdy ani nedokáže vyplnit papírovou žádost. Pracovní doba je osmihodinová, jen musíte počítat s občasnými přesčasy, protože když kvůli dítěti (ano, překvapivě i úředníci mají děti) zůstane vaše kolegyně či kolega doma, budete muset zvládnout i část jejich práce. Také vás časem čeká milá povinnost zaučování nových kolegů, které sotva něco naučíte, tak utečou, protože to, jak se říká „prostě nedaj“. Do toho vám chodí nové pokyny a nařízení. A jako bonus si v obědové pauze můžete na internetu přečíst prohlášení politiků, jak jste vy úředníci přemnožení a jak s vámi zatočí.

A co za tu „práci snů“ dostanete? Plat zaměstnance v první linii se pohybuje od závratných 19 730,- Kč až do neuvěřitelných 28 920,- Kč hrubého podle délky vaší praxe. Pak máte přiznán zvláštní příplatek od 800 Kč do 1 300 Kč. Takže nejvíce si můžete vydělat 30 220 hrubého, ovšem za podmínky, že máte třicetiletou praxi. A ano, dostanete osobní příplatek, ten ale není kdovíjaký. Abych nezapomněla, ještě 5 týdnů dovolené a stravenky. A to je asi tak všechno.

Milí zaměstnanci Úřadu práce! Děkuji za vaše nasazení v pandemii i mimo ni. Chci vám říct, že já si vás vážím a vím, jak jste nedocenění. Bohužel, čím víc jsem bojovala za vaše platy (a nejen za vaše), tím víc jsem byla Venezuela. Přesto jsem to až do konce nevzdala a nevzdávejte to ani vy! Jste nenahraditelní a bez vás by se stát zhroutil!

Vaše Jana Maláčová

A nakonec ještě pár čísel. Úřad práce měsíčně zpracovává zhruba 1,5 mil. dávek – zhruba 100 tis. dávek hmotné nouze, 700 tis. dávek státní sociální podpory a asi 360 tis. příspěvků na péči. Mezi to patří například rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení či příspěvek na péči, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc a dále podpora v nezaměstnanosti. Od loňska mají úřady práce na starosti také Antivirus. V programu Antivirus byl vyplácen měsíčně příspěvek až 50 000 zaměstnavatelům.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Děti v karanténě, rodinám se propadají příjmy Maláčová (ČSSD): Zdá se, že jsme nepoučitelní Nebraňte rodičům a prarodičům v očkování, vyzvala Maláčová. A slíbila Izolačku Ministryně Maláčová: Musíme tlumit negativní sociální dopady pandemie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.