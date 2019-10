Ministryně Maláčová: Neplánuji outsourcing lékařů do soukromé sféry

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Lékařská posudková služba a ta první etapa reformy Lékařské posudkové služby byl první zákon, který se mi podařilo jako ministryni práce a sociálních věcí prosadit. Schvalovali jste jej na podzim minulého roku. V důsledku této první fáze byli lékaři Posudkové služby vyňati ze služebního zákona, a to z toho důvodu, protože průměrný věk posudkového lékaře se blíží 70 letům a víte, že služební zákon stropuje věk státních úředníků na 70 let. Kdybychom tento krok neučinili, tak by se nám stalo, že velká část lékařů by byla povinně v podstatě vyřazena ze služby a již nyní ten žalostný stav, kterému v Lékařské posudkové službě čelíme, by se ještě zhoršil. Takže tolik k té první otázce, proč systemizace k 1. 7., protože navazovala na zákon, který byl touto Sněmovnou na konci minulého roku schválen. Byla to tzv. první etapa reformy Lékařské posudkové služby.

Teď bych se dostala plynule k té problematice jako takové. Ve stručnosti bych řekla, že ten problém spočívá v tom, že v České republice nemáme dostatek lékařů a pak samozřejmě tento problém se propívá do Lékařské posudkové služby. Mám velmi ráda výrok pana profesora Žaloudíka, který říká, že posudkovým lékařem se stáváte až po druhém infarktu. Já si myslím, že to je přesně ten stav, který popisuje tu situaci. To znamená, že nedostatek lékařů obecně pak způsobuje to, že o službu v LPS není zájem. Minulý rok naše vláda přijala celou řadu opatření k tomu, aby se špatný stav s počtem lékařů v České republice zlepšil, nicméně víte, že to bude trvat zhruba 10 až 12 let než ta opatření přijatá vládou budou pak pocítěna v realitě, ve skutečnosti v terénu. To znamená, že to je běh na dlouhou trať. Tak dlouho samozřejmě na Ministerstvu práce a sociálních věcí čekat nebudeme. Já jsem 29. března na webu MPSV, ale také na tiskové konferenci zveřejnila tzv. Východiska pro diskusi pro reformě Lékařské posudkové služby.

Tento materiál jsme pak velmi podrobně prezentovali na sociálním výboru a tam jsme popsali veškeré problémy, které s lékařskou posudkovou službou souvisí a veškeré kroky, kterými budeme chtít jít v těch budoucích měsících, jak už jsem řekla, ten první krok, ten rychlý, vyjmout posudkové lékaře ze služebního zákona, byl prosazen a také k 1. 7. tohoto roku realizován.

Je potřeba říci, že v žádném případě já jako sociální demokratka neplánuji outsourcing lékařů do soukromé sféry. To je nepřípustné a já se touto cestou nehodlám vydat. Pokud bych měla shrnout ten současný stav příprav, tak paní poslankyně to ví, byla jedna z prvních, se kterými jsme to konzultovali. My v tuto chvíli připravujeme skutečně velmi rozsáhlou reformu lékařské posudkové služby. Já osobně se domnívám, že budoucnost lékařské posudkové služby by měla spočívat v odborných asistentkách, analyzujeme ale také vlastně všechny evropské země, které jsou, řekněme, v této oblasti lídry a testujeme, zda můžeme jejich systémy přejmout do českého prostředí. To znamená, v tom by měla spočívat ta cesta.

To řešení jsme částečně prezentovali, tuším, na minulém výboru pro sociální politiku a my jsme také avizovali, že v několika příštích týdnech jej představíme. V tuto chvíli, jak už jsem zmiňovala, probíhají konzultace nejenom se členy výboru pro sociální politiku, ale také zdravotního výboru, který se o tuto záležitost zajímá. Takže v tuto chvíli jsou to věci, já jsem odpovídala na všechny ty velmi technické dotazy paní poslankyně na čtrnácti stránkách. Uvedli jsme tam veškerá čísla. Myslím si, že ta odpověď byla vyčerpávající. Považuji za důležité shrnout tu filozofii, problém. Hlavní problém je nedostatek lékařů. Snažíme se to řešit, nespoléháme se na to dlouhodobé řešení. Už nyní jsme vlastně udělali legislativní změnu, pak jsme udělali zhruba dvacet opatření nelegislativního charakteru, zejména na posudkových komisích Ministerstva práce a sociálních věcí a také na České správě sociálního zabezpečení a připravujeme tu takzvanou druhou fázi reformy lékařské posudkové služby a konzultujeme ji se všemi aktéry, kterých se to týká. Děkuji.

