Ministryně Maláčová: Připravujeme nový web, žádost brzy vyřídíte z domova

Cílem projektu Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV) je sjednocení stávající platformy postupně pro všechny resortní instituce, jako je např. Česká správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce ČR. Největší výhodou pro uživatele stránek bude rychlé vyhledávání informací k řešení různých životních situací a nově také možnost elektronického podání žádostí. K oficiálnímu spuštění modernizovaného webového portálu dojde 28. června 2019.

„Sloučení resortních institucí pod jednu webovou platformu vnímám jako další krok k zefektivnění státní správy. Za vývojem moderních technologií si nemůžeme dovolit zaostávat. Kromě toho by v dnešní době mělo být už téměř automatické, že si lidé přes internet vyřídí všechno, co potřebují, místo toho, aby museli trávit hodiny na úřadech,“ okomentovala chystané změny Portálu ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Při budování nové struktury webových stránek byl brán ohled zejména na potřeby jejich koncového uživatele, tedy na klienta MPSV nebo Úřadu práce ČR (ÚP). Po zavedení chystaných změn a následném spuštění portálu by tak nové webové prostředí mělo být pro klienta MPSV/ÚP místem, kde bez problémů a složitého vyhledávání najde rychle a jednoduše přesně to, co potřebuje k vyřešení aktuální životní situace (např. pomoc v případě ztráty zaměstnání, hmotné nouze, při vyřizování různých dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání bude pro uživatele stránek pohodlné a jednoduché nejen na počítači, ale také na tabletu nebo chytrém telefonu.

Další velkou výhodou nového Portálu bude možnost elektronického podání. Klient MPSV/ÚP s elektronickým občanským průkazem (OP vydaný po 1. 7. 2018, který obsahuje čip a jehož elektronická funkcionalita byla aktivována) tak bude moci přihlášením přes Národní identitní autoritu (eidentita.cz) řešit svoji konkrétní životní událost přímo z domova bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce. Samozřejmostí bude také pravidelné publikování aktuálních informací o otázkách sociální péče, oblastech sociální politiky a zaměstnanosti.

Projekt je plně harmonizován se strategickými projekty na úrovni centrálního eGovernmentu a navazuje zejména na projekty Portál občana a Portál veřejné správy. Po spuštění Portálu dne 28. června 2019 bude dostupný ještě po dobu jednoho měsíce také stávající web MPSV, aby byl přechod plynulý a uživatelé měli dostatek času se s jeho novou podobou seznámit.

autor: PV