Ministryně Maláčová: Situace kolem důchodů musí začít být řešena systémově

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

v krizi nejsme zranitelní všichni stejně. Jsou lidé, na které vše dopadá mnohem tvrději. Pomoc potřebovaly rodiny s dětmi a samoživitelky, živnostníci, kteří museli přerušit, nebo dokonce ukončit svou činnost, zaměstnanci firem a podniků, které jsme zavřeli z epidemiologických důvodů nebo které kvůli opatřením musely omezit svou činnost. Všem těm jsme pomohli. Jistě tedy pochopíte, že v téhle velmi těžké době nemůžeme vynechat jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, a to jsou důchodci. Někteří se i přesto diví, proč chceme přidávat právě důchodcům. A proto bych to ráda vysvětlila. 400 tisíc seniorů, i přestože celý život pracovali a odváděli, jsme má důchod nižší než 12 letec korun. To znamená, že musí vyžít s částkou menší, než je 400 korun na den. Přitom hranice příjmové chudoby je v tuto chvíli u domácností jednotlivců 12 818 Kč. A více než 400 tisíc seniorů, a zejména seniorek, nemá ani 12 tisíc. Téměř milion seniorů a seniorek má i přes rekordní navyšování z minulých let důchod pod 14 tisíc. Zároveň průměrný důchod, ten aktuální, vychází na 14 448 Kč. A ruku na srdce, s touto částkou se těžko žije.

Každý rok jsme za našich vlád přidávali seniorům nad rámec zákonné valorizace. Asi nemusím zmiňovat, že v roce 2014 byl průměrný důchod 11 000 korun a že se v minulých letech změnil také ten valorizační vzoreček, aby skutečně alespoň trochu více růst důchodů kopíroval růst mezd a platů. Tento rok byl v každém ohledu pro zranitelné seniory mimořádně tvrdý. Inflaci jsme měli nejvyšší od roku 2012, přicházela omezení, dodatečné náklady na alespoň základní ochranu zdraví. Proto jsme pro tento rok zvolili mimořádnou cestu, a to je jednorázový příspěvek. Vím, že tato cesta budí veliké vášně. Je to ale kompenzace inflace, je to kompenzace vícenákladu na ochranu zdraví a je to kompenzace za ta omezení, která v minulých měsících musela přijít.

Někteří z vás budou možná argumentovat tím, že to má přece pokrýt valorizace. Důležité je v tomto ohledu zmínit, že letošní rok je jiný a senioři a seniorky, ale i další zranitelné skupiny obyvatelstva, jako jsou invalidní důchodci, museli nad rámec toho, co běžně kupují, pořizovat další věci, aby se chránili. Ochrana úst, dezinfekce, asi to nemusím zmiňovat, vitaminy, všichni to známe. Prostě cokoliv, co jim pomůže bojovat s koronavirem. Všichni víme, že senioři jsou tou nejzranitelnější skupinou, a dokonce všichni víme, že to jsou právě oni, kteří se musí co nejvíce chránit. Bohužel to ale stojí spoustu peněz. Mohlo by vás také zajímat, jak výplata tohoto jednorázového příspěvku, která je skutečně ojedinělá, jak bude probíhat. Takže k tomu pár základních informací.

Nárok mají všichni, kdo v listopadu pobírali důchod nebo o jeho výplatu od listopadu včas požádali. O příspěvek jako takový nebude muset žádat nikdo, žádný důchodce. Česká správa sociálního zabezpečení ho vyplatí automaticky. Příspěvek bude vyplacen jednorázově a každý důchodce ho dostane jednom jednou, to je potřeba také zmínit. Příspěvek dostanou senioři, ale i také invalidní a pozůstalostní důchodci celý. Nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se započítávat pro nárok na sociální dávky, v tomto ohledu se zejména diskutovaly dávky na bydlení, a ani nebude podléhat zdanění. Pomůžeme tak tímto jednorázovým příspěvkem 2,4 milionu starobních důchodců, více než 400 tisícům invalidních důchodců, 24 tisícům vdovců a vdov a téměř 33 tisícům sirotků.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, je toho ještě hodně, co dlužíme našim seniorům za jejich celoživotní práci. Myslím si, že situace kolem důchodů musí začít být řešeno systémově, a to zejména důchodovou reformou, jejímž cílem nebude pouze finanční udržitelnost, ale také spravedlivá výše důchodců a srozumitelnost. To znamená, že podle mého názoru má mít důchodová reforma mít 3 cíle – finanční udržitelnost, spravedlnost, pokud někdo celý život pracoval, tak má mít takový důchod, ze který se dá důstojně vyžít a strávit klidné stáří, a pak samozřejmě i srozumitelnost celého systému.

Důchody jsou, tak jak jsem doložila jednotlivými čísly, i přes rekordní navyšování z minulých let, stále nízké a ne vždy spravedlivé.

Proto vás velmi žádám o podporu tohoto návrhu zákona. Velmi děkuji.

