Ministryně Maláčová: Stojím před vámi doslova pět minut po dvanácté a žádám vás o podporu

Děkuji, pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Cílem návrhu zákona, který je jedním z těch dalších krizových zákonů, je reagovat na aktuální nepříznivou situaci z důvodu uzavření škol. Jedná se o finanční zajištění rodin tak, aby rodiče nezůstali po tu dobu, kdy z důvodu mimořádných opatření jsou školy uzavřeny, bez náhrady příjmu.

Ačkoli jsem úpravu krizového ošetřovného prosazovala již od července, abychom na případné uzavírání škol či na případná lokální ohniska byli připraveni, nesetkala jsem se s podporou. Proto před vámi dnes stojím doslova pět minut po dvanácté a žádám vás o podporu tohoto zákona.

Důležité je ještě říct, že u ošetřovného, tak jako na jaře, neustále balancujeme na velmi tenkém rozhraní. Jde nám o to, aby rodiny měly adekvátní náhradu příjmů, kdy jsou školy zavřené a rodiče musí pečovat o své děti. Zároveň ale musí být výše ošetřovného tak vysoká, abychom, v uvozovkách, nemotivovali rodiče, aby zůstávali, i když mohou mít jiné zajištění péče o své děti, doma. Jedná se zejména o zajištění výkonnosti záchranných složek, ale i ostatních činností státu či fungování firem během této bezprecedentní koronakrize.

Nárok na krizové ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, kterému bylo uzavřeno školské či jiné obdobné zařízení, dále také dítě, které se nemůže zúčastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině, dále pak dítě účastnící se školní docházky, které je závislé na péči jiné osoby, již od 1. stupně bez věkového omezení, to je velmi důležité, dále pak osoba starší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby, využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které byly uzavřeny mimořádným opatřením.

Nárok na krizové ošetřovné budou mít i pojištění dohodáři, tzv. pojištění dohodáři, podpůrčí doba se prodlužuje na celou dobu platnosti mimořádných opatření, tedy po celou dobu uzavření škol.

Abychom v co největší možné míře předešli ekonomickému propadu rodin vlivem poklesu příjmu na ošetřovném, bude náhradový poměr platnosti mimořádných opatření navýšen z 60 na 70 % denního vyměřovacího základu, což zhruba odpovídá 80 % čistých předchozích příjmů.

Důležitá poznámka. V době platnosti mimořádných opatření platí 70 % ošetřovného pro všechny typy ošetřovného, tedy i např. pro případ tzv. zlomené nohy nebo žloutenky. Byla kolem toho diskuze v Poslanecké sněmovně a padly tam některé zavádějící informace. Tzn. po dobu mimořádných opatření, ať už je čerpáno ošetřovné z jakéhokoli důvodu, bude ošetřovné 70 %. Zároveň se pro ochranu nejzranitelnějších nízkopříjmových rodin zavádí tzv. minimální ošetřovné, které je stanoveno na částku 400 Kč/den. To je věc, ze které mám osobně největší radost.

Krizové ošetřovné bude platit po dobu mimořádných opatření, nejdéle však do konce tohoto školního roku, tzn. do konce června roku 2021. Stejně jako na jaře bude umožněno dvěma osobám, nejčastěji rodičům, se na ošetřovném střídat. Za účelem zrychlení a zjednodušení procesu výplat dávek se nahrazuje potvrzení školského zařízení o jeho uzavření čestným prohlášením s uvedením identifikačních údajů o dítěti a adresy uzavřeného školského zařízení. Tzn. my potřebujeme ten spouštěč, na základě kterého budou rodiny o tuto dávku žádat.

Dále se navrhuje, aby celá doba pobírání ošetřovného podle tohoto zákona byla posuzována pro účely důchodového pojištění jako omluvný důvod pro posouzení doby pojištění a jako vyloučená doba pro stanovení výše důchodu. V druhé části návrhu se navrhují trvalé úpravy v zákoně o nemocenském pojištění s cílem dále zjednodušit požadavky na formální náležitosti žádostí o dávky nemocenského pojištění a dalších podkladů pro dávky.

V současné době zákon o nemocenském pojištění připouští pouze listinnou formu žádosti o dávku a dalších nezbytných podkladů. Navrhuje se proto, aby zaměstnavatelé zasílali žádosti o dávku nemocenského pojištění, které převezmou od svých zaměstnanců, okresní správě sociálního zabezpečení elektronicky, kvalifikovaným způsobem, ve formě kopie žádosti. Originál žádosti zaměstnavatel uschová pro případnou následnou kontrolu ze strany příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Pro okresní správy sociálního zabezpečení je podstatné, aby mohly zpracování žádosti o dávku nemocenského pojištění zahájit co nejdříve a nemusely čekat na doručení listinného originálu žádosti o dávky.

To byla věc, která zejména v té první vlně zásadním způsobem zpožďovala výplatu ošetřovného a docházelo tak k situacím, kdy se rodiny dostávaly do finanční tíže, protože zde docházelo např. k prodlevě dvou týdnů. Navrhovaná opatření týkající se ošetřovného budou mít dopad do státního rozpočtu, jehož celková výše bude záležet na délce platnosti mimořádných opatření. V tuto chvíli nevíme, jak dlouho celá situace bude trvat. Víme pouze, že 2. listopadu, tak, jak bylo avizováno ministrem zdravotnictví, nebo současným ministrem zdravotnictví, tak školy se neotevřou. Zítra, tzn. v pátek 30. října, bychom měli jako vláda sdělit, jaký bude následující postup ohledně provozu škol.

Odhaduje se, že dodatečné výdaje za měsíc říjen by činily zhruba 922 mil. Kč. V ostatních měsících platnosti mimořádného zákona od listopadu 2020 do června příštího roku, za předpokladu, že již k plošnému, ani lokálnímu dlouhodobému uzavření škol nedojde, dojde pouze k případnému uzavření konkrétních zařízení, z důvodu lokálních ohnisek, by výdaje z titulu mimořádného zákona pak činily zhruba 30,5 mil. Kč měsíčně.

Tzn. v roce 2020, do konce tohoto roku, 953 mil. Kč celkem a v příštím roce do konce školního roku, tzn. přesně za tu první polovinu roku, potom zhruba 215 mil. Kč. Celkem lze tedy za současné situace předpokládat mimořádné výdaje a zatížení státního rozpočtu z důvodu krizového ošetřovného v druhé vlně ve výši 1,2 mld. Kč.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolím si vás tedy požádat o schválení tohoto návrhu zákona z důvodu stanovení konečně jistoty pro rodiče malých dětí. Že nezůstanou bez příjmů, to si myslím, že je velmi důležité. Jde také o to, aby už konečně byly jasné podmínky, za kterých se ošetřovné čerpá. Protože v tuto chvíli bez schválení tohoto návrhu zákona by rodiny čerpaly 60 %. Vzhledem k tomu, že tento týden končí kalendářní měsíc, za který se bude žádat, myslím si, že tato jistota je velmi důležitá. Velmi děkuji.

