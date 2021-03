Ministryně Maláčová: Zaměstnavatelé se bojí zejména zneužívání

reklama

Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi za spoustu věcných dotazů. Velmi si té věcné debaty vážím, ale začala bych takovou maličkostí. Tady se velmi demagogicky říká, že jsme nepodpořili senátní verzi, protože jsme chtěli ty pozměňováky. Akorát se zapomíná, že v senátní verzi byla taková malá domů pro zahraniční dovolenkáře. Senát totiž vyndal ze sněmovní verze tu výjimku, že pokud se vrátíte ze zahraniční dovolené, tak jdete na 14 dní do karantény. A my se jako vláda nedomníváme, že by tito lidé měli čerpat izolačku. Protože je to prostě zneužívání. Když má někdo na zahraniční dovolenou v této kritické době, tak neměl dostávat izolačku. A Senát se domníval, že tito lidé mají dostávat izolačku. To je další čtrnáctidenní dovolená z peněz daňových poplatníků. A nezlobte se na mě, to je nespravedlivé.

Když se tady bavíme o případném zneužívání, tak na to všichni zapomněli. A z tohoto důvodu jsem nechtěla senátní verzi, protože bych to musela vysvětlovat já. Proč, když se někdo vrátí ze zahraniční dovolené, proč má státem placenou další čtrnáctidenní dovolenou. A z tohoto důvodu jsem nechtěla senátní verzi. A je jedno, jak jsem to vysvětlovala, tak nikdo na to nedbal. Z tohoto důvodu to zhavarovalo. A nejde to normálním lidem vysvětlit, protože jsou na šedesáti procentech. Prostě to nejde. Není to ospravedlnitelné. A stát by to neměl hradit. Z tohoto důvodu jsem to nechtěla. Co se týká těch částek, máte pravdu. Můžu to srovnat. Velmi zajímavé je, já to pak budu předčítat, jak to vypadá, že není téměř rozdíl pro lidi do 28 000 hrubého mezi 370 Kč a 100 % nemocenská.

Co se týká čerpání Antiviru A, tak abych to upřesnila, pane předsedo, tak máme dvě možnosti čerpání v Antiviru A. Ta první je na karanténu. Ta první je na karantény. A pokud někdo bude čerpat tu vyšší nemocenskou a bude si veškeré náklady na zaměstnance odečítat ze sociálních odvodů, tak pak logicky nemůže čerpat na ty karantény. Ale může čerpat na ty zaměstnance, kteří jsou na překážkách, to je totiž taky Antivirus A, to je to A+ 100 %. To je potřeba rozlišovat. To znamená, že nelze dvojí čerpání z Antiviru a ze sociálních odvodů na téhož zaměstnance. Logicky. Takto je to myšleno a myslím si, že je to dostatečně vysvětleno.

Co se týká odhadů nákladů, nemyslím si, že náklady jsou podceněné. Vycházejí z průměrného počtu karantén za několik posledních měsíců. A brali jsme zejména ty intenzivní, epidemiologicky intenzivní měsíce na podzim. A musím také říct, a teď se omlouvám, nejsem si jista, jestli to je duben 1,7 nebo 1,6 miliardy, ne březen je 1,7 nebo 1,6 miliardy, a duben je pak značný pokles. A ta logika degresivní je zřejmá. Čím víc lidí se v příštích týdnech sebeizoluje, tak tím víc se to povede ke snížení reprodukčního čísla, a proto ty dopady následující měsíc budou o to menší. Proto má být ta izolačka nebo ta nemocenská tak vysoká, aby to všechny motivovalo k tomu, aby se sebeizolovali, a tím pádem bude ten efekt okamžitý. To je ta logika, která za tím je, protože to šíření nákazy je exponenciální.

Co se týká technické věci - čtrnáctý den karantény, tak dovolte, abych vysvětlila, že prvních 14 dní v případě nemoci se čerpá náhrada příjmů, prvních 14 dní, a od patnáctého dne je to nemocenská, kterou hradí stát. Takže z této logiky je to správně napsané, ale je tam rozdíl: prvních 14 dní je náhrada příjmů, a proto může být karanténa maximálně 14 dní. To je to, co za tím stojí.

Velmi dobrý dotaz: Jednala jste se zaměstnavateli? Ano. Včera jsem jednala s celou tripartitou, včera dopoledne. Stanovisko odborářů - velmi jasné - podporujeme, chceme, chceme i navýšit ošetřovné. S tím souzním. Stanovisko zaměstnavatelů - prosím, držte tu kompromisní verzi. Z různých důvodů... Bojí se zejména zneužívání. Zaměstnavatelé se bojí zejména zneužívání. Nicméně já jsem argumentovala tím, že když jsme před dvěma lety rušili karenční dobu, tak se také zaměstnavatelé obávali zneužívání, a naštěstí se u prvních tří dnů nemocenské, které jsme díkybohu obnovili, jinak si nedokážu představit, jak bychom ten boj s pandemií zvládli, tak se to zneužívání nepotvrdilo. Obavy zaměstnavatelů se nepotvrdily. To znamená, že my pevně doufáme, že stoprocentní nemocenská nebo nová izolačka povede k tomu maximálnímu zvládnutí pandemie, že se nám podaří stlačit tu mobilitu, že se nám podaří stlačit ta čísla na akceptovatelná čísla u pandemie. A pak můžeme v příštích osmi týdnech - březen, duben - to je cílem, pak se můžeme vrátit do normálního života, kde ty náklady na nemocenskou budou mnohem nižší. Je to v podstatě propočítané, že pokud by se nám to podařilo stlačit a ta opatření by byla v příštích týdnech razantní, tak pak můžeme od května normálně fungovat a nemusíme mít tak vysoké náklady na nemocenskou. To je ta logika, která za tím vězí.

Děkuji.

