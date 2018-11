Ministryně Maláčová: Ženy vydělávají průměrně o 80 tisíc korun ročně méně než muži

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jsou v boji proti těmto rozdílům důležitá prorodinná opatření v podobě částečných úvazků, dětských skupin či mikrojeslí. K tématu se společně s ní vyjádřili na tiskové konferenci také místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) a poslanec Ondřej Veselý (ČSSD).

Tisková konference se uskutečnila u příležitosti Evropského dne rovného odměňování, který připadl v tomto roce na 3. listopad. Od tohoto dne ženy ve srovnání s muži v EU do konce roku pracují zadarmo. V České republice tento den připadá již na 13 říjen. „Ta nerovnost zvyšuje u žen riziko chudoby a negativně se odráţí i na výši jejich důchodů. Ohrožuje nejen je samotné, ale i jejich děti. Kvůli nerovnému odměňování přicházejí české rodiny v průměru o 6 až 7 tisíc korun měsíčně, což představuje zhruba 80 tisíc za rok,“ uvedla ministryně Maláčová.

Odstraňovat propastné rozdíly by měly kroky Ministerstva práce a sociálních věcí. Mezi ně patří například projekt 22 % k ROVNOSTI, který se zaměřuje na sběr dat v oblasti odměňování a jejich řešení. Dále jsou významná také prorodinná opatření. „Ženy, které chtějí pracovat nebo se vrátit do práce, by na to měly mít podmínky. Proto chceme podpořit částečné úvazky a rozšířit možnosti předškolní péče, tedy školky, dětské skupiny a mikrojesle. Před několika týdny jsme také navrhli v rámci novelizace zákoníku práce zavedení institut u sdíleného pracovního místa, který dobře funguje na Slovensku nebo v Německu. Dále je zde také osvěta a spolupráce s řadou firem. Ze Švýcarska jsme převzali a testujeme software Logib. Ten bychom brzy chtěli dát bezplatně k dispozici českým firmám, aby si mohly anonymně otestovat, jestli strukturu odměn mají správně nastavenou a jestli třeba nevědomky ženy nediskriminují,“ doplnila ministryně Maláčová.

„Rozdíl 7 tisíc měsíčně, tedy přes 80 tisíc ročně, není férový a myslím si, že to poškozuje rodiny a celou ekonomiku. Jsem táta od rodiny, mám syna a dceru. Obě děti vychovávám tak, že se snažím mezi nimi nedělat rozdíly. A byl bych hrozně rád, aby ve svém životě měly stejné šance a za práci, kterou budou dělat, braly férovou mzdu,“ říká k tématu místopředseda PSP ČR Tomáš Hanzel.

Poslanec Ondřej Veselý k tématu uvedl: „Naše seniorky berou v průměru o 24 00 korun menší důchody než muži a je obrovský rozdíl, kolik pak máme důchodců mužů a žen důchodkyň na hranici chudoby. I z důvodu, že se staraly o rodiny. Tím pádem mají nižší vyměřovací základy. Jsem rád, že paní ministryně připravuje opatření, jak zvýšit důchody primárně ženám, aby nebyly na hranici chudoby. Příjmová nerovnost je výrazná také u samoživitelů a dopadá na desítky tisíc dětí, které vychovávají. Říkáme, ţe výplata zálohovaného výživného není žádná další sociální dávka, je to regulérní okamžitá pomoc dětem, ohroženým chudobou, a stát bude toto výživné vymáhat.“

