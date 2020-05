Ministryně Maláčová: Zírala jsem, jak prošla sněmovnou novela zákoníku práce

reklama

Přeji všem hezkou neděli,

která byla konečně trochu normální. Venku máme jarní vzduch bez roušek, zaplňují se obchody i restaurace a velká část dětí se vrátila do škol. Náš Gustík zamířil zpátky do školky – ani nevíte, jak se těšil na kamarády a paní učitelky. Ohromnou úlevou bylo také další otevření domovů pro seniory a sociálních ústavů a do běžného rytmu se vrací i sestry, ošetřovatelky a další personál. Ale protože z neustálého děkování se nikdo nenají, připomínám, že od pátku se přijímají žádosti o dotace na odměny pro pracovníky v sociálních službách!

Tím už se dostávám ke svému pracovnímu týdnu. Prim hrála jednání Sněmovny a vlády. Tento týden se nám podařilo prosadit dva klíčové zákony, ale řešila jsem také, jak postavit na nohy lékařskou posudkovou službu, a věnovala se i přípravě programu ČSSD. Na výjezdy tentokrát čas nezbyl, tak jsem „cestovala“ alespoň přes skype do dvou zařízení, která poskytují důležitou krizovou pomoc dětem.

Hodně pyšná jsem i na to, že jsme zachránili už přes 8?00 tisíc pracovních míst! Podařilo se nám prosadit Antivirus „céčko“ i novelu zákoníku práce.

Antivirus B, pomáhající podnikům, které mají problémy hlavně s dodávkami, jsme prodloužili do konce srpna. No a Antivirus C, který v pondělí prošel vládou a v pátek jednomyslně i Sněmovnou, pomůže 8?8 procentům všech firem a zhruba 1,4 milionu zaměstnanců!? Původně bylo na stole víc variant. Pan premiér Babiš nejprve navrhoval pomoc firmám jen do pěti zaměstnanců, pak se číslo vyšplhalo na 25 a nakonec jsme - my sociální demokraté - prosadili 5?0 zaměstnanců. Dosažení pomoci navíc bude snadnější než v béčku, vlastně půjde o jakýsi automat bez zbytečné administrativy.

Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 6655 lidí

Firmy budou mít v zákoně jasný návod, koho se to týká a za jakých podmínek. Dvě stěžejní říkají: musíte si udržet 9?0 procent zaměstnanců březnového stavu a musíte zachovat 9?0procentní objem mezd. Dál už firmy jen nepošlou za červen až srpen sociální odvody. Jednoduché, rychlé, dobré pro ekonomiku a zaměstnání lidí. Všechny kroky přitom velmi pečlivě časujeme a v jednotlivých fázích se inspirujeme sousedním Německem – to abych se nechlubila cizím peřím…

Doslova jsem zírala, že jako po másle prošla Sněmovnou i novela zákoníku práce. V minulosti se s ním dlouhá léta nedalo hnout, teď nám ale prospěla dohoda na úrovni tripartity. Pro můj návrh bylo 179 poslanců ze 183 přítomných.

O co ve změně jde? V první řadě o sdílená pracovní místa, jež pomohou maminkám s dětmi i seniorům, kterým se ještě nechce do bačkor. Fungovat to bude tak, že zaměstnavatel stanoví, že se o jednu pracovní pozici podělí dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, ale stejnou pracovní náplní. Ti si pak sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu podle toho, jak jim bude nejvíc vyhovovat. Změní se také výpočet dovolené. Už nebude podle odpracovaných dnů, ale podle odpracovaných hodin, což je spravedlivější. Rovněž se pomocí změny výpočtu zvýší renta po pracovním úrazu.

I v novém týdnu se budeme věnovat zaměstnancům a jejich místům a také rodinám. Na vládě finišujeme například zákony týkající se zálohovaného výživného a jeslí. A když jsem u těch rodin, tak zítra oslavíme Den dětí – což si zaslouží alespoň nějakou tu čokoládu.

Přeji vám pěkný červen a maturantům hodně štěstí!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Spokojenější zaměstnanci odvádějí svoji práci lépe Ministryně Maláčová: Ano, kritéria jsou přísná, ale pro většinu malých, středních podniků jsou reálná Ministryně Maláčová: Zavádíme spravedlivější nárok na dovolenou Ministryně Maláčová: Rozšíření programu Antivirus má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.