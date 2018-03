Ministryně Schillerová: Kontrola GIBS byla zahájena nejen na základě podnětu pana premiéra

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. Budu věcná, stručná, tak jak se ostatně snažím celý život. To znamená, nebudu tady probírat, co děláme na ministerstvu. Pracuji standardně, kontinuálně, tak jak jsem přešla z pozice náměstkyně, řešíme problémy, jak budu připravena je obhajovat se zákony, které připravujeme pro lidi této země, obhajovat tady, na půdě Poslanecké sněmovny i ve výborech, zejména v garančním výboru, v rozpočtovém, kam budu chodit, seč mi budou síly stačit a pokud nebudu někde služebně mimo republiku. Budu tedy reagovat na konkrétní připomínky.

Zazněla připomínka pana předsedy Kalouska k nestrannému provádění veřejnosprávní kontroly Ministerstvem financí GIBS. Já bych ráda upozornila na jednu věc. Na Ministerstvu financí, které má v kompetenci provádění těchto veřejnosprávních kontrol a nakonec, kdo jiný by to v kompetenci měl mít a provádí se tyto kontroly dle zákona o veřejné kontrole bez ohledu na to, jaký je tam ministr. Čili prováděly se i v době, kdy pan předseda byl ministrem. Já jsem se okamžitě po nástupu zajímala o to, byla jsem jmenována 13. prosince, tak už někdy na přelomu roku jsem si povolala příslušného náměstka a zajímala jsem se o to, jak je to organizováno, protože je to zcela v gesci jeho. On stanovuje plány kontrol, ale chtěla jsem vědět, jaké jsou procesní výstupy. Takže, existuje tento materiál, který samozřejmě s řádnými daty je uveden v elektronické spisové službě. Je to plán veřejnosprávních kontrol odboru 17, kontrola. A ten není pořízen teď pro tuto schůzi. Skutečně věřte, že ne. Ta má příslušné datum a takto je stanoven. Tento plán určuje příslušný náměstek podle analýzy rizik sofistikovaně, není to žádným pohledem z okna a má to zcela jasnou oporu. Vždy se v tomto plánu ponechává určitý prostor pro kontroly ad hoc, které mohou z nějakých zásadních důvodů vyplynout. Kontrola GIBS byla zahájena nejen na základě podnětu pana premiéra, to byl pouze jeden z podnětů, ale na základě celé řady podnětů, které tento odbor má k dispozici, které já jsem neviděla, ani vidět nechci. To je v jejich gesci, oni ho vyhodnotili, vyhodnotili ho z pohledu analýzy rizik a tu kontrolu zahájili. Kontrolu provádějí na základě takovéhoto manuálu. Ten existuje na Ministerstvu financí. Je to manuál kontroly hospodaření, příručka, a tím se striktně tito zaměstnanci řídí, samozřejmě v souladu se zákonem. Ale já jsem velmi pokorný člověk a jsem ochotna se poučit z jakýchkoliv zkušeností kohokoliv. Mně je jedno bez ohledu na jeho politické zařazení, takže jsem se zajímala, jak to bylo dříve. To mě logicky zajímalo. Jestli to třeba nelze dělat lépe. Takže jsem nechala vyhledat v elektronické spisové službě, protože to je jediná stopa, která vlastně může být jasným důkazem, jak to třeba bylo za pana exministra Kalouska. Jestli to není možné dělat lépe. Je mi líto, a pokud se mýlím, tak se omlouvám, ale nenašla jsem prostě nic. V elektronické spisové službě žádné materiály nejsou. Žádné plány, žádný manuál, žádný seznam kontrol.

V předávací dokumentaci z roku 2014 je pouze zpracována analýza rizik, která obsahuje seznam subjektů ke kontrole v tištěné podobě. Není tam žádný plán. Je to prostě jakýsi papír, který nikdo neschválil. Čili žádná konkrétní stopa tam není. Takže já skutečně nevím, jak lépe obhájit tu nestrannost. Já se nezajímám o tu kontrolu, ta kontrola si žije svým životem, provádí ji kompetentní zaměstnanci. Výsledky té kontroly budou prezentovány kontrolované osobě, nikomu jinému a samozřejmě, pokud se domnívá kontrolovaná osoba, že je všechno v pořádku, tak se nemá čeho bát. Toto jsou důvody, proč ta kontrola probíhá.

Samozřejmě mám celou řadu čísel, tabulek na téma, kolik bylo kontrol na základě podnětů, jak byly vyhodnoceny, všechno má svoji stopu. Konkrétní. Proč ta kontrola na základě podnětů zařazena byla, samozřejmě teď v minulosti, proč zařazena nebyla. Tím vás nechci unavovat. Jsem schopna kdykoliv doložit a kdykoliv dodat.

Co se týče vůbec, i na Ministerstvu financí po mém jmenování proběhly určité organizační změny. Tam bylo osm sekcí a v současné chvíli je tam sekcí šest, což je číslo, které tradičně Ministerstvo financí mělo k dispozici. Anebo takto to bylo v organizační struktuře. Byla jsem dva roky náměstkyní ministra financí, měla jsem dostatek času, abych se seznámila se strukturou Ministerstva financí a udělala jsem to absolutně s ohledem na to po diskusi se státním tajemníkem samozřejmě v souladu se zákonem o státní službě, co považuji za potřeby Ministerstva financí za nejrozumnější a nejefektivnější po těch zkušenostech, které jsem měla. Pro zajímavost. Já například mám v organizační struktuře dvě pozice politických náměstků. Jednu obsazovat nebudu, necítím tu potřebu, a druhý politický náměstek je tam tolik let, že mi říkal, že už jsem jeho 12. ministr a mně je to v podstatě úplně jedno. Čili byl tam za všech předcházejících ministrů a zůstává tam dál, protože si ho nesmírně vážím. Vážím si jeho erudovanosti, jeho historické paměti, jeho zkušeností. A je mi lhostejno, pro koho dělal. Stejně tak jsem nedávno zcela náhodně zjistila, aniž bych to zjišťovala, spíš ta informace se ke mně donesla, že jedna z odborných náměstkyň je členkou ČSSD. Je mi to srdečně jedno. Já to nezjišťuji. Mě zajímá, jestli ten člověk je erudovaný, jestli pracuje s plným nasazením, jestli si plní svoje úkoly a vážím si třeba u této náměstkyně i toho, že si je plní nad rámec toho, že má ročního syna. Takže je mi to srdečně jedno.

Co se týče ještě vystoupení pana předsedy Chvojky. Dovolím si jednu malou poznámku a tím už úplně končím. Skutečně jsem uvítala jeho interpretaci zákona o státní službě. Tak to přesně je. Státní úředníci jsou chráněni. Jejich odvolání je možné jenom za striktně stanovených podmínek. Jen mi je trošku líto, že někteří spolustraníci, kteří sedí s ním v lavicích, tak volali po mém odvolání před volbami a jenom tato ochrana o státní službě mě právě ochránila. Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP

Ministryně financí v demisi

