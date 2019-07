Ministryně Schillerová: Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl

Novela je podporována rovněž ze strany Asociací hotelů a restaurací, která dlouhodobě poukazuje na to, že provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb na rozdíl od hotelů a penzionů nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky novele by se poplatek vztahoval na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

„Rozhodnutí Senátu je špatnou zprávou pro rozpočty obcí i hoteliéry v České republice. Novela zákona narovnávající trh s krátkodobým ubytováním mohla bez problémů začít platit již 1. ledna 2020. Bohužel Senát dnes znění navržené Ministerstvem financí odmítl a navrhl úpravy, které jsou krátkozraké a nepřijatelné. Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl, neboť by reálně hrozilo, že z ní zcela vypadnou digitální platformy. Budeme trvat na původním znění,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Senátoři ve schválené novele zrušili osvobození lázeňských hostů, kterým je péče plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Takové opatření by přitom negativně dopadlo zejména na seniory, kterým stát pobyt v lázních ze zdravotního pojištění hradí nejčastěji. Vzhledem k navýšení maximální výše poplatku by se ve výsledku mohlo jednat o nemalou částku. Za pobyt v lázních o délce 28 dnů by se mohlo jednat až o 1400 Kč, což by znamenalo zhoršení dostupnosti lázeňské péče nejohroženějším skupinám obyvatel.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátoři v navržené úpravě také rozšiřují poplatek tak, aby zahrnoval i pobyty delší než 60 dnů. Zrušení 60 denního limitu by však představovalo krok proti navržené koncepci poplatku z pobytu, který je pojímán primárně jako turistický poplatek, nikoliv jako dodatečné zdanění nájemního bydlení či bydlení na ubytovnách. Ministerstvo financí odmítá argument, že tento strop představuje pro rozpočty obcí oproti současnosti ztrátu. Díky tomu, že novela dává obcím výrazně vyšší limit pro nastavení tohoto poplatku, a to až do výše 50 Kč za den, což je více než dvojnásobek současného stavu, mají obce dostatečný prostor pro kompenzaci případného výpadku za poplatek z ubytovací kapacity, který v současnosti nesmí překročit 6 Kč.

Na základě pozměňovacího návrhu navíc hrozí, že poplatek nedopadne v některých případech na ubytování prostřednictvím digitálních platforem, jehož zpoplatnění bylo hlavním účelem navrhované novely.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Kontrolní hlášení bylo tím nejvýznamnějším pilířem Ministryně Schillerová: Abyste něco mohl rozdávat, tak to nejdřív musíte mít Ministryně Schillerová: Dvě třetiny občanů považují EET za pozitivní opatření Ministryně Schillerová: Čeští taxikáři ještě nemusí mít EET, ale řidiči UBER mají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV