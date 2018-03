Ministryně Schillerová: Zavedeme nový typ offline režimu pro ty nejmenší

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Budu se snažit nebýt příliš dlouhá. Stanovisko vlády máte k dispozici. Vyslovili jsme, jak Ministerstvo financí, tak vláda, nesouhlas s tímto návrhem, a to v podstatě asi z takových zásadních následujících bodů.

První věc je ta, že pokud by evidence tržeb se měla týkat bez dalšího pouze plátců DPH, tak v podstatě nám vypadne z ní šedesát procent poplatníků. To byl ten základní argument a tím se vlastně ztratí - a my jsme nikdy neřekli v reakci na to, co tu bylo řečeno - navrhovateli, že všichni kradou. Nic takového prostě nebylo nikdy řečeno, prostě jsme chtěli nastavit rovné podmínky všem podnikatelům a už jenom to, že nás podporují všechny svazy podnikatelské a komory si myslím, že svědčí o tom, že to je cesta správným směrem. Nicméně my jsme neustrnuli a máme připravenou novelu zákona o evidenci tržeb, a to je ten zásadní důvod, proč nesouhlasím s tímto předkládaným návrhem, protože máme připravenou novelu, která je ucelená, reaguje na všechny výhrady Ústavního soudu a já bych ráda poznamenala, protože neustále tu zaznívá pouze stanovisko, to decentní stanovisko pěti ústavních soudců, ale podstatné je, že ten zbývající většinový počet hlasovat proto, že EET je zcela legitimní nástroj pro prověřování daňových povinností a daňových úniků. Já tady nebudu vzpomínat ta čísla zatajených tržeb statistického úřadu, protože je cituji a citovala jsem už tolikrát, že si myslím, že je každý zná a my jsme zejména s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu s naprostou pokorou respektovali veškeré výhrady, které Ústavní soud má a připravili jsme novelu. Počítáme v této novele i s tím, že zavedeme nový typ offline režimu pro ty nejmenší. Veškerá kritéria pro ty nejmenší jsme konzultovali se všemi podnikatelskými svazy a komorami. Já jsem zatím neposlala ten návrh do meziresortního připomínkového řízení z toho důvodu, že přednostně jsme ho poslali všem svazům a podnikatelským komorám, debatujeme i s dalšími, s lékařskými odbornými svazy a s dalšími kruhy a vydebatováváme si veškeré jejich připomínky a podněty a v podstatě my jsme měli připraveny varianty a rozhodli jsme se pro tu, která měla největší podporu právě z těchto zástupců, kteří v podstatě zastupují většinu podnikatelů v této zemi. A to je pro mne zásadní. Novela je připravena, a proto já mám zcela zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Děkuji za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP

Ministryně financí v demisi

