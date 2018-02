Ministryně Schillerová navštívila plzeňskou expozici o historii celníků

„Expozici zřídili sami celníci ve sklepních prostorách budovy celního úřadu. A jejich nadšení musím ocenit, expozice je velice zajímavá. Doporučuji tuto výstavu navštívit každému, koho zajímá minulost i přítomnost celnictví. Díky unikátním exponátům a poutavému výkladu nabízí návštěva expozice skutečně nevšední zážitek,“ uvedla po prohlídce ministryně financí.

Součástí expozice je také pohled do kanceláře finanční stráže z doby před rokem 1918, dále ukázka padělatelské dílny tabákových výrobků z 90. let minulého století či destilační přístroj černých lihovarníků. Čerstvou novinkou výstavy je část nazvaná „Clo se platí penězi“, která mapuje vývoj peněz a platebních prostředků od nejstarších dob až do současnosti.

Stálou výstavní expozici o historii celníků může navštívit i široká veřejnost. Prohlídka je zcela zdarma a zájemci se na ni mohou objednat předem na telefonním čísle 377 204 114.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP

Ministryně financí v demisi

