Ministryně Šlechtová navštívila válečné veterány v Domově Vlčí mák

„Je s obdivem, kolik životního elánu v sobě máte. Považuji za čest, že jsem se s vámi mohla setkat a vyjádřit vám svou úctu a především poděkování. Velice si vás vážím. Bez vás, vašeho hrdinství a vašich činů bychom tady ani já, ani nikdo z přítomných nebyli. A můžu vám slíbit, že za vámi budu chodit na návštěvy často, pokud si to budete přát. Nerada bych, aby to, co teď řeknu, znělo pateticky, ale chci, aby to tady před vámi zaznělo. Ze své pozice budu usilovat o to, aby byl světový mír. Chci, abyste věděli, že máte ministryni obrany, která v České republice i za Českou republiku bude prosazovat to, za co jste vy bojovali a mnozí z vašich kamarádů položili životy,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Osobně se s každým z veteránů pozdravila, pohovořila, pro každého měla slovo úcty, vděčnosti i pohlazení. Poté přišla řada na předávání dárků: „Přinesla jsem vám velký gril a víte co? Až budete mít první grilování, prosím, pozvěte mě, dáme si spolu třeba špekáčky se vším, co máme rádi, co tomu říkáte,“ řekla Karla Šlechtová. Nadšený souhlas veteráni vyjádřili potleskem. Kromě společného dárku obdržel ještě každý z nich balíček s pochoutkami.

„Chci poděkovat také panu řediteli a všem, kteří se tu o vás tak pěkně starají. Úsměv a spokojenost ve vašich tvářích to dokazuje. Je to vaše zásluha, pane řediteli, a především týmu, který se tu o veterány stará. Děkuji,“ ocenila ministryně obrany.

Ing. Karla Šlechtová BPP



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomenou i Masarykův odkaz

„Vážíme si toho, že jedna z prvních cest, kam jste se vypravila, byla mezi nás. Jsme šťastni, že jste mezi nás přišla a přejeme vám zdraví a hodně sil. Spoléháme na vás. A hlavně se budeme těšit na společné vaření,“ vyjádřil za všechny jeden z přítomných veteránů.

„Než jsem k vám přijela, byla jsem se poklonit u hrobu neznámého vojína na Vítkově. Nedělám to proto, aby někde byly kamery. Jela jsem tam sama, abych uctila památku hrdinů. Víte, je ve mně hrdost na Českou republiku. Jste moudří lidé, vy sledujete, co se v našich dějinách odehrálo za sedmdesát, osmdesát let. Příští rok bude rok stého výročí založení našeho státu. Ráda vás pozvu na různé akce, kterými si budeme připomínat tradice naší státnosti i Masarykův odkaz. Ještě jednou vám děkuji,“ konstatovala na závěr Karla Šlechtová.

Následovalo společné posezení, zpěv vánočních koled a návštěva veteránů u lůžka. „Do nového roku vám přeji především zdraví, a aby vám zůstávala dobrá nálada a úsměv na tvářích,“ zakončila návštěvu ministryně.

Ústřední vojenská nemocnice dlouhodobě pečuje o více než čtyři desítky válečných veteránů. Nejstaršímu z nich je 98 let, jejich průměrný věk přesahuje 92 let.

Psali jsme: Ministryně obrany Šlechtová vyrazila na první inspekci. V muničáku byla spokojena Nelegální imigranti, branná výchova do škol, růst armády, personální změny... Nová ministryně obrany Karla Šlechtová promluvila pro PL Karla Šlechtová hodlá tvrdě prosazovat zahraniční mise českých vojáků. Jestli nezvedne ruce SPD, najde si prý hlasy jinde Karla Šlechtová potvrdila: Jsem kandidátkou na ministerstvo obrany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV