Mračková Vildumetzová (ANO): Jednání pana Polčáka nečestné bylo a všichni to víme

reklama

Vážená paní předsedající, vážení zástupci vlády, vážené poslankyně, poslanci,

vystoupil pan Okamura, vystoupil pan ministr vnitra. Vy víte, že já jsem tady včera vystupovala s tím a chtěla jsem zařadit také bod ohledně odškodnění kauzy Vrbětice pro jednotlivé obce. A opravdu mě velmi překvapilo, že to bylo vetováno pěti poslaneckými kluby. Poté včera večer to pokračovalo a dozvěděli jsme se, že starosta Vlachovic si chce vyplatit odměnu, což je v rozporu se zákonem o obcích, to tady pan ministr vnitra řekl, protože zákon říká, že starosta dostává za svůj výkon funkce odměnu, dostává jich 12 ročně a může jich dostat maximálně 14, ale ty dvě musí schválit příslušný orgán. Ale když se podíváte do mediálního prostoru, tak v mediálním prostoru je napsáno, že radní už to odhlasovali, že to odhlasovali i ti zastupitelé. Myslím si, že ty věci jsou opravdu velmi závažné, velmi závažné a že by se na půdě Poslanecké sněmovny řešit měly.

Jestliže tady pan ministr vnitra řekne, že Starostové nebo STAN že se nechová nečestně, ale to jednání pana Polčáka nečestné bylo, a všichni to víme, proto se stal taky ten krok, který se stal, a to je, že asi po nějakém i tlaku dneska pan Stanislav Polčák odstoupil z funkce prvního místopředsedy Starostů a Nezávislých. (Ministr Gazdík: To je lež. On nebyl první místopředseda.) On nebyl? Takže jen jako místopředseda. Omlouvám se za toto přeřeknutí. Takže odstoupil jako místopředseda hnutí STAN.

Ale já bych chtěla připomenout, že Stanislav Polčák byl od roku 2017 do roku 2021 předsedou Sdružení místních samospráv. A dnes je čestným předsedou Sdružení místních samospráv. Pokud se podíváte na facebookové stránky Sdružení místních samospráv, tak před několika týdny bylo jednání s vládou Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, a kdo tam zastupoval Sdružení místních samospráv? Stanislav Polčák. Podívejte se na fotografie, byl tam přítomen.

Anketa Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1888 lidí

Takže já se ptám, jestliže odstoupil pan Stanislav Polčák jako místopředseda hnutí STAN - a všichni víme, že zastoupení hnutí STAN je ve Sdružení místních samospráv velké, už jsem to tady říkala, novou předsedkyní Sdružení místních samospráv je Eliška Olšáková, naše kolegyně poslankyně za hnutí STAN, místopředsedkyní Sdružení místních samospráv je také moje kolegyně Věrka Kovářová, takže to zastoupení hnutí STAN je ve Sdružení místních samospráv velké. A my jsme opravdu přesvědčeni, že ty věci, které se dějí, a to, co je vidět i v tom mediálním prostoru, když média zjišťují a pan Polčák se vyjádří, že obce již v minulosti rozeslaly informace, u koho jim uhradili právní služby...

Takže obce už něco v minulosti uhradily? Je to normální, tento postup? Tento postup prostě není normální. A jestliže dneska tedy řekneme, že pan Polčák odstoupil z pozice místopředsedy, takže dobře, a on řekl, že se toho vzdá, tak ta jeho advokátní kancelář se toho nevzdá, takže ti jeho kolegové to dostanou.

Já znovu tady opakuji, ten zákon napsalo Ministerstvo vnitra, poslanci napříč politickým spektrem připodepsali a podepsali tento zákon a my jsme ho schválili v devadesátce. Nikdo za to nemá obdržet žádnou odměnu! Uvědomujete si to? Není toto možné. A proto je natolik důležité, abychom tento bod projednali.

Vnímám, že jsou dneska velmi důležité body, je tady paní ministryně obrany. Proto si dovolím tento bod navrhnout na pořad dnešní schůze jako čtvrtý bod po důležitých bodech, které dnes máme, a to po bodu 115, 75 a 76, čtvrtý bod s názvem Odškodnění obcí - kauza Vrbětice.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): V minulém funkčním období jsme se snažili autorský zákon předložit Mračková Vildumetzová (ANO): Nepřijde mi normální inkasovat osm milionů za zákon ministerstva vnitra Mračková Vildumetzová (ANO): Ty finanční prostředky půjdou kolegům, tedy zároveň panu Polčákovi? Mračková Vildumetzová (ANO): Nenuťme teď chodit naše občany na úřady práce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama