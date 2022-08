Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr Rakušan škrtnul vodní záchrance tradiční dotaci

reklama

Polovinu prázdnin máme za sebou a s tím přicházejí první neradostné statistiky. Například ta, že stovky vodních záchranářů, kteří pracují pro stát většinou zadarmo, zasahovaly již u nespočet závažných případů tonutí. A doteď již bohužel zemřelo přes 30 lidí a další mají po tonutí vážné následky. Více výjezdů evidují pomalu už ve všech krajích. A navíc, aby toho nebylo málo, tak čísla jsou ve skutečnosti asi vyšší, protože do výkazů se nedávají lidé, kteří si ublíží skokem do neznámé vody.

Zkrátka vodní záchranka je zvlášť nyní v létě velmi důležitá. A já bych chtěla všem těm dobrovolníkům, kteří u vodní záchranky slouží, moc poděkovat, protože bez nich by ona tragická čísla byla ještě horší. A o to víc mě naštval ministr vnitra Vít Rakušan, který vodní záchrance škrtnul tradiční dotaci 15 milionů korun, ze kterých si dobrovolníci platili provoz a investice do nutného vybavení. Místo 15 milionů dostala vodní záchranná služba jen 5 milionů korun,a ještě s nimi zástupci ministra vnitra prý mluvili hodně povýšeně.

A jen pro představu, celkem má vodní záchranná služba 1500 lidí, z nichž ve službě je vždy 700 lidí, kteří to dělají opravdu zadarmo. Celá Vodní záchranná služba ČR má totiž jen dva zaměstnance! A to mi přijde i s ohledem na statistiku, kterou jsem dnešní příspěvek začala, neuvěřitelné. Jenomže takto to teď na ministerstvu vnitra funguje. Dokud není nějaký velký problém, tak se to neřeší a škrtá se. Dokud nezačal hořet národní park České Švýcarsko, tak ministr o hasiče nejevil nejmenší zájem. Škrtnul jim peníze na vybavení i na mzdy. Jen co začalo hořet, tak se zamračil a najednou začal do médií říkat, že prý peníze najednou najde.

Jenomže lze mu věřit? Co se stane, až se požár uhasí a novináři se ho již ptát nebudou. Já vám to řeknu. Vít Rakušan zase hodí hasiče přes palubu. Stejně jako to udělal u všech ostatních, které už v danou chvíli nemůže využít pro vytváření své slávy. Koncepční práce mu totiž nic neříká. A já vám garantuji, že až teď budeme projednávat novelu státního rozpočtu, tak budu tlačit na to, ať se těch 10 milionů korun vodním záchranářům vrátí. Protože zneužívat dobrou vůli je asi to nejhorší, co někdo může udělat.

Ostatně, pokud je tato vláda schopná nasekat za jeden rok dluh 330 miliard korun, přestože vybere o 127 miliard korun více než ta vláda předešlá, tak může s klidem dát i 15 milionů vodním záchranářům. A věřte mi, že mě bude v tomto směru ve Sněmovně hodně slyšet.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



