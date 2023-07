Mračková Vildumetzová (ANO): Nebylo žádné jednání, které Rakušan avizoval

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem očekávala, že ministr vnitra vystoupí a že bude mluvit k tomuto sněmovnímu tisku, o kterém víme, že je sem předložen z jednoho prostého důvodu, a to je kvůli České poště, kdy tedy ministr vnitra minulý týden na vládě - nebo nevím přesně to datum - nechal konečně schválit transformační plán České pošty, ale nám jako opozici ho nepředstavil.

Nebylo žádné jednání, které avizoval, které sliboval, že se s opozicí sejde, že představí opozici transformační plán a veškeré kroky, které budou následovat. Já musím říct, že pokud jsem se ptala pana pověřeného ředitele České pošty, jestli by mi mohl odpovědět, nebo pan ministr, jestli na to konečně dnes odpoví, o kolik se tedy bude navyšovat základní jmění České pošty a kam konkrétně ty finanční prostředky půjdou, protože nejdříve se hovořilo o tom, že transformace České pošty bude stát osm miliard korun, teď podle těch informací, které máme, tak ta částka by měla být popřípadě 4,5 miliardy korun, ty finanční prostředky už jsou tedy někdy vázané, máte je domluvené s ministrem financí.

A především by mě zajímal váš postoj, vy jste to tady tedy minule už řekl, že nepodpoříte ten náš pozměňovací návrh - a já si myslím, že je to špatně, že legislativně - a můžete hovořit mnohokrát a říkala mi to některá média, že se k tomu vyjadřujete - že legislativně to nelze. Já nevidím důvod, proč by o navýšení základního jmění všech státních podniků rozhodovala Poslanecká sněmovna. Proč by Poslanecká sněmovna neměla vědět, proč se základní jmění navyšuje, z jakého důvodu a především, kam ty finanční prostředky půjdou.

Takže já jsem od ministra vnitra, který tedy s opozicí absolutně nekomunikuje, očekávala, že při projednávání tohoto zákona, který je tady právě z důvodu České pošty, takže pan ministr vnitra vystoupí, popřípadě okomunikuje jednotlivé pozměňovací návrhy a bude se snažit nějakým způsobem opozici přesvědčit a odpovědět na ty jednotlivé otázky. A já nebudu tady pořád operovat tím, že jste mi, pane ministře, v březnu napsal, jak budete transformační plán od dubna do června komunikovat s opozicí, a já tedy žádné jednání a žádnou komunikaci jsem v žádném případě nezaznamenala.

Mohu zaznamenat pouze tiskovou konferenci, kterou jste měli, a ta samozřejmě byla někde vysílána, ale já to nepovažuji za korektní. Já si myslím, že byste s opozicí měl komunikovat úplně jinak. Zároveň bych se chtěla zeptat, protože v tuto chvíli se k nám dostávají dotazy ohledně toho, že chcete rušit pobočky Úřadu práce, například v Karlovarském kraji teď od 1. července došlo ke zrušení ve městě Nejdek, kde tedy po tlaku to nakonec dopadlo tak, že tam ten úřad bude otevřený jeden den v týdnu.

Zároveň jsou tady náznaky na to, že by se měla tedy třeba rušit popřípadě pobočka Úřadu práce v Horním Slavkově, bude to asi i v jiných krajích. A já bych se chtěla zeptat, protože v tom transformačním plánu tedy vidím, že vyřizování sociálních dávek nebo té agendy by se tedy měla popřípadě ujmout Česká pošta, máte to i v té prezentaci, tak jestli byste nám k tomu nemohl říct nějaké bližší informace, protože já tady nebudu připomínat tu slavnou Drábkovu sociální reformu, kdy jste vzali sociální dávky městům a obcím. Byl to velmi špatný krok, já jsem prostě přesvědčena o tom, že to na obcích a městech mělo zůstat, přendali jste to na úřady práce a teď to budete z úřadů práce převádět na Českou poštu. No, to je opravdu skvělé.

Tak já bych vám chtěla navrhnout, jestli byste to nevrátili na ta města a obce. Já si myslím, že by to bylo nejlepší a nejefektivnější a že by především starostové měli informace o svých občanech. Bohužel dneska, když za vámi někdo přijde na obec a říká vám, že má nějaké problémy v rámci právě třeba sociální oblasti, tak vy nemáte v žádném případě přístup k těm informacím, a myslím si, že ta reforma byla velmi špatná. A když se tedy teď dozvídám, že ještě se budou rušit úřady práce a půjde to na Českou poštu, tak si to tedy v žádném případě nedokážu představit. Tak jestli byste nám k tomu, pane ministře, nedal nějaké detailnější informace. Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Hejtman se probral pět minut po dvanácté Lži o Babišovi, žokeji Váňovi a milionech. Šířil člen TOP 09. „Sranda. Nepochopili jste,“ říká teď Mračková Vildumetzová (ANO): Jak je to s příspěvkem pro policisty na stravování, pane ministře? Rakušan neodvolá? Asi budeme muset hlasovat o důvěře... Kvůli migraci přišla pohrůžka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama